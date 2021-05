Stock XPEV: les livraisons et les alliances stratégiques rendent XPeng attractif

Malgré la pandémie, certaines entreprises de véhicules électriques (VE) ont été en mesure de livrer, et parmi elles se trouve Xpeng (NASDAQ:XPEV). Bien que le stock XPEV ait grimpé de plus de 70 $, il a stagné ces derniers temps.

Source: Andy Feng / Shutterstock.com

Si vous pensez que le marché des véhicules électriques est prêt pour un ralentissement, vous vous trompez. L’industrie se développe au-delà des frontières. Les entreprises de VE ont eu une énorme augmentation de l’intérêt des investisseurs au cours de la dernière année.

Malgré la concurrence croissante dans l’industrie, XPeng a maintenu son ancrage. L’action XPEV se négocie plus près de son niveau d’août 2020 de 22 $ et a le potentiel de doubler. Il s’échangeait récemment autour de 27 $. La société est un pure-play chinois majeur des véhicules électriques et a le potentiel d’évoluer et de livrer.

Jetons un coup d’œil à deux catalyseurs qui font de l’action XPEV un achat convaincant.

Numéros de livraison forts

XPeng a livré 5 147 véhicules électriques en avril, soit une augmentation de 285% par rapport au même trimestre de l’année précédente. L’entreprise avait livré 5 102 unités en mars. Il a livré 27000 véhicules électriques en 2020.

L’industrie des véhicules électriques est aux prises avec une pénurie de puces et malgré son impact, XPeng a livré un nombre impressionnant de véhicules électriques. Les livraisons depuis le début de l’année ont atteint 18 487 unités. Cela démontre une augmentation de 413% d’une année à l’autre.

La société a présenté la berline intelligente EV P5 en avril et la société prévoit de commencer ses livraisons au quatrième trimestre. XPeng a un marché énorme à satisfaire et son portefeuille de produits se développe.

La société est peut-être confrontée à une pénurie de puces pour le moment, mais les perspectives à long terme sont positives. Il a la capacité d’évoluer et d’augmenter la production. Cela signifie que les numéros de livraison dans les mois à venir seront intéressants.

Alliances stratégiques

XPeng fait les bons choix dans l’industrie. La société bénéficie également du soutien du gouvernement chinois et s’efforce d’augmenter sa capacité et d’améliorer ses services. Les dirigeants de la société ont signé un accord avec les responsables de la ville de Wuhan pour créer une nouvelle usine de fabrication d’une capacité annuelle de 100000 unités.

La société exploite actuellement deux usines en place à Zhaoqing. Les deux installations combinées ont la capacité de construire 200 000 voitures par an. Avec le nouvel accord de Wuhan, XPeng augmente sa capacité de production à 300 000.

La troisième usine permettra à l’entreprise de mieux contrôler la production. Et, la capacité d’augmenter la production de véhicules devrait soutenir la prise de parts du stock XPEV plus élevées.

En outre, la société a récemment annoncé une alliance avec Zhongsheng Group pour fournir des ventes et des services de véhicules électriques aux clients de véhicules en Chine. Le groupe Zhongsheng dispose d’un réseau de concessionnaires bien établi. Cet accord contribuera à renforcer la croissance de XPeng. Les conditions du partenariat demandent à Zhongsheng d’investir et d’exploiter des concessions de marque XPeng.

The Bottom Line sur XPEV Stock

Le marché des véhicules électriques est en croissance à travers le monde et la Chine a actuellement le taux d’adoption le plus élevé de véhicules électriques. En plus de s’étendre à travers la Chine, XPeng a également marqué sa présence en vendant des véhicules en Norvège. Les prochaines années devraient voir une forte demande de véhicules électriques. Et l’entreprise semble disposer des ressources et de la technologie nécessaires pour répondre à cette demande.

XPeng est un acteur relativement petit dans un vaste secteur, mais l’entreprise bénéficie de grandes perspectives de croissance. Avec une augmentation de la capacité de production, l’entreprise devrait afficher des chiffres de livraison plus élevés. Les ventes ont le potentiel de surpasser les attentes des analystes du secteur.

Pendant ce temps, XPeng bénéficie d’une forte demande pour ses produits. Avec l’investissement dans son segment de vente et de service, l’entreprise propose une solution de bout en bout à ses clients.

Un signe positif pour le stock XPEV est que l’avenir de l’industrie automobile est les véhicules électriques. XPeng devrait publier ses résultats du premier trimestre le 13 mai. Si la société dépasse les attentes des analystes, l’action XPEV grimpera. La récente baisse du cours des actions est une excellente occasion d’ajouter l’action à votre portefeuille pour une croissance à long terme.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.