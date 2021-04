Stock ZOM: tous les paris sont ouverts pour Zomedica à court terme

Quelle est la prochaine pour Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) Stock? Le succès de sa plateforme de diagnostic pour animaux de compagnie Truforma déterminera sa valeur à long terme. Cela contribue à maintenir l’élan du titre aujourd’hui. Mais attendez-vous à ce qu’un autre facteur détermine ses mouvements de prix à court terme.

Quel facteur? Celui qui a joué un rôle le plus important dans l’immense flambée de ce penny stock depuis octobre. Je parle, bien sûr, de la tendance «meme stock». Certains peuvent être fatigués d’entendre parler des actions qui sont allées «sur la lune» grâce au battage médiatique sur des plateformes comme WallStreetBets de Reddit. Mais cette tendance peut avoir des jambes plus longues que ce que ses sceptiques pensaient à l’origine.

Comment? Le récent projet de loi de relance a fourni à la plupart des Américains une infusion de 1 400 $. Beaucoup mettent cet argent à son utilisation prévue. Mais d’autres l’utilisent pour financer un autre lancer de dés. Les analystes de la Deutsche Bank estiment que jusqu’à 150 milliards de dollars de fonds de relance se retrouveront dans les actions.

En bref, cela pourrait donner une dernière étape à «la folie des stocks de meme». Pourtant, bien que cela puisse indiquer un rebond pour ce stock, ne pariez pas le ranch sur ce résultat étant certain. Avec peu de soutien aux prix d’aujourd’hui, il ne faudra pas grand-chose pour l’envoyer plus bas vers les prix précédents.

Puisque l’acheter aujourd’hui est plus un pari sur la psychologie du marché qu’un pari sur le potentiel de Truforma, la meilleure chose à faire reste: rester à l’écart.

Comment le stimulus pourrait-il soutenir le stock de ZOM?

De nombreux observateurs du marché peuvent penser que c’est une question de «quand», pas de «si», la bulle des stocks meme éclate. Mais, il est difficile d’être sûr que la folie récente est sur le point de s’arrêter. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le plan de relance a peut-être fourni 150 milliards de dollars en poudre sèche aux commerçants de détail.

Et il est peu probable qu’ils l’utilisent pour acheter des fonds indiciels comme le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:ESPIONNER). Au lieu de cela, une grande partie est consacrée à des «jeux de mèmes» spéculatifs comme Zomedica.

Alors que le Trésor américain distribue les chèques et dit que les chèques tombent entre les mains de négociants en actions meme, les actions de ZOM pourraient rester stables aux niveaux actuels ou supérieurs (environ 1,46 $ par action). Cela étant dit, ce coup de feu temporaire dans le bras ne renforce guère le cas du taureau.

En regardant à nouveau ses fondamentaux et en tenant compte des développements récents, il est clair que le titre ZOM reste gonflé par rapport à ses perspectives réelles. Et c’est un candidat de choix pour tomber une fois que la musique s’arrête enfin.

À long terme, encore un stock à éviter

Avec l’annonce de sa première vente de Truforma plus tôt que prévu, je concède que Zomedica fait des progrès à la hauteur des attentes. C’est un pas dans la bonne direction. Mais c’est loin d’être une étape suffisamment importante pour justifier la capitalisation boursière actuelle de 1,6 milliard de dollars de cette action.

Alors que Dana Blankenhorn d’InvestorPlace l’a décomposé le 26 mars, il existe de nombreuses inconnues lorsqu’il s’agit de prévoir le nombre de cabinets vétérinaires qui achèteront le système de diagnostic phare de cette société. Les gros acheteurs, comme le grand hôpital de soins pour animaux de compagnie qui a effectué l’achat initial de Truforma susmentionné, peuvent être prêts à devenir l’un des premiers à adopter.

Mais, pour que ce titre justifie sa valorisation actuelle, il devra gagner une masse critique – dès que possible. Et, même si toutes les opérations de soins pour animaux de compagnie, des chaînes nationales aux pratiques pour maman et papa, décidaient soudainement que Truforma était un «must have», on peut encore se demander si ce serait un niveau de ventes suffisant pour soutenir une valeur de 1,6 milliard de dollars pour l’entreprise. .

Pire encore, il y a des chances qu’il faudra des années (au mieux) pour que ce produit atteigne des niveaux de ventes massifs. En bref, à quelques années de la croissance éventuelle de la société dans son évaluation, les caprices des spéculateurs continueront de stimuler l’action des prix.

Bottom Line: Petite raison de donner une seconde pensée à Zomedica

Plus d’argent de détail afflue sur le marché boursier. Ces investisseurs de détail continuent de traiter les actions comme des nombres sur une roue de roulette, au lieu de représenter une part proportionnelle d’une entreprise. En bref, de nombreux indices indiquent que les prix continuent de gonfler des actions comme Zomedica.

Cela peut signifier un dernier mouvement parabolique avant la fin de la fête. Mais ne laissez pas cette possibilité vous tenter. Ce stock reste un pari, pur et simple. Un pari sur la poursuite d’une tendance d’investissement qui bouleverse l’approche traditionnelle de l’investissement basée sur les fondamentaux. Mais, même si ce n’est peut-être pas encore fini, la folie finira par s’estomper.

Bien sûr, le jury ne sait toujours pas combien de temps cette frénésie de stock de meme pourrait durer. Mais, même s’il peut s’écouler des mois avant que la bulle n’éclate vraiment, il est toujours préférable de rester à l’écart des actions ZOM.

