Stocks chauds: 7 stocks de véhicules électriques à acheter sur les baisses

Les ventes de véhicules électriques (VE) ont connu une trajectoire ascendante massive au cours de la dernière année. À l’origine, le consensus était que les entreprises automobiles et les stocks de véhicules électriques lutteraient à l’unisson pendant la pandémie, mais cela n’a pas été le cas.

En fait, selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques ont légèrement augmenté, tandis que les ventes mondiales de voitures se contractaient d’environ 14%. Le soutien politique et les réductions continues des coûts des batteries ainsi que les améliorations de l’équipement ont été les principaux facteurs qui ont contribué à accroître l’intérêt des investisseurs. Par conséquent, les stocks de véhicules électriques ont continué d’afficher des rendements incroyables. Mais cela a également conduit à des craintes de bulles.

Les stocks de véhicules électriques se sont récemment vendus, ce qui, à bien des égards, élimine la mousse du secteur. Cependant, malgré le recul, ces noms restent nettement surévalués par rapport à d’autres domaines du marché. Par exemple, le géant de l’industrie Tesla (NASDAQ:TSLA) a un ratio prix / ventes (P / S) à terme de 14,02 fois, ce qui dépasse la moyenne du secteur de près de 933%.

TSLA n’est pas seul, cependant – plusieurs sociétés de son groupe de pairs ont des chiffres similaires. Par conséquent, il est préférable d’attendre les baisses appropriées avant d’investir dans les actions de véhicules électriques les plus prometteuses. La liste ci-dessous couvre sept de ces meilleurs noms qui opèrent sur le marché aujourd’hui.

Nio (NYSE:NIO)

Fisker (NYSE:FSR)

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Point de charge (NYSE:CHPT)

Xpeng (NYSE:XPEV)

Li Auto (NASDAQ:LI)

Arrivée (NASDAQ:ARVL)

Stocks de véhicules électriques à considérer: Nio (NIO)

Source: xiaorui / Shutterstock.com

Premier sur cette liste de stocks de véhicules électriques, le fabricant chinois de véhicules électriques Nio est souvent surnommé «la Tesla de Chine». La société a fait des progrès incroyables depuis sa création, suivant les traces du pionnier américain des véhicules électriques auquel elle est si souvent comparée. Récemment, l’entreprise a atteint 100 000 livraisons, un exploit que même Elon Musk a applaudi.

Actuellement, l’action NIO a une capitalisation boursière accrue de plus de 60 milliards de dollars. Cependant, comme nous l’avons vu dans le secteur, les investisseurs sont prêts à payer pour une croissance soutenue. Nio occupe une position haut de gamme sur le marché des véhicules électriques et fabrique des véhicules de luxe avec une forte affinité pour la technologie. De plus, l’entreprise est bien capitalisée pour financer ses efforts de croissance. En décembre de l’année dernière, il disposait de 6,5 milliards de dollars en caisse.

Pour l’avenir, Nio prévoit de faire son entrée dans le segment des berlines de luxe afin d’élargir encore ses marges et de réaliser des bénéfices. Ce qui est encourageant, cependant, c’est que ses marges brutes et ses flux de trésorerie d’exploitation sont devenus positifs au cours de l’année écoulée, ce qui montre que la rentabilité est en vue.

Fisker (FSR)

Source: Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

Fisker est l’un des noms les plus intrigants de l’industrie des véhicules électriques, avec à sa tête un vétéran chevronné du secteur automobile: Henrik Fisker. La société a son SUV tout électrique appelé l’Océan en développement. De plus, il a également conclu un partenariat avec le célèbre fabricant de contrats taïwanais Foxconn pour la production de ses VE en 2023. Par conséquent, sans faire un seul centime de revenus, le stock FSR est devenu l’un des principaux stocks de véhicules électriques spéculatifs du marché.

Quelques éléments différenciants font de Fisker l’une des sociétés de VE les plus prometteuses. Premièrement, elle exploite un modèle actif léger qui se concentre principalement sur la conception de sa voiture et ses capacités technologiques. De plus, l’Océan a un prix attractif avec une option de location tout-en-un. Enfin, la société a conclu quelques contrats pertinents, de livraison et de gestion de flotte en Europe et en Amérique du Nord en prévision de la sortie commerciale de Ocean en 2022.

Il sera intéressant de voir comment les choses évoluent, mais l’action FSR semble très attractive en ce moment.

Stocks de véhicules électriques à considérer: chargement clignotant (BLNK)

Source: Shutterstock

Le fournisseur de recharge d’équipement EV Blink Charging a été l’un des stocks de véhicules électriques les plus performants du marché. À partir d’aujourd’hui, l’action BLNK a augmenté de 306% au cours des six derniers mois. Malgré les défis posés par la pandémie, elle a exceptionnellement bien réussi à accroître ses revenus et sa base d’actifs. Avec plus de 23 000 bornes de recharge en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs, l’entreprise s’est imposée comme un leader du secteur.

Blink Charging a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre. Pour le quatrième trimestre, les revenus ont grimpé d’environ 250% sur une base annuelle (YOY). De plus, il a noté que ses bornes de recharge déployées commercialement avaient augmenté de 51% en glissement annuel.

La performance des bénéfices pour l’année entière a été très impressionnante, compte tenu des circonstances. Et avec la croissance exponentielle des véhicules électriques au cours des prochaines décennies, le besoin d’équipement de charge supplémentaire est évident. Cependant, malgré la piste de croissance massive à venir, le stock BLNK est fortement surévalué. Les investisseurs doivent attendre un meilleur point d’entrée dans ce nom.

Point de charge (CHPT)

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Chargepoint, spécialiste de la recharge de véhicules électriques, a récemment finalisé sa fusion avec la société écran Switchback Energy Acquisition. Actuellement, Chargepoint occupe une position dominante dans le domaine de la recharge des véhicules électriques avec une énorme part de marché de 73% en Amérique du Nord. De plus, il prévoit d’augmenter ses revenus de 146,5 millions de dollars l’an dernier à environ 1 milliard de dollars d’ici 2024.

L’action CHPT a été touchée lorsqu’elle a annoncé ses résultats à la mi-mars. Les revenus ont été légèrement supérieurs aux estimations et ne sont que légèrement en hausse par rapport aux 144,5 millions de dollars de revenus de 2019. Cependant, les marges brutes se sont améliorées à 22,6%, le point le plus brillant des résultats. De plus, ses réserves de liquidités ont considérablement augmenté après l’opération de fusion.

Chargepoint prévoit d’utiliser cet argent dans le cadre de ses efforts pour étendre l’empreinte de ses bornes de recharge. De plus, les investissements de la société sur le marché européen en forte croissance pourraient lui donner un avantage sur d’autres actions de véhicules électriques.

Stocks de véhicules électriques à considérer: Xpeng (XPEV)

Source: Andy Feng / Shutterstock.com

Xpeng fait partie des trois mastodontes de l’espace EV en Chine. C’est sans doute l’une des entreprises à la croissance la plus rapide dans sa sphère, avec une croissance de ses revenus en glissement annuel d’environ 152%. Désormais, les revenus devraient atteindre 2,21 milliards de dollars en 2021 et 4,29 milliards de dollars l’année suivante. De plus, Xpeng construit actuellement en interne un impressionnant système lidar de conduite autonome. En conséquence, l’action XPEV a augmenté de 57% au cours des six derniers mois.

Les chiffres de livraison de Xpeng pour son dernier trimestre étaient également très bons, atteignant près de 13 000 véhicules. Malgré la pénurie de puces, la société est en bonne voie de livrer quelque 57 500 unités pour l’année. Xpeng a également fait un travail incroyable en se séparant des autres stocks de véhicules électriques en termes de technologie; son logiciel phare XPILOT continue d’être mis à niveau avec de meilleures capacités.

Ainsi, avec tant de développements passionnants en cours, l’action XPEV est un choix à ne pas manquer en cas de baisse.

Li Auto (LI)

Source: Nick Starichenko / InvestorPlace.com

Le dernier fabricant chinois de véhicules électriques sur cette liste est Li Auto, une entreprise qui a joué à bien des égards le second violon à Xpeng et Nio sur le marché intérieur. Cependant, avec sa remarquable discipline en matière de coûts et de marges, ainsi que quelques caractéristiques intéressantes, Li pourrait être le premier à percer dans la rentabilité parmi ses pairs. De plus, ses revenus ont également augmenté considérablement au cours des derniers trimestres. Cela témoigne de la solidité de sa marque.

L’entreprise a commencé l’année en force, avec des livraisons de janvier en hausse de plus de 356% par rapport à l’année précédente. Les livraisons totales de Li Auto ont augmenté à 38 976. Pour l’avenir, Xpeng envisage également une possibilité de 70 000 livraisons cette année, ce qui représente une croissance annuelle d’environ 115% selon Seeking Alpha.

Mais ce n’est pas tout. De plus, Li Auto a investi massivement dans sa technologie autonome. Son partenariat avec Nvidia (NASDAQ:NVDA) pourrait également contribuer à la croissance des livraisons. L’action LI, cependant, est aussi surachetée que ses pairs. C’est pourquoi il serait prudent d’attendre un plongeon avant d’investir dans l’un des stocks de véhicules électriques.

Stocks de véhicules électriques à considérer: arrivée (ARVL)

La startup britannique Arrival, basée au Royaume-Uni, a obtenu beaucoup de succès cette année parmi les stocks de véhicules électriques. L’entreprise se spécialise dans la production d’autobus et de fourgonnettes pour véhicules électriques et a récemment finalisé sa fusion avec la société CIIG Merger.

Cette fusion a permis à Arrival de lever 660 millions de dollars de recettes. De plus, bien qu’il soit entré dans un espace encombré, le modèle de fabrication décentralisée d’Arrivée est également sur le point de lui donner une plus grande flexibilité et un chemin plus rapide vers la production commerciale. Cela rend l’entreprise disruptive.

Arrivée prévoit de commencer la production commerciale dans les deux prochaines années. Cependant, l’un de ses clients – United Parcel Service (NYSE:UPS) – a déjà commandé 10 000 de ses véhicules électriques, que l’entreprise produira via ses «micro-usines».

Dans l’ensemble, le stock ARVL pourrait devenir un acteur important dans l’espace EV en fonction de sa progression actuelle et de son modèle de production unique. Cela en fait un nom que les investisseurs EV devraient absolument considérer.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.