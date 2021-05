Stockage des données: le stockage rendu intelligent et simple

Portrait de Grace Liu

Par Grace Liu

Les entreprises ont aujourd’hui besoin d’une nouvelle approche pour améliorer le stockage et la gestion de leurs données. Il ne s’agit pas seulement d’alimenter leur transformation numérique, mais aussi de tirer davantage de valeur des données de manière proactive. Cela se poursuivra probablement avec une adoption croissante du cloud parmi les entreprises.

Les entreprises qui souhaitent rester compétitives doivent adopter une nouvelle «alchimie numérique» qui leur permet de collecter, stocker et analyser de vastes volumes de données structurées et non structurées. De plus, la forte demande de centres de données cloud, la reprise continue sur les marchés des entreprises et les exigences des clients sont également quelques-uns des facteurs qui poussent les investissements à grande échelle, le développement d’infrastructures et l’utilisation croissante de l’IA et de l’analyse pour soutenir l’accélération de la transformation numérique en entreprises du monde entier. Ceci est confirmé par le dernier livre blanc d’IDC sur le stockage à l’épreuve du futur, commandé par Seagate Technology.

Qu’est-ce qui fait obstacle au stockage et à la gestion efficaces des données?

Les organisations doivent relever plusieurs défis en matière de stockage et de gestion des données. Premièrement, le problème des données précieuses rejetées par les entreprises en l’absence d’un stockage cloud efficace. Le rapport 2020 Rethink Data de Seagate indique que seulement 33% des données disponibles pour les entreprises en Inde sont exploitées (globalement, le chiffre est de 32%). Les données sur les entreprises en Inde devraient augmenter à un taux annuel de 45,2% au cours des deux prochaines années, comme indiqué dans le rapport. Cela est inquiétant étant donné que les entreprises ont eu du mal ces derniers temps à faire face à la croissance toujours croissante des données et à l’évolution des besoins architecturaux tels que la périphérie et le cloud.

Selon le document Future-Proofing Storage, les performances limitées, la complexité de la gestion et le manque d’intégration avec le cloud sont trois des principales lacunes techniques des solutions d’infrastructure de stockage actuelles. Environ 78% des personnes interrogées ont indiqué utiliser des solutions physiques de transport / migration de données car le transfert de données sur leurs réseaux ne pouvait plus suivre la capacité. Une autre préoccupation majeure concerne les frais d’entrée et de sortie élevés.

Entrez dans le Cloud Storage-as-a-Service

Pour résoudre ces problèmes, le stockage cloud en tant que service est devenu une solution efficace: la solution cloud flexible de stockage objet pour les données de masse permet aux entreprises de compléter la stratégie cloud existante et de libérer la valeur de leurs énormes ensembles de données non structurés. Il fournit une solution de stockage cloud simple, fiable, sécurisée et économique à la périphérie du métro, plus près de l’endroit où leurs données sont générées, ce qui réduit la latence.

Le cloud de stockage en tant que service permet aux entreprises de stocker et d’activer leurs données à grande échelle, de manière sécurisée et efficace, offrant une disponibilité permanente, une sécurité de classe mondiale, une prévisibilité des coûts, ainsi qu’une évolutivité et une flexibilité du cloud. Il facilite le transfert et l’ingestion (entrée) de données de masse dans le cloud et fournit une tarification simple et sans frais supplémentaires ni frais de sortie. Cela permet aux entreprises de stocker plus facilement des données; et facilite grandement le transfert des données sans frais imprévus. Il améliore également le TCO, permettant aux entreprises de faire évoluer les capacités de stockage sans limites.

Dans l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui, la solution cloud de stockage en tant que service pour les déploiements multicloud sera essentielle pour garantir une plus grande disponibilité des données et une meilleure résilience aux pannes de site – une demande essentielle pour les entreprises – afin de fournir un stockage périphérique rapide, simple et sécurisé. et des transferts de données qui accélèrent le temps de recherche d’informations.

L’auteur est vice-président principal, Technologie de l’information chez Seagate Technology

