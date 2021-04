Stocks Big Data: 7 stocks Big Data prenant en charge tous les aspects de la vie

On s’attend à ce que d’ici l’exercice 2025, six milliards de consommateurs interagissent avec les données chaque jour. De plus, “chaque personne connectée aura au moins une interaction de données toutes les 18 secondes.” Si nous ne regardons que les appareils Internet des objets (IoT), il devrait créer plus de 90 zettaoctets (ZB) de données d’ici FY2025. C’est une raison suffisante pour envisager une éventuelle exposition aux actions de Big Data.

En regardant plus loin, l’International Data Corporation (IDC) a estimé que 59 ZB de données «seront créées, capturées, copiées et consommées» au cours de l’exercice 2020. Les estimations suggèrent que le stockage mondial des données devrait dépasser 200 ZB d’ici FY2025. De toute évidence, avec la croissance de la 5G et de l’IoT, entre autres, la quantité de données augmente.

Cela implique une forte croissance potentielle pour les entreprises impliquées dans le stockage, la gestion et l’analyse des données. Cet article abordera sept grands stocks de données qui méritent d’être pris en compte pour bénéficier des vents favorables du secteur.

Examinons de plus près ces sept actions:

MongoDB (NASDAQ:MDB)

Cloudera (NYSE:CLDR)

Élastique (NYSE:ESTC)

Société Teradata (NYSE:TDC)

Nouvelle relique (NYSE:NEWR)

Datadog (NASDAQ:DDOG)

Splunk (NASDAQ:SPLK)

Stocks Big Data: MongoDB (MDB)

MDB fait partie des principaux stocks de Big Data à prendre en compte. L’action a atteint un sommet de près de 429 dollars en février 2021 et s’est corrigée à environ 307 dollars au moment de la publication. Cela semble être une bonne opportunité pour une nouvelle exposition. Les estimations des analystes indiquent un objectif de prix moyen de 381,38 $. Cela impliquerait une hausse de 24,2% par rapport aux niveaux actuels.

En résumé, MongoDB exploite une plate-forme de base de données à usage général. Actuellement, l’entreprise compte 24 800 clients dans plus de 100 pays. Le marché des bases de données de l’entreprise est l’un des plus importants de l’industrie du logiciel. En outre, il devrait passer à 97 milliards de dollars d’ici l’exercice 2023. Cela représente une grande opportunité de croissance pour l’entreprise.

Pour l’exercice 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 590,4 millions de dollars, soit une hausse de 40% d’une année sur l’autre. Pour l’année, la société a guidé pour un chiffre d’affaires de 755 millions de dollars (milieu de gamme). Avec une solide croissance du chiffre d’affaires, le titre est attractif.

Au quatrième trimestre 2021, la société a noué un partenariat avec Dix centimes (OTCMKTS:TCEHY) Tencent Cloud. Cela permettrait aux «clients de consommer MongoDB-as-a-Service sur l’infrastructure cloud mondiale de Tencent». Au cours du trimestre, la société a également élargi son partenariat avec Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Google Cloud.

Grâce à l’acquisition de clients et à des partenariats agressifs, une forte croissance devrait se maintenir. Ces facteurs font que le stock des MDB vaut la peine d’être accumulé sur les corrections.

Cloudera (CLDR)

Le stock CLDR est un autre nom parmi les stocks de Big Data qui a corrigé des sommets. Actuellement, l’action se négocie à 12,50 $ après avoir atteint un sommet de 19,35 $ plus tôt cette année. Avec un ratio cours / bénéfices (P / E) de 32,9, l’action semble attrayante.

Cloudera est une société de cloud de données d’entreprise et propose des abonnements logiciels et des services de cloud public. En termes simples, l’entreprise transforme des données complexes en informations claires et exploitables.

Pour FY2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 869,3 millions de dollars. Un point important à noter est que les revenus récurrents annualisés étaient de 778 millions de dollars. Pour l’année, la société s’attend à un chiffre d’affaires récurrent de 827 millions de dollars. Avec une croissance régulière du chiffre d’affaires et des revenus récurrents, la société semble bien positionnée pour générer des flux de trésorerie robustes.

À l’avenir, la plate-forme de données Cloudera (CDP) de la société est un moteur de croissance potentiel. La société a constaté une accélération du nombre de clients migrant vers CDP. Ceci est également susceptible d’avoir un impact positif sur les revenus récurrents annuels de l’entreprise.

En mars 2021, la société a annoncé que Cloudera Data Platform serait disponible sur Google Cloud. La société a déjà fourni des services CDP Public Cloud pour D’Amazon (NASDAQ:AMZN) Amazon Web Services et Microsoft (NASDAQ:MSFT) Microsoft Azure. L’entreprise s’est également associée avec Nvidia (NASDAQ:NVDA) pour accélérer l’analyse des données et l’intelligence artificielle (IA) dans le cloud.

Élastique (ESTC)

Le stock ESTC a augmenté de 114,5% au cours de la dernière période d’un an. Cependant, il semble que le rallye ait plus d’étapes.

Elastic a créé Elastic Stack, que l’entreprise définit comme «un ensemble puissant de produits logiciels qui ingèrent et stockent des données de n’importe quelle source et dans n’importe quel format, et effectuent des recherches, des analyses et des visualisations en quelques millisecondes ou moins.»

Du point de vue de la croissance, le produit de la société s’adresse à divers secteurs, segments et zones géographiques. La société estime que pour l’année en cours, le marché adressable total est de 78 milliards de dollars. Par conséquent, il y a une marge de manœuvre suffisante pour la croissance. De plus, le cloud élastique de l’entreprise peut être intégré à tous les principaux fournisseurs de cloud.

En termes de croissance, Elastic a enregistré 8 100 clients au cours de l’exercice 2019. Le nombre de clients est passé à 11 300 en FY2020. De plus, 47% des revenus de l’entreprise proviennent de l’extérieur des États-Unis. Avec une forte présence mondiale, la société est bien positionnée pour une croissance soutenue.

Un autre point susceptible de servir de moteur de croissance à long terme est l’investissement en recherche et développement (R&D). Pour l’exercice 2020, les dépenses de R&D représentaient 32,6% du chiffre d’affaires. En mettant l’accent sur les fonctionnalités exclusives, l’entreprise est susceptible d’avoir un avantage concurrentiel.

Comme la plupart des sociétés de big data, les revenus d’abonnement pour Elastic représentaient 94% du chiffre d’affaires total au troisième trimestre 2021. Avec une forte croissance du nombre de clients, les revenus récurrents continueront de croître à un rythme soutenu.

Teradata Corporation (TDC)

Le stock de TDC a bondi de 153% au cours des six derniers mois. Le titre semble toujours attractif et devrait évoluer à la hausse après la consolidation.

La société propose Teradata Vantage, qui est un entrepôt de données et une plate-forme d’analyse. Dans un récent rapport de Forrester sur les entrepôts de données dans le cloud, Teradata a été nommé «leader». Selon Forrester, «les clients aiment la plate-forme de cloud hybride de Teradata Vantage, la fiabilité, la science des données, les analyses avancées et la facilité de gestion du point de vue de l’infrastructure.»

Il convient de noter que la société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars pour l’exercice 2020, contre 1,9 milliard de dollars pour l’exercice 2019. Cependant, deux trimestres ont été meilleurs que prévu, et cela a déclenché un rallye du titre.

À mesure que la demande d’analyse de données augmente de manière soutenue, les revenus récurrents annuels (ARR) de l’entreprise vont augmenter. Pour FY2020, le ARR de la société était de 1,45 milliard de dollars.

Un point important à noter est que le ARR du cloud public de l’entreprise est passé à 106 millions de dollars, soit une hausse de 165% d’une année sur l’autre. Même pour l’année en cours, la croissance de l’ARR du cloud public est guidée à 100%. La forte croissance du cloud public ARR est susceptible de changer la donne pour l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’action TDC semble sous-évaluée même après la récente hausse. Compte tenu de l’opportunité du marché, la société semble bien positionnée pour la reprise de la croissance et la hausse des flux de trésorerie.

Nouvelle relique (NEWR)

C’est peut-être l’un des meilleurs moments pour envisager une exposition aux actions NEWR avec l’entreprise dans une phase de transformation commerciale.

La réorganisation commerciale de l’entreprise implique un modèle économique basé sur la consommation. Cela remplacera le modèle d’abonnement traditionnel existant, qui est plus coûteux. La société a déclaré une perte d’exploitation pour les deux derniers trimestres et a guidé la perte même pour le quatrième trimestre 2021. À mesure que le modèle basé sur la consommation gagne du terrain, les pertes sont susceptibles de s’inverser.

Il y a déjà des signes positifs pour l’entreprise. Les données mensuelles indiquent qu’il y a eu une augmentation constante de la croissance des données depuis le lancement de «New Relic». Une croissance axée sur les produits garantira probablement que la hausse des données se maintiendra et se traduira par une accélération du chiffre d’affaires. Les données clés à surveiller seraient les conversions gratuites à payantes. Il y a eu une forte croissance des comptes gratuits. Si les conversions sont robustes, le stock de NEWR peut éventuellement augmenter.

Il convient également de noter que pour le troisième trimestre 2021, la société a déclaré le meilleur trimestre de co-vente avec Amazon Web Services. Au cours des prochains trimestres, AWS restera probablement «un élément essentiel» de la stratégie de produits et de distribution. Ce partenariat de co-vente pourrait être un déclencheur potentiel de croissance des revenus.

Datadog (DDOG)

Le stock DDOG est parmi les noms les plus attrayants de cette liste de stocks de big data. Le stock a bondi de 116% au cours de la dernière période d’un an. Cependant, il reste toujours attrayant avec la société poursuivant une croissance organique et inorganique agressive.

Pour FY2020, Datadog a déclaré un chiffre d’affaires de 603,5 millions de dollars, soit une hausse de 66% d’une année sur l’autre. En outre, la société a déclaré des flux de trésorerie d’exploitation et de trésorerie disponibles de 109,1 millions de dollars et 83,2 millions de dollars, respectivement. Alors que la croissance du chiffre d’affaires se maintient, la société est bien placée pour renforcer son coussin de liquidité.

En termes de croissance inorganique, la société a récemment acquis Timber Technologies, qui est un fabricant d’un produit de gestion des données d’observabilité. En outre, la société a acquis Sqreen, une plate-forme de sécurité SaaS. Ces acquisitions sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux offres de l’entreprise et de contribuer à accélérer la croissance.

Il convient également de noter qu’en décembre 2020, la société avait signalé 1253 clients avec un ARR de 100000 USD ou plus. Avec une forte croissance d’une année à l’autre de ses gros clients, l’entreprise dispose d’une visibilité claire sur les revenus et les flux de trésorerie.

En septembre 2020, Datadog a également annoncé un partenariat avec Microsoft Azure. Avec ce partenariat, Datadog sera disponible dans la console Azure en tant que service de première classe. Il s’agit d’un autre déclencheur potentiel de croissance pour l’entreprise. Dans l’ensemble, les actions de DDOG semblent attrayantes et la saine croissance du chiffre d’affaires de la société devrait se maintenir.

Splunk (SPLK)

L’action SPLK a été sous-performante parmi les actions de Big Data. Après avoir atteint des sommets de 52 semaines à 225,89 $, le titre a glissé aux niveaux actuels autour de 135 $.

L’entreprise est en phase de transformation commerciale (vers un modèle SaaS). Les incertitudes liées à la croissance ont été l’une des raisons de la baisse des stocks. En outre, la société a annoncé la démission du directeur de la technologie et du vice-président principal Tim Tully. Cela a également déclenché une baisse du stock. Je ne serais pas acheteur à ce stade. Cependant, l’action SPLK vaut la peine d’être gardée sur votre radar d’investissement.

En termes de développements positifs, la société a annoncé en avril 2021 que Teresa Carlson avait été nommée présidente et directrice de la croissance. Dans le passé, Teresa a travaillé avec Amazon Web Services et était également cadre supérieur chez Microsoft.

En ce qui concerne le profil financier, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 745 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. D’une année à l’autre, les revenus ont diminué de 6%. Il s’agit du troisième trimestre de baisse des revenus d’une année à l’autre et explique la raison de la tendance des cours des actions.

Si la transformation de l’entreprise vers un modèle SaaS entraîne un revirement, l’action SPLK méritera d’être prise en considération. Cependant, pour l’instant, c’est un scénario attentiste.

