Stock ZOM : le modèle économique de Zomedica est bon, mais il est toujours trop cher

Zomédica Société (NYSE :ZOM) a annoncé non seulement les résultats du deuxième trimestre le 11 août, mais également un nouveau modèle commercial. Jusqu’à présent, rien n’a fonctionné pour faire progresser la vente de ses instruments vétérinaires Truforma. Si le nouveau plan d’affaires fonctionne, l’action ZOM pourrait valoir plus que son cours d’ouverture du 2 septembre de 61,25 cents par action.

Source : didesign021 / Shutterstock.com

De plus, la société a mis à jour son solde de trésorerie exact, 276,2 millions de dollars au 30 juin. En outre, elle a déclaré qu’il y avait 979,7 millions d’actions en circulation au 11 août. Cela signifie que la trésorerie par action de Zomedica est de 28,19 cents. Cela représente 46 % de son cours de 61,25 cents par action et une capitalisation boursière de 600,1 millions de dollars.

Cela implique que l’activité d’instruments vétérinaires de Zomedica vaut 323,9 millions de dollars (c’est-à-dire 600,1 millions de dollars – 276,2 millions de dollars) ou 33,06 cents par action (61,25 cents – 28,19 cents). Mais l’entreprise vaut-elle vraiment ce montant ?

Où en sont les choses avec Zomedica

Le problème de Zomedica est que le changement de son modèle commercial est peut-être trop petit et trop tard. Par exemple, les ventes du dernier trimestre n’étaient que de 15 693 $. En fait, au cours des six derniers mois, les ventes totales n’étaient que de 29 817 $. Inutile de dire que cela signifie que l’entreprise enregistre des pertes.

Le 11 août, le PDG, Robert Cohen, qui a annoncé le 6 juillet qu’il démissionnerait de son poste de PDG à la fin de l’année (mais conserverait son siège au conseil d’administration), a déclaré que Zomedica était passé à un modèle “rasoir/lame de rasoir”.

Voici comment cela fonctionne. Au 13 juillet, Zomedica avait installé 25 machines de diagnostic Truforma et conclu 41 accords d’installation. Les cliniques vétérinaires qui disposent des machines paient les cartouches de dosage au fur et à mesure qu’elles les utilisent sur leur instrument installé. Apparemment, c’est plus facile que d’avoir à faire payer les instruments par les cliniques, au moins jusqu’à ce que deux nouveaux tests soient disponibles.

De plus, la déclaration faite par le PDG était très longue sur le nombre de vendeurs et de gestionnaires que l’entreprise a embauchés. Le problème est que, jusqu’à présent, rien n’indique si le nouveau modèle commercial fonctionnera vraiment.

Par exemple, il y a une question sur le financement. Comment Zomedica financera-t-il et fabriquera-t-il les instruments de diagnostic Truforma sans un flux de trésorerie suffisant de la part des clients ? L’argent des cartouches de dosage ne suffira probablement pas à couvrir les coûts de fabrication des machines.

En conséquence, Zomedica devra puiser dans ses réserves de liquidités dans l’espoir de pouvoir gagner suffisamment de ventes de cartouches au fil du temps pour couvrir cela. Jusqu’à présent, nous ne savons pas quelle est réellement cette période de récupération.

La vérité est que les marges sur les cartouches sont probablement beaucoup plus élevées que les marges sur la vente des instruments. En ce sens, le plan d’affaires a du sens. Mais d’une manière ou d’une autre, il doit assumer le coût des instruments Truforma.

Que faire avec le stock ZOM

Cela laisse fondamentalement les propriétaires d’actions ZOM dans un dilemme. Il n’y a pas assez d’informations pour que les investisseurs prennent une décision rationnelle. Il est difficile de savoir si l’entreprise Zomedica vaut vraiment 324 millions de dollars ou 33 cents par action.

En conséquence, je soupçonne que la plupart des investisseurs défensifs attendront que le titre baisse davantage pour qu’il y ait un élément d’aubaine. Cela peut être vu en soustrayant la valeur de rachat de la capitalisation boursière.

Par exemple, si les actions de ZOM se négociaient à 40 cents par action, soit 391,9 millions de dollars en valeur marchande, la valeur implicite de l’activité d’instruments ne serait que de 115,69 millions de dollars. Cela se voit en soustrayant 276,2 millions de dollars en espèces des 391,9 millions de dollars en valeur marchande à 40 cents par action.

Par conséquent, pour être prudents, les investisseurs qui pensent que l’action est une bonne affaire simplement parce qu’elle se vend en dessous d’un dollar devraient probablement attendre un peu plus longtemps. Sans informations suffisantes, je suggère que la chose la plus sûre à faire est d’attendre que l’action ZOM tombe à 40 cents par action ou moins.

Soit dit en passant, c’est légèrement plus élevé que mon article précédent où je suggérais d’attendre que l’action ZOM soit à son niveau de liquidités par action. Maintenant, nous savons que c’est 28,2 cents, moins de la moitié de son prix de 61 cents aujourd’hui. Donc, suggérer d’attendre qu’il atteigne 40 cents, compte tenu du changement de son modèle commercial, est une légère recommandation pour l’action ZOM.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.