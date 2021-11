Stockage décentralisé pour les données d’IA rendues vivantes par le protocole EpiK

Grâce à l’intégration de la technologie de stockage IPFS, d’un mécanisme d’incitation à jetons et d’un modèle de gouvernance DAO, EpiK Protocol crée une communauté mondiale, ouverte et autonome avec quatre capacités principales de stockage de confiance, d’incitations de confiance, de gouvernance de confiance et de financement de confiance. Il permet aux utilisateurs de la communauté mondiale de travailler ensemble à un coût de gestion extrêmement faible, en produisant en permanence des données d’IA de haute qualité qui peuvent être conjointement construites et partagées. Cela élargira la compréhension de l’IA et accélérera l’arrivée de l’ère de l’intelligence cognitive.

Share