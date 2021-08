Stock ZEV: les bus et Buffett chargent les eMotors Lightning aujourd’hui

S’il n’est pas encore évident que les humains devraient réduire leur consommation de combustibles fossiles, le récent bavardage sur l’état du climat contribue à le rendre encore plus clair. Et cette semaine, à la suite d’un récent rapport sur le climat, des accords largement optimistes sont générés parmi les entreprises vertes. Moteurs électriques de foudre (NYSE :VZE) est l’une de ces sociétés qui électrise les investisseurs avec un nouveau partenariat. Naturellement, l’action ZEV est en hausse dans l’actualité.

Source : Shutterstock

Il n’y a rien qui excite les investisseurs comme un acteur de démarrage dans une industrie en plein essor, sauf peut-être jeter Warren Buffett dans le mélange. Et c’est exactement ce que fait Lightning : s’introduire sur la scène des véhicules électriques (VE) avec un gros contrat pluriannuel lié à une entreprise soutenue par Buffett.

Le dernier accord de Lightning sera l’un de ses plus vastes projets à ce jour, la société construisant des transmissions électriques pour des milliers de véhicules. Aujourd’hui, l’entreprise signe un partenariat avec le constructeur automobile de Warren Buffett, Rivière Forest inc. Forest River travaille notamment dans le secteur des navettes, ainsi que divers autres véhicules récréatifs.

Les détails de l’accord concernent les transmissions Lightning vers l’usine de fabrication de Forest River dans l’Indiana. L’éclairage fournira plus de 7 500 transmissions électriques pour la mise en œuvre dans les navettes de l’entreprise.

Avec ce partenariat, l’entreprise s’assure une place cruciale à l’avant-garde d’un mode de transport en plein essor. Kash Sethi, CRO de Lightning, parle des avantages de ce partenariat particulier :

« Les agences de transport en commun et les autres opérateurs de navettes, y compris les aéroports, les parkings, les hôtels et les campus d’entreprises et universitaires, disposent d’un choix croissant d’options pour les grands bus électriques de grande taille. Cependant, l’offre de bus électriques de poids moyen a été limitée aux petites entreprises de véhicules électriques travaillant avec des concessionnaires régionaux pour moderniser les bus. »