Stock ZOM: Zomedica est désormais un pari à faible probabilité

Dans cet environnement de marché fou où la baisse équivaut à une raison d’acheter une part d’actions particulière, il ne devrait pas être surprenant dans ce contexte que Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM) dominaient auparavant les charts. Étant donné que l’action ZOM a déjà clôturé près du niveau de 3 $, les actions à moins de 80 cents semblent être une opportunité raisonnable. Mais si vous regardez les calculs, ZOM peut être l’idée la plus risquée que vous puissiez avoir.

Avant que ma boîte de réception ne soit remplie de messages haineux, permettez-moi de revenir en arrière. J’apprécie pleinement pourquoi quelqu’un serait optimiste sur l’action ZOM. D’une part, la performance de novembre 2020 à février de cette année a été tout simplement phénoménale. Entre le 2 novembre et le 8 février, les actions de Zomedica ont bondi de près de 39X.

Par conséquent, si vous aviez investi 1 000 $ en actions ZOM au début de la période, vous auriez près de 38 600 $ à la fin de celle-ci. C’est tout un retour pour un peu plus de mois de «travail». Naturellement, avec des actions à nouveau à des niveaux où résident littéralement les sous-titres, beaucoup de ceux qui ont raté le bateau (et certains qui ne l’ont pas fait) prévoient que la foudre frappera deux fois.

Mais il y a aussi une raison sentimentale qui anime l’action ZOM. Comme vous le savez, la société sous-jacente est spécialisée dans les soins vétérinaires; en particulier, des outils de diagnostic avancés qui permettent aux vétérinaires de recevoir des résultats précis au point de service.

C’est un point de déclenchement pour des millions de personnes, en particulier la génération Y américaine. Selon diverses sources, les milléniaux sont les propriétaires d’animaux les plus enthousiastes. Logiquement, il est logique que ZOM stock ait reçu l’amour de la foule des médias sociaux, qui s’adresse aux jeunes.

Mais les milléniaux ne sont pas le seul catalyseur de Zomedica et de l’industrie des soins pour animaux de compagnie. Selon l’American Pet Products Association (APPA), nous avons dépensé collectivement 103,6 milliards de dollars pour nos amis à quatre pattes. Mais même cela ne suffit pas pour soutenir l’argument haussier de Zomedica.

Le stock ZOM a un problème de probabilité

Encore une fois, dire la dernière phrase est susceptible de susciter la colère. Après tout, l’APPA prévoit également que les dépenses en soins pour animaux de compagnie ne feront qu’augmenter, à hauteur de 109,6 milliards de dollars d’ici la fin de 2021. C’est un taux de croissance de près de 6% d’une année sur l’autre, ce qui est franchement remarquable.

De plus, notre propre Will Ashworth a désigné Zomedia comme le titre à un sou à acheter en 2021 si vous en achetez. Dans l’une de ses histoires précédentes, Ashworth a noté à quel point les avancées des innovations en matière de santé liées aux animaux de compagnie étaient personnellement importantes pour les propriétaires d’animaux. Je comprends. Il y a un réel lien émotionnel, voire spirituel, que nous avons avec les animaux.

Malheureusement, le marché ne se soucie pas de cela, c’est pourquoi le stock ZOM est problématique.

Si vous regardez les actions disponibles à la négociation dans l’écart acheteur-vendeur de Zomedica, vous constaterez un énorme écart. En effet, nous parlons d’une différence de plus de 6X entre la taille de la demande et la taille de l’offre.

Avec ZOM stock, vous avez un environnement qui est à l’opposé du marché immobilier actuel: il y a beaucoup plus de vendeurs que d’acheteurs. C’est le premier indice que Zomedica doit continuer à être corrigé, bien que cela ne soit pas garanti.

Le contre-argument, en particulier dans cette dynamique de marché plus large, est que ZOM pourrait être un candidat potentiel à court terme. Autrement dit, trop de baisses pourraient se retourner contre les pessimistes.

Mais là aussi, nous avons un problème. Au 30 avril 2021, le pourcentage court de flottant est légèrement inférieur à 7%. Ce n’est pas rien, pour être clair. Mais il est également loin des niveaux observés dans les soi-disant stocks de meme. Même les mèmes qui ont déjà épuisé leur récit à court terme affichent toujours un pourcentage court à deux chiffres de flotteur.

L’horloge tourne

Ce que ce qui précède suggère, c’est que les gens ne veulent tout simplement pas être impliqués dans le stock ZOM. Ils ne détestent pas nécessairement Zomedica ou ne croient pas qu’il va s’écrouler. Ils ne sont tout simplement pas intéressés.

Bien sûr, je pense qu’il est très possible que les traders à découvert puissent venir plus tard (peut-être bientôt) et vendre à découvert ZOM. Mais pour l’instant, les vendeurs à découvert ne sont pas là. Ainsi, ZOM pourrait tomber encore plus avant que nous puissions même avoir une discussion sur les pressions courtes.

À mon avis, les probabilités pour ZOM ne correspondent pas bien. Les investisseurs n’aiment pas ça. Les traders baissiers n’ont pas encore commencé à l’attaquer. Cela tombera probablement en premier avant de devenir attrayant en tant que pari spéculatif.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.