Stock ZOM : le temps passe trop lentement pour les spéculateurs de Zomedica

Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) on a dit que l’action allait « sur la lune » le Reddit au début de cette année. ZOM a fait un zoom, jusqu’à 2,50 $ par action, deux fois.

Depuis la mi-mars, l’air est sorti du ballon. L’action ZOM se négocie à environ 58 cents. Cela lui donne une capitalisation boursière de 572 millions de dollars.

Pour les investisseurs de la petite entreprise de tests médicaux vétérinaires à Ann Arbor, Michigan, le temps passe très lentement.

Zomedica fabrique Truforma, une plateforme pour tester le sang animal. Il est basé sur les capteurs Bulk Acoustic Wave (BAW) de Qorvo (NASDAQ :QRVO), développé pour une utilisation dans les applications de défense et de télécommunications. Il existe actuellement quatre tests ou « analyses » disponibles pour les affections surrénales et thyroïdiennes. Deux autres sont en route.

En attente des résultats

Le temps, mesuré par les commerçants soucieux de réaliser un profit, est différent du temps mesuré par les vétérinaires qui examinent un appareil coûtant près de 9 000 $ pour démarrer.

Cela aiderait si Qorvo avait des tests pour les maladies gastro-intestinales qui ont été promis il y a un an. Il s’agit de la condition la plus couramment assurée pour les chiens. Truforma pourrait fournir des réponses sur ces conditions au point de service.

Au lieu de cela, nous avons des tests surrénaliens et thyroïdiens. Un test fT4 est prévu en septembre. Un test ACTH est prévu deux mois plus tard. Tout ce que la société dira pour l’instant à propos des tests GI, c’est que le travail de développement se poursuit avec “de nombreux tests supplémentaires”.

Ensuite, il y a la question de la force de vente. D’ici la fin de 2021, Zomedica dit que le groupe de vente aura 15 représentants. Ils seront épaulés par quatre vétérinaires des services professionnels et des employés de soutien. C’est fin 2021.

Prêt pour d’autres mauvaises nouvelles ? Les résultats de juin, attendus le 10 août, seront désormais publiés le 17 août. En réponse, un Redditor a posté une photo de l’acteur Sylvester Stallone tenant le bras d’une actrice au-dessus du bord d’un hélicoptère. Un autre Redditor, familier avec la scène, a répondu “Elle va splat.”

Pas de nouvelles n’est pas de nouvelles

Tout investissement consiste à la fois en argent et en temps. Le temps est le coût d’opportunité, le prix que vous payez pour ne pas avoir l’argent. Pour notre Ian Cooper, le coût d’opportunité est trop élevé sur Zomedica. Mark Hake est d’accord.

Mais Louis Navellier tient bon. « C’est une période passionnante pour investir dans Zomedica et les plus gros gains sont peut-être encore à venir », écrit-il. Will Ashworth est d’accord.

C’est peut-être exact. La force de vente n’arrive que maintenant sur le terrain. Les tests qui donnent la valeur de la plate-forme sont toujours en cours. Cette valeur peut être énorme, en supposant que les tests puissent être effectués.

Ou il peut aller splat.

C’est à peu près ce que j’ai écrit il y a quelques semaines. Le calendrier des entreprises est en décalage avec celui des spéculateurs. On vous dira peut-être facilement le 17 août d’attendre les résultats du troisième trimestre. En novembre, on vous demandera peut-être d’attendre les résultats du quatrième trimestre ou l’arrivée des nouveaux tests sur le marché.

La ligne de fond

Que vous deviez entrer dans l’action ZOM ou y rester, cela dépend de la taille de votre position et du coût d’opportunité de cet investissement.

Si j’avais gagné 2,50 $ et que j’envisageais encore six mois (au moins) avant de pouvoir devenir entier, j’envisagerais sérieusement de vendre. Si j’étais assis sur un investissement de quelques centaines de dollars, fait il y a quelques mois à peine, je serais probablement assis. En regardant Zomedica maintenant, vous pouvez obtenir 200 actions pour le prix d’une bonne soirée avec un ami. Si j’avais des problèmes pour trouver une date, je pourrais acheter des actions ZOM.

Mais si je pouvais trouver une date, je ne le ferais pas.

