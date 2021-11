Les actions du camionnage mènent la conversation après que les législateurs américains ont fait part de leurs préoccupations dans une lettre envoyée mercredi concernant les pénuries de chauffeurs. Citant des «taux de roulement alarmants», plus de 60 membres du Congrès ont signé, demandant un financement fédéral pour la formation des chauffeurs de camion. Ces signatures s’ajoutent aux approbations de plusieurs des plus grandes associations de camionnage du pays. Malgré le soutien de la lettre, cependant, les stocks de camionnage sont en baisse dans tous les domaines vendredi.

Source : Mike Mareen / Shutterstock

Dirigée par le représentant David Scott, président du comité de l’agriculture de la Chambre, la lettre demandait l’aide du ministère du Travail pour répondre à la demande non satisfaite de camionneurs. La lettre proposait d’accélérer une demande de subvention qui paierait les chômeurs américains pour qu’ils reçoivent une formation en camionnage.

Le plaidoyer n’est pas non plus inutile. L’industrie du camionnage a perdu 6 % de sa main-d’œuvre avant la pandémie au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les taux de roulement sont supérieurs à 90 % pour les gros camionneurs long-courriers. Comme le dit la lettre :

« L’économie mondiale a pu prospérer grâce aux chauffeurs de camion qui travaillent dur. Des fournitures médicales au transport de denrées alimentaires et de produits agricoles, l’industrie du camionnage a joué un rôle essentiel dans l’élévation de notre niveau de vie. … Il est important de proposer des politiques basées sur les données pour améliorer la qualité de vie et la flexibilité des chauffeurs, l’atout le plus vital de l’industrie du camionnage, pour réduire les taux de rotation de ces travailleurs et attirer une nouvelle génération sur le marché du travail.

Que signifient les nouvelles de la Colline pour les stocks de camionnage ?

Les stocks de camionnage ont grimpé en flèche au cours de la dernière année. JB Hunt Transport (NASDAQ :JBHT), Ancienne ligne de fret du Dominion (NASDAQ :ODFL) et Transport Knight-Swift (NYSE :KNX) chacun a signalé au moins 35 % d’augmentations de gains au cours de l’année à ce jour. Pourtant, l’industrie continue de souffrir de pénuries de main-d’œuvre qui ont fait des ravages sur l’économie américaine. Toutes les entreprises de camionnage susmentionnées sont en légère baisse sur la journée.

Où cela place-t-il l’avenir des géants du camionnage? Et où ira le plaidoyer de ces législateurs et associations de camionnage ?

Malgré un grand soutien, certains grands noms sont moins sympathiques à la cause.

À la tête des opposants, Todd Spencer, qui dirige le Association des chauffeurs indépendants propriétaires-exploitants, pense que la proposition est farfelue. Dans une interview accordée à MarketWatch, il a déclaré que ce financement ne serait rien de plus que le « bien-être des entreprises ».

« Quand ils disent qu’il y a une pénurie, il faut ignorer les mathématiques de base. Chaque année, les États autorisent plus de 400 000 personnes à conduire de gros camions. Où vont-ils tous ? De toute évidence, ne restez pas dans cette profession pour laquelle ils viennent d’obtenir un permis. La réalité est que si le travail que vous proposez est nul, la solution est-elle vraiment d’aller chercher plus de ventouses, ou devriez-vous améliorer le travail pour que les gens viennent et restent ? »

Spencer propose plutôt de payer les camionneurs à l’heure plutôt qu’au kilomètre, pour compenser les longs temps de chargement et de déchargement.

La ligne de fond

Le camionnage demeure une industrie vitale aux États-Unis. Mais avec des conducteurs atteignant des niveaux record et confrontés à des taux de roulement extrêmement élevés, il n’est pas clair si sa trajectoire actuelle suivra le rythme de la demande. Certains estiment qu’environ 40 % de la capacité de camionnage des États-Unis est inexploitée.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement où ira cette proposition, ni quand la pénurie de conducteurs s’atténuera. Gardez un œil sur les autoroutes pour voir comment le camionnage se déroule sur le long terme.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.