Stocks à éviter: 7 stocks à éviter en raison de la pénurie de travailleurs pandémiques

Voici une statistique peu connue. Les camps d’été américains importent environ 25 000 conseillers chaque été dans le cadre du programme d’échange culturel de visa J-1. Comme de nombreuses industries, les camps sont confrontés à des pénuries de main-d’œuvre cet été. Si je connaissais une société de camping cotée en bourse, elle figurerait sur ma liste d’actions à éviter.

Parmi les autres industries qui devraient connaître des problèmes, citons les restaurants, les hôtels, le covoiturage, le camionnage, la gestion des déchets, la vente au détail et bien d’autres qui impliquent des salaires bas et un contact personnel étroit avec les clients.

«Les entreprises américaines de toutes tailles, de tous les secteurs, de tous les États signalent des défis sans précédent pour combler les postes vacants. La pénurie de main-d’œuvre est une urgence économique nationale et elle constitue une menace imminente pour notre fragile reprise et la grande résurgence de l’Amérique », a déclaré Suzanne Clark, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce des États-Unis, le 1er juin, comme l’a rapporté Forbes.

Donc, si vous cherchez des actions à éviter, je commencerais par ces sept choix évidents et je partirais de là.

Uber Technologies (NYSE :UBER)

Magasins généraux Casey’s (NASDAQ :CASY)

RCI Hôtellerie Holdings (NASDAQ :MEULE)

Restaurants Darden (NYSE :DRI)

Burgers gastronomiques Red Robin (NASDAQ :RRGB)

Macy’s (NYSE :M)

Marriott International (NYSE :MAR)

Actions à éviter : Uber Technologies (UBER)

Si vous êtes un chauffeur Uber ces jours-ci, votre salaire a explosé. Le PDG Dara Khorowshahi a déclaré début mai que certains chauffeurs gagnaient jusqu’à 40 dollars de l’heure. C’est parce que les tarifs ont augmenté pour répondre à la forte demande et à la faible offre de chauffeurs.

Selon Business Insider, plus de la moitié des chauffeurs d’Uber ont arrêté de conduire pendant la pandémie. Donc, pour récupérer les conducteurs, il a augmenté ses incitations à mettre plus de conducteurs sur la route. En fin de compte, Bank of America prévoit que les pénuries de main-d’œuvre actuelles disparaîtront au début de 2022.

En attendant, les utilisateurs d’Uber devront s’habituer à des tarifs beaucoup plus élevés par trajet à mesure que les tarifs de surtension entreront en vigueur pour combler le vide.

À long terme, alors qu’Uber a réussi à récupérer plus de 100 000 chauffeurs en mai, les investisseurs pourraient constater que les chauffeurs d’Uber décident que la baisse des salaires n’en vaut pas la peine une fois que les surtaxes auront disparu. Alternativement, les utilisateurs pourraient décider qu’il est moins cher de marcher.

Et, il ne faut pas oublier qu’Uber perd encore des milliards de dollars chaque année.

Magasins généraux Casey’s (CASY)

Si vous êtes un investisseur de longue date dans Casey’s, vous avez très bien réussi. Au cours des 10 dernières années, CASY a enregistré un rendement total annualisé de 19,2 %, nettement supérieur à celui de l’ensemble du marché américain.

Bien que Casey’s dispose de son propre réseau de distribution interne, certaines de ses stations ont toujours été confrontées à des pompes à essence vides ces dernières semaines. Il semble que la pénurie de chauffeurs de camion ait frappé l’industrie des dépanneurs, qui compte sur les ventes d’essence pour attirer les clients dans ses magasins pour acheter des chips et des boissons gazeuses et d’autres articles d’épicerie.

Ce n’est pas un problème spécifique à l’entreprise. Partout en Amérique, les stations-service et les dépanneurs connaissent des pénuries de carburant en raison de la pénurie de chauffeurs.

“Il n’y a pas assez de chauffeurs de camion pour apporter cette essence, qui se trouve dans des réservoirs de stockage, aux stations”, a déclaré Patrick De Haan de GasBuddy.com à la chaîne de télévision du Minnesota KARE en mai.

« Nous entendons parler de ce problème depuis 2017, avant la pandémie. Et cela n’a fait qu’empirer car plus de conducteurs ont pris leur retraite qu’ils ne sont entrés dans le système.

Jusqu’à ce que la pandémie soit dans le rétroviseur, les investisseurs peuvent s’attendre à davantage de ces pénuries de gaz.

Actions à éviter : RCI Hospitality Holdings (RICK)

L’idée de visiter un bar avant le début de la pandémie n’était certainement pas sur ma liste de choses à faire. Maintenant, dans les derniers stades de la pandémie, je ne peux imaginer personne qui voudrait travailler dans ce type d’environnement commercial, quel que soit le salaire.

Néanmoins, la société célèbre le fait que la regrettée Anna Nicole Smith a rencontré son mari milliardaire magnat du pétrole alors qu’elle dansait au Rick’s Cabaret a fait gagner une tonne d’argent aux investisseurs au fil des ans.

Un investissement dans RICK il y a 15 ans a généré un rendement total annualisé de 17,4 %, soit 671 points de base de plus que le marché américain dans son ensemble.

Alors, pourquoi est-ce que je l’appelle un stock à éviter ? En un mot : valorisation.

Au cours des 12 derniers mois (TTM) clos le 30 mars, RICK a réalisé un chiffre d’affaires de 122,3 millions de dollars. Sur la base d’une capitalisation boursière de 655,8 millions de dollars, il se négocie environ 5,34 fois les ventes.

Je regarde souvent le rendement des flux de trésorerie disponibles pour déterminer si une action est évaluée à sa juste valeur ou non. Son TTM FCF est de 13,8 millions de dollars. Sur la base de la même capitalisation boursière, il a un rendement FCF de 2,1%. Tout ce qui dépasse 4% est ce que je considère comme trop cher.

Les clubs de strip-tease pourraient ne pas être confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. Cependant, ils devraient probablement l’être.

Restaurants Darden (DRI)

En avril de cette année, j’ai écrit un article sur sept actions de restaurants à acheter pour suivre les dernières tendances en matière de restauration et de boissons. Darden Restaurants a fait la coupe parce qu’il rationalisait ses menus à Olive Garden et Longhorn Steakhouse pour améliorer l’efficacité de ses cuisines.

Cependant, lorsque j’ai lu un article du Washington Post détaillant comment un homme de 64 ans a pris sa retraite de travailler dans les restaurants pendant la pandémie après près de 40 ans, je n’ai pas été aussi impressionné.

Il s’avère que l’homme de Pennsylvanie a commencé à travailler dans des restaurants en 1982, gagnant 2,13 $ l’heure plus les pourboires. L’année dernière, lorsque la pandémie a frappé, l’homme travaillait à Olive Garden et gagnait 2,82 $ l’heure plus les pourboires. Après avoir été mis en congé de son travail à l’extérieur de Pittsburgh au printemps dernier, il a pris sa retraite, citant la sécurité comme sa plus grande préoccupation concernant son retour dans l’industrie de la restauration.

“Le principal problème pour moi était la sécurité”, a déclaré Conway au journal. « Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas participer aux anciennes méthodes. »

Je suis sûr qu’il y a deux côtés à cette histoire.

Cependant, le fait qu’Olive Garden ait eu l’audace de payer quelqu’un si peu à 64 ans suggère que le calcul du salaire horaire auquel est confronté l’industrie de la restauration aujourd’hui ne va que s’intensifier en raison de la pandémie.

Je ne me sentais pas bien de recommander Darden après avoir lu l’histoire. Vous ne devriez pas vous sentir bien de le posséder.

Actions à éviter : Red Robin Gourmet Burgers (RRGB)

Le PDG de Red Robin, Paul Murphy, a déclaré à Yahoo Finance fin mai qu’il pourrait voir la pénurie de main-d’œuvre dont souffre sa chaîne s’atténuer d’ici le début de l’été.

C’est une bonne chose car Red Robin a été contraint de réduire ses heures d’ouverture à certains endroits en raison du manque d’employés disposés ou capables de travailler pour la chaîne de hamburgers.

Alors que les entreprises de vente au détail et d’entreposage augmentent les salaires pour attirer et garder les employés, la concurrence accrue d’autres industries de services a rendu difficile la dotation en personnel. Cela, à son tour, a réduit les ventes.

Alors que la société a lancé plusieurs processus pour améliorer son processus d’embauche tout en améliorant les ventes des magasins comparables malgré les pénuries de main-d’œuvre, les analystes estiment que le stock de RRGB est allé trop loin en 2021.

“Avec l’action en hausse de près de 76% depuis le début de l’année (vs. le S&P 500 +11,5%), nous voyons les actions potentiellement reculer alors que les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes obsolètes de Street et ont continué à être à la traîne du secteur, y compris une reprise plus agitée en mai”, L’analyste de restaurants Jon Tower a écrit dans une note de recherche du 28 mai aux clients, comme rapporté par Yahoo Finance.

« … [W]Nous voyons des raisons de rester prudent, notamment la hausse des coûts de main-d’œuvre, qui pourrait mettre un frein à la reprise des marges à long terme et étant donné le point de départ relativement bas (par exemple, une marge EBIT avant la pandémie de <1%), la société n'a pas beaucoup de place à l'erreur.

Il y a de meilleurs stocks de restaurants à posséder, à mon avis.

Macy’s (H)

Comme la plupart des détaillants, Macy’s se démène pour trouver des employés pour pourvoir les postes vacants. Le directeur financier de Macy’s, Adrian Mitchell, a discuté de la situation du travail lors de sa conférence téléphonique au premier trimestre 2021 en mai. Mitchell a spécifiquement déclaré que le grand magasin était confronté à «un niveau plus élevé de postes ouverts dans l’ensemble de l’entreprise».

La réalité est que personne ne veut travailler dans le commerce de détail car les clients, déjà insultants avant la pandémie, sont devenus une horreur absolue pendant le Covid-19.

Un article récent de Business Insider sur Starbucks (NASDAQ :SBUX), une entreprise généralement considérée comme un bon employeur en termes de rémunération et d’avantages sociaux, met en évidence les problèmes de main-d’œuvre auxquels est confronté le secteur de la vente au détail.

« Des employés ont été licenciés ou des gens démissionnent parce que nous sommes tellement surmenés, stressés et maltraités », a déclaré un employé d’un Midwest Starbucks à Insider en mai.

« Un barista de Louisiane a fait écho aux mêmes plaintes. La ‘poignée [of customers] que vous obtenez chaque jour qui réprimandera ou abusera, vous pouvez avoir un impact drastique sur votre bien-être mental », a-t-il déclaré à Insider.

Ma femme a travaillé dans la gestion du commerce de détail pendant plus de 20 ans. Les histoires qu’elle racontait. Heureusement, elle est partie pour démarrer sa propre entreprise de construction. Le meilleur coup qu’elle ait jamais fait.

Tant que le commerce de détail ne paiera pas les employés mieux que les salaires moyens, il continuera de faire face à des pénuries de travailleurs dans un monde post-pandémique.

Actions à éviter : Marriott International (MAR)

En tant que Canadien, j’ai toujours trouvé intéressant que malgré 29 États exigeant un salaire minimum plus élevé que le minimum fédéral de 7,25 $ l’heure, le gouvernement fédéral américain ne puisse toujours pas augmenter le salaire minimum à un niveau plus réaliste.

Et avant que vous ne disiez que ce ne sont pas mes affaires, je vous dirai que le Canada a encore du chemin à parcourir avant d’en arriver à l’appel de Bernie Sander pour un salaire minimum de 15 $, ou 18,12 CAD de l’heure. Le plus proche est le territoire du Nunavut. Il paie 16 CAD par heure. Le deuxième plus élevé est la Colombie-Britannique à 15,20 CAD par heure.

Mais je m’égare.

Le PDG de Marriott, Tony Capuano, a récemment admis que si les affaires se redressent rapidement en raison de l’augmentation des taux de vaccination, il est très difficile de trouver des employés pour travailler.

“Nous avons eu des problèmes de main-d’œuvre dans les destinations de loisirs où nous avons vu la demande augmenter si rapidement”, a déclaré Capuano à Yahoo Finance Live. « Donc, dans le sud de la Floride, au Texas, en Arizona, nous organisons des salons de l’emploi et nous proposons des incitations à l’embauche ponctuelles pour doter les hôtels de personnel. »

Pour des entreprises telles que Marriott, ces problèmes pourraient être de nature à court terme. Une fois que les généreuses allocations de chômage auront pris fin, les gens seront obligés de reprendre le travail sous une forme ou une autre.

Ou encore, les syndicats peuvent convaincre les travailleurs des hôtels et des restaurants à bas salaire que le moment est venu d’une révolution du travail.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.