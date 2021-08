Stocker la crypto dans un portefeuille vs un échange ⋆ Crypto nouveaux médias

Pour quiconque envisage d’investir dans des crypto-monnaies, l’un des problèmes les plus urgents pourrait être de savoir comment stocker vos actifs numériques. Les détenteurs de crypto utilisent principalement des portefeuilles non dépositaires ou des portefeuilles d’échange dépositaires. Les deux sont différents et ont des caractéristiques, des avantages et des inconvénients uniques.

Qu’est-ce qu’un portefeuille crypto ?

Un portefeuille crypto est un programme logiciel utilisé pour stocker, envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Le portefeuille permet également à l’utilisateur d’effectuer et de suivre des transactions sur la blockchain à l’aide de clés cryptographiques privées.

Les portefeuilles décentralisés existent sous la forme d’applications mobiles et d’appareils physiques qui permettent aux détenteurs de crypto-monnaies d’avoir un contrôle total sur leurs actifs. Il est fortement recommandé de stocker vos pièces dans les meilleurs portefeuilles cryptographiques pour les garder en sécurité.

Que sont les échanges de crypto-monnaie ?

Alors que les portefeuilles et les échanges peuvent avoir presque les mêmes types de rôles, les deux sont différents. Par rapport à un portefeuille où le détenteur de l’actif a le contrôle total des fonds, un échange de crypto-monnaie est un site Web ou un service où les utilisateurs convertissent/échangent ou achètent et vendent de la crypto.

Certains échanges ont intégré des portefeuilles où les utilisateurs transfèrent leurs crypto-monnaies après les avoir achetées. Cela, les utilisateurs n’ont pas besoin d’installer ou de gérer leurs propres programmes de portefeuille. Dans ce cas, les échanges de crypto-monnaies fonctionnent de la même manière que les banques traditionnelles en détenant des fonds pour le compte des utilisateurs et en leur permettant d’accéder aux fonds. La seule différence entre les banques et les bourses de crypto-monnaie est le niveau de réglementation impliqué.

Termes clés à noter

Avant de plonger plus profondément dans les différences entre le stockage des cryptos dans les portefeuilles et les échanges, définissons trois termes de base ;

Clés privées ; ce sont des chiffres aléatoires secrets attachés à un certain solde de crypto-monnaie. Ce sont ces clés que le titulaire du compte utilise pour gérer les fonds. Quiconque a accès à ces clés a également accès aux fonds associés au compte.

Portefeuille de garde; Les fonds d’un portefeuille de garde sont sécurisés par un dépositaire ou une entité tierce qui détient des fonds pour le compte de ses utilisateurs. C’est le dépositaire qui détient les clés privées.

Portefeuille non dépositaire ; Les fonds déposés dans des portefeuilles non dépositaires sont sécurisés par le propriétaire d’origine. Ils sont également appelés portefeuilles décentralisés et seul le propriétaire de l’actif connaît et a accès aux clés privées.

Stocker la crypto sur un échange

Les fonds déposés dans les échanges sont stockés dans des portefeuilles de garde avec l’échange en charge des clés privées tandis qu’il permet aux propriétaires de fonds d’accéder à leur argent dans le portefeuille central.

Quand stocker dans un échange ?

Stocker des cryptos dans une bourse peut être pratique pour ceux qui négocient régulièrement sur la bourse. De plus, les échanges fonctionnent bien pour les commerçants nouveaux et inexpérimentés qui ne veulent qu’un compte et un mot de passe au lieu de mémoriser et de sécuriser de longues clés privées.

Cependant, il existe de sérieux risques associés au stockage des cryptos dans les échanges. Étant des plateformes publiques, les échanges peuvent parfois attirer de mauvais acteurs qui peuvent pirater ou voler des fonds stockés dans des portefeuilles centraux. Ces portefeuilles centraux sont surtout une cible importante des acteurs malveillants en raison de la grosse somme d’argent qu’ils stockent. Ils ne sont pas recommandés pour un stockage à long terme.

Stocker la crypto dans un portefeuille décentralisé

Comme indiqué précédemment, les portefeuilles décentralisés ou non dépositaires se présentent sous la forme d’applications et d’appareils qui permettent aux détenteurs de crypto-monnaies d’avoir un contrôle total sur leurs fonds. Les utilisateurs de ces portefeuilles se voient attribuer une clé privée, qu’ils doivent mémoriser et conserver en toute sécurité. Toute personne qui accède aux clés privées accède également aux fonds stockés dans le portefeuille associé.

Risques pour un portefeuille non dépositaire

Les portefeuilles non dépositaires sont généralement sûrs et moins sujets au piratage. Vous ne pouvez perdre votre argent dans des portefeuilles non dépositaires que dans deux circonstances ;

Lorsque vous perdez ou oubliez votre clé privée. Lorsqu’une personne mal intentionnée accède à vos clés privées.

Un acteur malveillant peut accéder à vos clés privées en utilisant des logiciels malveillants pour pirater le système ou en visualisant physiquement votre clé privée.

Un autre risque potentiel avec un portefeuille non dépositaire peut survenir lorsque vous stockez numériquement vos clés privées car cela les expose à des logiciels malveillants. Cependant, à moins qu’il ne soit stocké numériquement, il est plus difficile pour le piratage de pirater l’échange cryptographique et d’accéder également à votre portefeuille privé. Cela rend les portefeuilles non dépositaires généralement plus sûrs que les échanges.

Quand stocker dans un portefeuille non dépositaire ?

En raison du niveau de sécurité, les portefeuilles non dépositaires sont généralement recommandés comme solution de stockage par défaut pour le stockage à long terme ou pour de grandes quantités de fonds. De plus, les portefeuilles non dépositaires prennent en charge plusieurs actifs et les utilisateurs peuvent accéder à d’autres applications décentralisées au sein des portefeuilles eux-mêmes.

Vous ne pouvez choisir de stocker vos fonds dans un échange que si vous êtes certain de la sécurité de votre argent ou si cela est plus économique et pratique.

La sécurité des clés privées

La sécurité d’un portefeuille non dépositaire dépend en grande partie de la capacité de l’utilisateur à sécuriser les clés privées. Même si vous perdez un téléphone avec votre portefeuille dessus, personne ne peut accéder à vos fonds à moins d’avoir des clés privées.

La seule façon pour les pirates d’accéder à vos fonds sans utiliser votre clé privée est d’exécuter une attaque par force brute, qui consiste à utiliser une série d’ordinateurs pour deviner les clés privées. C’est difficile étant donné que chaque clé privée complète est composée d’une série de clés si grandes que même les ordinateurs ont du mal à deviner.

