Stocker du CO2 sous terre réduirait les émissions en Espagne de 21%

08/03/2021 à 18:03 CEST

Est-il possible de capter et de stocker le CO2 de l’atmosphère pour le garder enfermé sous terre ? C’est l’objectif d’un projet qui veut démontrer la viabilité de ce système en Espagne, qui permettrait d’économiser l’émission de 69 millions de tonnes de CO2 par an. Plutôt que de capter le CO2 de l’atmosphère, il s’agit de le séquestrer dans les mêmes installations industrielles avant qu’il ne soit émis et de le stocker dans un endroit sûr d’où il ne peut s’échapper.

Une étude multidisciplinaire avec la participation du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) et de l’Université de Barcelone (UB) propose de redynamiser le développement en Espagne des procédés de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CO2) à travers une stratégie appelée en anglais hubs & clusters . Un hub serait composé d’un groupe d’émetteurs de CO2 à proximité, tandis qu’un cluster serait composé de ce groupe de sources, plus un magasin souterrain approprié pour leurs émissions.

Les auteurs du travail, qui a été publié dans la revue Applied Energy, estimer qu’avec l’adoption de cette stratégie Jusqu’à 69 millions de tonnes de CO2 par an pourraient être arrêtées dans l’atmosphère, ce qui équivaut à 21% des émissions annuelles de l’Espagne.

« L’Espagne est confrontée au défi d’éliminer les plus de 300 millions de tonnes de CO2 qu’elle produit chaque année afin d’atténuer les effets du changement climatique. Pour atteindre les objectifs de décarbonation souscrits dans les Accords de Paris, il est nécessaire, entre autres mesures, de restituer le CO2 au sous-sol par des opérations de captage et de stockage », explique Juan Alcalde, chercheur au CSIC, de Geosciences Barcelona (GEO3BCN-CSIC), auteur principal de l’étude.

Ce travail, qui analyse l’état actuel du développement du captage et du stockage du CO2 en Espagne, a identifié 15 concentrations d’émetteurs de CO2 avec une production supérieure à deux tonnes par an, ainsi que les éventuelles structures géologiques de stockage que chacune de ces carottes émettrices pourrait utiliser.

« L’objectif de l’étude est double : d’une part, déterminer quelles sont les meilleures options pour développer le captage et le stockage du CO2 en Espagne ; et, d’autre part, étudier son insertion dans la stratégie de décarbonation à court et moyen terme », précise Alcalde.

La stratégie des chercheurs a consisté à identifier les zones à fortes émissions de CO2 produites par des concentrations de sources d’émissions massives (centrales électriques, cimenteries, aciéries, etc.) proches les unes des autres et pouvant former un hub ou un noyau d’émissions. Les réserves géologiques les plus appropriées auxquelles ces carottes peuvent être connectées sont alors localisées, formant un réseau ou cluster de captage et stockage, et garantissant que le stockage du CO2 peut être effectué de manière efficace, économique et sûre.

Le nord de la Péninsule, le bon endroit

Le travail considère que la zone nord de la Péninsule pourrait être une région prioritaire pour le développement des procédés de captage et de stockage de CO2, car c’est là que se concentre une grande partie des noyaux d’émission identifiés et où, en outre, ont été trouvées d’éventuelles structures géologiques offrant les conditions les plus idéales pour leur stockage permanent.

« Cette stratégie permet de mettre en relation différents acteurs industriels afin qu’ils puissent partager l’effort d’élaboration d’un programme complet de captage et stockage de CO2, de la construction du réseau de transport ou de stockage, au traitement des autorisations et à la négociation des permis d’exploitation. De cette manière, Les utilisateurs du cluster peuvent réduire les coûts et les risques associés à ces types de projets, en comparaison avec d’autres initiatives individuelles », indique Enrique Gómez Rivas, de la Faculté des Sciences de la Terre de l’Université de Barcelone.

L’étude rappelle que, bien que de nombreux pays aient attribué à la technologie de capture et de stockage du dioxyde de carbone un rôle indispensable dans leurs plans nationaux d’atténuation du changement climatique, il existe actuellement peu de projets commerciaux de ce type, et la plupart sont situés dans des pays dotés d’importantes ressources pétrolières, tels que les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni et la Norvège, où le développement du captage et du stockage du CO2 avait été ralenti par le passé, on constate que, grâce à la stratégie cœur et réseau, de nouveaux projets se développent et étendent l’utilisation de cette technologie fondamentale pour la décarbonation de différents secteurs industriels difficiles à transformer.

« La stratégie que nous proposons peut également servir à éveiller l’intérêt pour le captage et le stockage du CO2 dans des pays disposant de peu de ressources pétrolières, mais avec des besoins de décarbonation importants, comme c’est le cas en Espagne. En ce sens, la mise en œuvre d’une stratégie de hubs et clusters de capture et de stockage peut être une incitation à aider à déverrouiller cette technologie clé pour un avenir zéro émission », conclut Alcalde.

Des chercheurs de l’Institut des géosciences de Barcelone, de l’Université de Barcelone, de l’Institut de diagnostic environnemental et d’études sur l’eau (IDAEA-CSIC), de l’Institut méditerranéen d’études avancées (IMEDEA-CSIC-UIB), de l’Instituto Carbon Science and Technology ( INCAR-CSIC), l’Institut géologique et minier d’Espagne (IGME-CSIC), Repsol et l’Université de Salamanque et Valladolid. Il a également bénéficié de la collaboration de chercheurs des universités d’Aalborg (Suède), d’Edimbourg et de Strathclyde (Royaume-Uni).

Qu’est-ce que le captage et le stockage du CO2 ?

La la capture et le stockage du carbone (CAC ou CCS, de son nom anglais carbon capture and storage) est une technique permettant d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère ou, plus exactement, de l’empêcher de l’atteindre. Le CSC consiste à séparer le CO2 émis par l’industrie et la production d’énergie dans les procédés de combustion, et à l’acheminer vers un site de stockage géologique pour l’isoler de l’atmosphère à long terme.

Le processus chimique de capture du CO2 est énergétiquement coûteux et, selon les experts, du CO2 est également produit au cours de celui-ci. Ce processus, selon certaines voix critiques, ne fait que retarder la libération de CO2, qui ne peut pas être stocké indéfiniment. Cependant, ce CO2 pourrait être utilisé de multiples façons.

Bien que le CO2 ait été injecté dans des formations géologiques à diverses fins, le stockage à long terme des émissions de CO2 est un concept relativement nouveau. Le premier exemple commercial est celui de Weyburn en 2000. Il s’agit d’une centrale pilote de production d’électricité avec CSC intégré, qui fonctionne depuis septembre 2008 à la centrale thermique de Schwarze Pumpe à Vattenfall, dans l’est de l’Allemagne, dans le but de répondre à la faisabilité technologique. et l’efficacité économique.

CSC appliqué à une centrale électrique moderne conventionnelle pourrait réduire les émissions de CO2. Le groupe intergouvernemental de scientifiques du GIEC estime que les économies potentielles du CSC pourraient représenter entre 10 % et 55 % de l’atténuation totale des émissions de carbone d’ici 2100.

Le stockage du CO2 est souvent observé dans les formations géologiques profondes, les masses d’eau profondes ou sous la forme de minéraux carbonatés. Dans le cas du stockage en profondeur des océans, il existe un risque d’aggraver fortement le problème de l’acidification des océans, problème qui découle également de l’excès de dioxyde de carbone déjà présent dans l’atmosphère et les océans.

Les formations géologiques sont actuellement considérées comme les sites de séquestration du carbone les plus plausibles.

Article de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030626192100814X

