Stock ZEV: 6 choses à savoir sur les moteurs électriques Lightning alors que le fabricant de véhicules électriques va plus haut

Moteurs électriques de foudre (NYSE :VZE) l’action est en hausse jeudi malgré toute nouvelle récente liée à la société de véhicules électriques (VE).

La seule chose à noter aujourd’hui est la forte négociation des actions ZEV. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 2 millions d’actions ont changé de mains. Cela vaut la peine de souligner que le volume moyen quotidien des transactions de la société est plus proche de 668 000 actions.

Nous n’avons donc pas de nouvelles et d’importants échanges d’actions ZEV. Tenez compte de l’état du stock de penny de l’entreprise et c’est une recette parfaite pour une pompe et une décharge. Peut-être. Il se peut également que des nouvelles positives pour d’autres sociétés de véhicules électriques fassent bouger les actions de ZEV en sympathie avec elles.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs voudront être prudents avant de prendre une participation dans les actions de ZEV aujourd’hui. Il se peut que les actions chutent dans les jours qui suivent, alors que l’élan actuel touche à sa fin.

Dans cet esprit, voici quelques notions de base que les traders potentiels d’actions ZEV doivent connaître sur l’entreprise.

Lightning eMotors est une entreprise de véhicules électriques axée sur les flottes de véhicules utilitaires moyens et lourds. Cela inclut « les camions de livraison, les navettes, les fourgonnettes, les modèles châssis-cabine et les autobus urbains ». La société a été fondée en 2008 et opère à partir de Loveland, Colorado. Timothy Reeser est le leader de ZEV. Il a fondé la société sous le nom de Lightning Systems et en est le PDG depuis. Lightning eMotors a une capitalisation boursière de 536,405 millions de dollars.

L’action ZEV est en hausse de 21,1% jeudi après-midi.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

