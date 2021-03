Stock ZOM et ses inconnus connus, inconnus connus et inconnus inconnus

Zomedica (NYSE:ZOM) est sorti du donjon de penny stock en mettant enfin sur le marché un système de diagnostic pour les cabinets vétérinaires. ZOM Stock se situe actuellement autour de 1,70 $.

Mais combien de systèmes peuvent-ils vendre?

Le système s’appelle Truforma. Il utilise des ondes radio pour parcourir un réactif et un échantillon de sang de patient pour diagnostiquer les conditions thyroïdiennes et surrénales chez les chiens et les chats. Chaque test utilise une cartouche jetable distincte et chaque réactif peut effectuer un test différent.

Le marché de ces tests est réel, environ 1,8 milliard de dollars l’an dernier. On estime que le marché atteindra 3 milliards de dollars d’ici 2025. La possession d’animaux de compagnie a augmenté pendant la pandémie et de meilleurs diagnostics plus simples peuvent aider les vétérinaires à gagner des parts de leurs marchés.

Quel est le problème?

Truforma utilise la technologie Bulk Acoustic Wave (BAW) de Qorvo (NASDAQ:QRVO). BAW est utilisé pour analyser les ondes radio haute fréquence. La plupart des applications de Qorvo semblent destinées aux entreprises de télécommunications.

Les ondes acoustiques sont étudiées en analyse tissulaire depuis les années 1990. Le déplacement des ondes de cisaillement peut, en théorie, fournir des informations précises sur la composition chimique de petits échantillons. C’est ce sur quoi Qorvo travaille dans son unité de biotechnologies, mais ce n’est pas encore prêt pour les gens.

Qorvo et Zomedica ont annoncé TruForma en mai dernier, utilisant des résonateurs acoustiques Qorvo pour des analyses chimiques. L’appareil est comme une boîte à chaussures de six livres, les cartouches plus petites que les cassettes audio des années 1970. Le système peut faire trois tests aujourd’hui, avec deux autres en cours de route.

De nombreux inconnus

Mais il y a de nombreuses inconnues. Combien coûtera Truforma et combien en coûtera-t-il pour fonctionner? Le seul acheteur identifié jusqu’à présent, Jason Berg, gère un hôpital pour animaux de compagnie de soins intensifs de 29 000 pieds carrés près de la frontière entre New York et Connecticut. Il a beaucoup de clients fortunés et peut prendre des risques.

Cependant, pour que Truforma décolle, le prix de l’appareil et des cartouches de réactifs doit être abordable pour les petites pratiques. Il doit devenir accessible aux propriétaires d’animaux de la classe moyenne. Si une grosse chaîne comme Mars ‘Banfield ou Bleu perle normalisé dessus, cela changerait la donne.

Ensuite, il y a l’évaluation. La société valait environ 200 millions de dollars à la fin de 2020. Sa capitalisation boursière entrant dans le commerce le 24 mars était de 1,75 milliard de dollars. Il n’est pas devenu 10 fois plus gros physiquement pendant cette période.

De nombreuses vues

Naturellement, les rédacteurs d’InvestorPlace sont divisés sur l’action ZOM.

Notre Mark Hake estime que Truforma pourrait valoir 3,15 $ par action sur 10% du marché des diagnostics pour animaux de compagnie. Mais Zomedica n’est pas encore en concurrence pour tout ce marché, juste une petite partie de celui-ci, avec seulement quelques tests.

Le lancement était une musique aux oreilles des investisseurs, a écrit Will Ashworth. Avec plus de 70 brevets délivrés ou en attente, il pourrait s’agir d’un coup de circuit.

Mais comme le note Tom Taulli, le stock semble trop étendu. Les actions sont poussées sur le forum r / WallStreetBets de Reddit, les mêmes personnes qui vous ont dit d’acheter Gamestop (NYSE:GME) à 300 $. Notre Thomas Niel a vu des estimations de 53 millions de dollars de ventes en 2030. Ce n’est pas suffisant.

La ligne de fond

Zomedica a, comme Donald Rumsfeld l’a observé une fois, des connus connus, des inconnues inconnues et des inconnues connues.

Nous savons à quoi ressemble Truforma et avons une idée de son fonctionnement. Nous savons qu’il y a de la concurrence, mais nous ne savons pas comment Truforma se compare aux résultats financiers des vétérinaires. Nous n’avons aucune idée du nombre d’unités et de cartouches pouvant être vendues.

C’est trop d’inconnues pour moi. Mais à 66 ans, je ne regarde pas les cycles de risque de 10 ans. Pour les jeunes investisseurs, disons ceux de 40 ans ou moins, Zomedica semble attrayant à moins de 2 $ par action. Sachez simplement que vous allez devoir conserver ce stock pendant plusieurs années avant de savoir si vous avez un gagnant.

Ou vous pouvez jouer l’élan de l’action, regarder l’action quotidienne des prix, acheter et vendre, sur les rumeurs et les communiqués de presse. Les gens gagnent de l’argent de cette façon. Assurez-vous simplement que vous avez du temps à y consacrer.

