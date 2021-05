Stocks d’armes à feu: 7 stocks d’armes à acheter au milieu de la flambée des ventes d’armes à feu

Le moment est venu de plonger profondément dans les principaux stocks d’armes à feu alors que l’industrie des armes à feu connaît une augmentation importante des ventes.

L’année dernière, les Américains ont acheté environ 23 millions d’armes à feu, selon Small Arms Analytics, comme le rapporte CNN. Jusqu’à présent cette année, les vérifications des antécédents du FBI ont augmenté de 41% d’une année sur l’autre, un inducteur clair que nous sommes dans un autre cycle massif.

Cependant, à la grande surprise de tout le monde, les stocks d’armes à feu ne se sont pas aussi bien comportés cette année, vexant les analystes de Wall Street. C’est peut-être parce que les investisseurs hésitent à investir sous l’administration du président Joe Biden, qui a un programme ambitieux de contrôle des armes à feu.

Mais il est important de noter que parfois, cela peut réellement aider. Anand Gopal, professeur de systèmes d’information à la Robert H. Smith School of Business de l’Université du Maryland, qui a récemment publié l’étude «Les commerçants, les armes à feu et l’argent: les effets des fusillades de masse sur les cours des actions des fabricants d’armes à feu aux États-Unis», a écrit dans un courriel adressé à InvestorPlace, «les cours des actions des fabricants d’armes à feu américains semblent fluctuer en fonction de deux facteurs: une augmentation de la probabilité de réglementation des armes à feu et la perception à court terme d’un danger pour la vie et les biens.»

Donc, pour un investisseur axé sur la valeur, le moment est venu de frapper. Les vérifications des antécédents ont atteint un sommet en septembre dernier, après de nouvelles applications d’armes à feu record au cours des deux mois précédents. Et c’est à ce moment-là que la plupart des investisseurs ont décidé d’aller de l’avant et de réserver leurs bénéfices.

À ce stade, nous savons très peu comment se terminera le débat sur le deuxième amendement. Mais une chose est sûre. La peur du contrôle des armes à feu est en partie la raison des ventes d’armes à feu record. Tant que la peur des restrictions pèsera sur le secteur, les stocks d’armes se porteront bien.

Comme l’écrivait Gopal, «Cela soulève la question – les prix actuels tiennent-ils déjà compte des intentions de l’administration Biden et des crises en cours avec la pandémie et les troubles à la frontière sud? J’ai le sentiment que non, ces prix continueront d’augmenter jusqu’à ce que nous atteignions le prochain point d’inflexion – les élections de mi-mandat de 2022. “

Voici sept stocks d’armes à feu qui font partie des principaux stocks à considérer dans l’industrie des armes à feu:

Marques Smith & Wesson (NASDAQ:SWBI)

Sturm Ruger (NYSE:RGR)

Big 5 articles de sport (NASDAQ:BGFV)

Vista Outdoor (NYSE:VSTO)

Olin Corporation (NYSE:OLN)

Munitions (NASDAQ:POWW)

Marques d’extérieur américaines (NASDAQ:AOUT)

Stocks d’armes à feu à acheter: Smith & Wesson Brands (SWBI)

Source: Supakorn Pe / Shutterstock.com

L’une des rares pièces pures restées dans l’industrie, SWBI a de la nouveauté parmi les amateurs d’armes à feu uniquement en raison des armes à feu emblématiques qu’elle fabrique. Au plus fort de la pandémie en mars 2020, les actions du fabricant d’armes sont tombées à 4,42 $ par pop.

Mais ils ont explosé à un sommet de 23,57 $ au début de 2021. Cependant, il y a eu une correction de prix au cours des derniers mois, et l’action se négocie à une évaluation plus raisonnable maintenant.

Tout comme les autres stocks d’armes sur cette liste, les bénéfices sont solides en raison de la demande accrue.

Le 4 mars, la principale marque d’armes à feu a déclaré des ventes nettes de 257,6 millions de dollars, soit une augmentation de 102,2% par rapport à 127,4 millions de dollars l’année précédente. La marge brute était de 42,6%, contre 28% au trimestre de l’année précédente.

La société a généré 60 millions de dollars de trésorerie d’exploitation, qui a été utilisée pour mener à bien un programme de rachat d’actions de 50 millions de dollars et payer son dividende du deuxième trimestre.

Et si vous pensiez que l’entreprise avait fini de redonner aux actionnaires, détrompez-vous. La direction a autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 100 millions de dollars et un dividende de 5 cents par action lors de la présentation de ses bénéfices. Il est important de souligner ici que cette performance ne doit pas surprendre.

Au deuxième trimestre fiscal, les ventes d’armes à feu ont plus que doublé et la croissance des marges a également été excellente.

Sturm Ruger (RGR)

Source: Susan Law Cain / Shutterstock.com

Un autre favori parmi les stocks d’armes à feu est le RGR. Les actions se sont bien remises de leur creux de 52 semaines de 50 $ par pop et ont clôturé à 65 $ vendredi.

Cependant, l’action se négocie toujours avec une forte décote par rapport à son sommet de juillet d’environ 90,74 $. Les investisseurs de valeur trouveront celui-ci particulièrement intéressant, compte tenu du rapport prix / ventes (P / S) multiplié par deux.

RGR est l’une des entreprises les plus déroutantes du secteur. À toutes fins utiles, c’est un artiste solide. Au cours des trois dernières années, les ventes ont augmenté respectivement de 5,4% et 26,5%. Au cours du dernier trimestre, les ventes nettes se sont élevées à 568,9 millions de dollars et le bénéfice dilué à 5,09 dollars par action, contre des ventes nettes de 410,5 millions de dollars et un bénéfice dilué de 1,82 dollars par action en 2019.

La société a également annoncé un dividende de 71 cents par action, soit environ 40% du bénéfice net. Cela s’inscrit dans la politique historique du fabricant d’armes à feu consistant à verser de solides dividendes. Pour cette raison, le rendement du dividende est très sain de 4,3%.

Malgré tout cela, l’action se négocie à des multiples très raisonnables.

Articles de sport Big 5 (BGFV)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Si vous recherchez plus de diversification lorsque vous investissez dans des actions d’armes à feu, ne cherchez pas plus loin que BGFV. Plus un détaillant de sport qu’un fabricant d’armes à feu, l’entreprise a connu des difficultés pendant un certain temps en raison de la montée du commerce électronique et d’un changement général des préférences.

Selon un sondage du Pew Research Center, 50% des milléniaux âgés de 18 à 36 ans estiment que les lois américaines sur les armes à feu doivent être plus strictes. Cela n’augure rien de bon pour les perspectives à long terme d’une action comme BGFV.

Cependant, il y a deux aspects positifs pour l’entreprise. Premièrement, comme je l’ai mentionné dans l’introduction, les ventes d’armes à feu sont à un niveau record, et même si les jeunes hommes et femmes sont plus en faveur du contrôle des armes à feu, ils sont à peine en avance sur l’ensemble de la population américaine sur le sujet.

Mais si vous êtes toujours sceptique, BGFV devrait vous convenir. Comme il est plus diversifié, vous pouvez couvrir de nombreuses bases avec celui-ci. De plus, il se négocie à un ratio cours / bénéfice (P / E) très raisonnable de 7,5x.

Vista Outdoor (VSTO)

Vista Outdoor vous semblera proche de BGFV à bien des égards. Cependant, le seul domaine dans lequel il se débat est celui de la valorisation.

Les actions ont clôturé vendredi dernier à 32,61 $, ce qui n’est pas si loin de leur sommet de 52 semaines à 38,36 $. Mis à part les avantages limités, la société tire sur tous les cylindres. La société de sports de plein air basée à Anoka, dans le Minnesota, a battu les estimations des analystes six fois au cours des six derniers trimestres, selon les données de CNBC.

De plus, le chiffre d’affaires a augmenté de 17,1% au cours de la dernière année et devrait augmenter de 22,8% et 28,2% au cours des exercices 2021 et 2022, selon les estimations des analystes. Cependant, à 38,4 fois le cours par rapport aux bénéfices, j’attendrais une baisse avant d’acheter.

Olin Corporation (OLN)

Source: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Olin Corporation, qui est avant tout un fabricant et distributeur de produits chimiques, est l’un des moyens les plus courageux de jouer sur les stocks d’armes à feu. Maintenant, vous pensez peut-être, qu’est-ce qui donne? Ceci est une liste de stocks d’armes à feu.

Eh bien, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est que sous sa marque Winchester, Olin produit et vend des munitions militaires sportives et de petit calibre. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le stock a augmenté de 70% sur une période de trois mois.

En raison de la nature spécialisée de son produit, les produits Winchester sont proposés à des prix élevés, raison pour laquelle la société a connu une croissance de ses marges constamment élevée. Les revenus ont également été solides. Au premier trimestre, le bénéfice net s’est établi à 243,6 millions de dollars, ou 1,51 $ par action diluée, contre une perte nette de 80 millions de dollars, ou 0,51 $ par action diluée, au trimestre de l’an dernier.

Une grande partie de cette performance à succès est due à Winchester, qui a enregistré des ventes de 389,2 millions de dollars contre 188 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Par conséquent, le bénéfice sectoriel a grimpé à 85,1 millions de dollars, contre 10,5 millions de dollars. Et avec les ventes d’armes à feu à des niveaux records, attendez-vous à ce que le segment contribue fortement au résultat net à l’avenir.

Munitions (POWW)

Source: ThomasLENNE / Shutterstock.com

L’un des stocks d’armes les plus difficiles à analyser est celui des munitions. Il n’y a pas si longtemps, il s’agissait d’un penny stock qui avait très peu de chances de succès à long terme. Cependant, en raison de l’incertitude politique et de la perspective de lois plus strictes sur les armes à feu, il a pris la vedette comme l’un des stocks d’armes les plus excitants.

Les actions se sont terminées la semaine dernière à 7,39 $ par pop. Au cours de la dernière année, le titre a grimpé de 311%. Une partie de ce succès est justifiée. Après tout, c’est une entreprise qui a connu une augmentation de ses ventes de 500% pour son troisième trimestre et prévoit des revenus de 120 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars 2022.

Compte tenu de la dynamique de l’offre et de la demande, il est logique qu’une entreprise de munitions réussisse bien pendant cette période. Mais le plus gros problème est de savoir si POWW est un gagnant à long terme pour votre portefeuille, après cette flambée sans précédent des ventes d’armes à feu. C’est donc l’un des stocks d’armes à feu les plus risqués.

Marques de plein air américaines (AOUT)

Source: sirtravelalot / Shutterstock.com

Nous peaufinons cette liste avec un autre acteur fort. Issu de Smith & Wesson Brands il y a moins d’un an, American Outdoor n’aurait pas pu espérer une meilleure première année.

Au cours des deux premiers trimestres fiscaux de 2021, les ventes ont bondi de plus de 60%. Et quiconque pensait que l’élan allait ralentir était sur le point de se réveiller brutalement puisque le top line avait gagné 91% au troisième trimestre.

L’année dernière a vu une augmentation massive du nombre de personnes pratiquant des sports de tir. Par conséquent, il est logique que AOUT ait bien fait.

Cependant, ce qu’il est important de noter ici, c’est que l’entreprise est encore nouvelle. Le fait qu’elle génère des ventes au détail aussi fortes moins d’un an après ses débuts signifie que l’entreprise fait quelque chose de bien.

De plus, à 13,3 fois le cours / bénéfice à terme, je dirai qu’il se négocie toujours à une évaluation attrayante si l’on considère ses perspectives de croissance.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.