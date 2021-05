Stock ZIP: comme la normale revient, le moment de l’introduction en bourse de ZipRecruiter est fortuit

Avec l’extraordinaire dévastation du nouveau coronavirus, il était inévitable que de nombreuses entreprises soient victimes d’un mauvais timing avec leur offre publique initiale. Apparemment, ce ne sera pas le cas pour ZipRecruiter. En tant que l’un des principaux marchés de l’emploi en ligne, sa cotation directe, qui aura lieu le ou vers le 26 mai 2021 sous le symbole ZIP, peut être l’une des introductions en bourse les plus fortuites.

Source: Zerbor / Shutterstock.com

Il y a un peu plus d’un an, le monde s’est immobilisé alors que la pandémie de Covid-19 s’est infiltrée de nation après nation. Soudainement, le concept de porter des masques faciaux en public – déjà répandu dans de nombreux pays asiatiques – est devenu une réalité quotidienne partout. De plus, des millions d’Américains se sont retrouvés à travailler à domicile, ayant un avant-goût de la vie de concert tout en profitant des avantages d’un emploi à temps plein.

Maintenant, le récit change. Le déploiement du vaccin, tout en rencontrant encore des frictions dues au sentiment anti-vaccination, a été largement réussi. À leur tour, les cas de Covid-19 sont tombés d’une falaise – exactement ce que nous voulons voir. Cela suggère que, au moins pour certaines industries, l’économie va rebondir, renforçant ainsi les arguments en faveur des actions ZIP.

L’algorithme d’intelligence artificielle sous-jacent de l’entreprise est un autre facteur qui renforce le sentiment pour l’introduction en bourse de ZipRecruiter. Franchement, aucun responsable des ressources humaines ne veut passer au crible des centaines de CV qui affluent à la minute. En utilisant des initiatives d’IA dirigées, ZipRecruiter peut réduire le travail chargé, facilitant une utilisation plus efficace du temps des responsables RH.

Ce sera une aubaine alors que les gens reprendront progressivement leurs activités normales, y compris la recherche d’un emploi. Rappelez-vous, alors que la plupart des cols blancs pouvaient opérer à distance, certaines personnes ont eu la hache. Ils seront impatients de retourner sur le marché du travail, ce qui renforce le stock ZIP.

Pourtant, je peux comprendre pourquoi certains hésitent à propos de cette introduction en bourse.

La main-d’œuvre changera-t-elle de manière inattendue pour ZIP Stock?

Alors que les entreprises de toutes tailles se préparent à un retour potentiel au bureau, la tension a commencé à monter. Alors que la direction veut revenir aux affaires comme d’habitude, les employés au sol préfèrent continuer à travailler à domicile. Naturellement, les opérations à distance présentent des avantages pour les abeilles ouvrières, en évitant principalement les longs trajets.

Et soyons honnêtes: le travail à domicile permet aux employés de se débrouiller ou de naviguer sur Internet. Si le conflit entre les employés et la direction persiste, cela peut ne pas être utile pour le stock ZIP.

Je crois que la plupart des employeurs préfèrent embaucher des employés à temps plein en personne, pas des travailleurs à distance qu’ils n’ont jamais rencontrés physiquement. Bien avant la pandémie, de nombreux experts commerciaux ont mis en garde contre une dépendance excessive à la technologie. Nous, les humains, sommes des créatures sociales et de meilleures pratiques commerciales impliquent une communication physique en face à face. Donc, si le travail à domicile se poursuit indéfiniment, les employeurs préfèrent embaucher des entrepreneurs indépendants, là où le stock ZIP est confronté à une concurrence sérieuse.

Néanmoins, je ne suis pas sûr que les acheteurs potentiels de la prochaine introduction en bourse de ZipRecruiter devront s’inquiéter à ce sujet. Comme l’a noté Peter Cappelli, directeur du Center for Human Resources de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, dans une interview accordée à CNBC, «les employeurs ont un pouvoir pratiquement illimité.» De plus, il a ajouté: «Dans un an, les choses seront-elles bien différentes de ce qu’elles étaient avant la pandémie? Je ne pense pas.

Franchement, les employés sont hors de propos en supposant que les employeurs autoriseront le travail permanent à domicile. Aux employeurs d’Amérique, je dis allez leur chercher des os paresseux!

Un catalyseur potentiellement cynique

Je suis également d’accord avec Cappelli pour dire que les employeurs ont un pouvoir pratiquement illimité. Par conséquent, cela n’a aucun sens économique pour eux de continuer cette mascarade. Pourquoi devraient-ils payer à un employé un salaire prépandémique à 100% alors qu’il ne sera même pas au bureau?

Pour moi, c’est comme payer le prix d’une voiture neuve pour une voiture d’occasion. Et je ne parle pas de la dynamique Covid-19 – je parle de circonstances normales ici.

Et si les employés refusent de retourner au bureau? Eh bien, les employeurs se tourneront simplement vers des plateformes comme ZipRecruiter pour trouver des personnes disposées à travailler au bureau. Croyez-moi, après la dévastation du coronavirus, il y aura beaucoup, beaucoup de gens prêts à faire cela et plus encore.

Alors que l’environnement de marché est risqué – et doublement pour le marché des introductions en bourse – si nous n’avons pas d’effondrement catastrophique, l’action ZIP est un début crédible. Je vais surveiller de près.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.