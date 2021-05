Stocks de cannabis: 2 grandes raisons pour lesquelles les actions de TLRY, CGC, GRWG et SNDL augmentent

Les stocks de cannabis sont en mouvement vendredi matin et de nombreux acteurs majeurs voient leurs actions augmenter. Cela inclut les goûts de Tilray (TSE:TLRY), Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC), GrowGeneration (NASDAQ:GRWG), et Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL).

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les parts de ces actions augmentent aujourd’hui. Le premier concerne un nouveau projet de loi qui a été adopté par la législature du Kansas. Le projet de loi a été adopté à la Chambre et est en route vers le Sénat de l’État.

Le projet de loi sur la marijuana stimulant les actions de cannabis comme les actions de SNDL a été adoptée à la Chambre avec un vote de 79-42. Cela survient alors que les républicains de l’État acceptent de plus en plus la drogue aux côtés d’autres États rouges, tels que le Missouri et l’Oklahoma.

Ce projet de loi approuvera l’utilisation de la marijuana à des fins médicales dans l’État. C’est un gros problème car c’est le premier progrès significatif pour la marijuana au Kansas. Les entreprises de marijuana espèrent qu’elles passeront par le Sénat car le gouverneur Laura Kelly soutient le projet de loi, rapporte KMBC 9 News.

La prochaine raison majeure de l’augmentation des stocks de cannabis aujourd’hui est une mise à niveau pour Tilray. L’analyste de Jefferies, Owen Bennett, est derrière cela, qualifiant les deux sociétés de «match parfait». Ils ont revalorisé les actions de l’action à une note d’achat à la suite de la fusion réussie de la société avec Aphria.

L’analyste a déclaré cela dans une lettre obtenue par MarketWatch.

«Au Canada, un portefeuille de marques leader, soutenu (par) une structure de coûts efficace. En Europe, le marché se redresse maintenant, tandis que l’échelle de Tilray et le positionnement allemand unique d’Aphria en font un modèle parfaitement adapté pour réussir. Et aux États-Unis, le portefeuille plus large de biens de consommation de la société combinée et son bilan solide soutiennent une excellente option autour du THC et du CBD américains. »

La mise à niveau des actions TLRY contribue également à faire grimper les autres stocks de cannabis. Aujourd’hui, nous voyons les actions de TLRY augmenter de 14,8%, les actions de CGC de 6,1%, les actions de GRWG de 6,3% et les actions de SNDL de 6,6%.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.