Stockez plus de jeux PS4 et PS5 avec cette offre incroyable sur un disque dur de 4 To pour Prime Day

Que faites-vous lorsque vous manquez de stockage sur votre PS4 ou PS5 ? Vous achetez certains des meilleurs disques durs et SSD disponibles. Prime Day est le moment idéal pour étendre votre stockage car vous pouvez obtenir ces accessoires pour beaucoup moins cher qu’ils ne le font normalement, et ils peuvent devenir assez chers en fonction de leur taille et de leur vitesse.

Pour tous ceux qui jouent à beaucoup de jeux, vous en voulez un avec plus de stockage, quelque chose de plus de 2 To. Deux marques de confiance dans cette catégorie sont Seagate et Western Digital. Seagate propose aujourd’hui son disque dur de 4 To pour seulement 85 $. C’est un peu plus de 4 000 Go. Pour mettre cela en perspective, de nombreux jeux vont de 10 Go à plus de 50 Go. Dans les cas marginaux, il existe des jeux qui peuvent même atteindre plus de 100 Go, mais ceux-ci ont tendance à être rares.

Vous pourrez stocker et jouer à des jeux PS4 à partir d’un disque dur externe, qu’il soit connecté à la PS4 ou à la PS5. Les jeux PlayStation 4 n’utilisent pas le même type de vitesse que les jeux PlayStation 5, ils fonctionnent donc très bien quoi qu’il arrive.

Bien que vous ne puissiez pas jouer à des jeux PS5 à partir d’un disque dur externe, vous pouvez les stocker. Tant que le disque dur est SuperSpeed ​​USB 5 Gbps ou ultérieur, supérieur à 250 Go et inférieur à 8 To, il sera compatible. Sony n’a pas encore indiqué quand exactement le support SSD interne arrivera sur la PS5, mais nous espérons le plus tôt cette année.

