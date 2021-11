Stocks de cannabis : comment un analyste vient d’étouffer TLRY, CRON, CGC

Pour les connaisseurs de cannabis, en particulier aux États-Unis, les derniers mois ont apporté la victoire. Les législateurs de New York et de Californie ont mis en œuvre des politiques pro-marijuana, et la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars comprend un financement pour la recherche sur le cannabis. Pour les actions de cannabis, cependant, ces dernières semaines ont vu les actions suivre une tendance à la baisse. Les choses ne sont pas différentes aujourd’hui, avec un nouveau rapport de Barclays remettant en question le potentiel de croissance des producteurs canadiens.

Source : Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

Qu’est-il arrivé aux stocks de cannabis

Il n’a pas fallu longtemps pour que les effets du rapport prennent rapidement forme. Tilray (NASDAQ :TLRY), un chef de file de l’industrie canadienne du cannabis, a vu ses actions plonger ce matin. Le titre est actuellement en baisse de 12% sur la journée. son pair Cronos (NASDAQ :CRON) est en baisse presque autant tandis que Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG) a vu ses actions chuter de plus de 9 %.

Les baisses d’aujourd’hui ont plongé les trois actions considérablement dans le rouge pour la semaine et le mois. Leur homologue à plus petite capitalisation Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) s’est légèrement amélioré, mais les experts ont exprimé des inquiétudes quant à sa rentabilité à long terme.

Pourquoi est-ce important

La couverture initiée par l’analyste de Barclays Guarav Jain comprenait la dégradation de TLRY et de CRON à une notation « sous-pondérée » et la baisse des objectifs de cours des deux actions à 10 $ et 5 $, respectivement. Ces nouveaux objectifs de prix indiquent des baisses de 19% et 1%. Alors que la couverture de CGC était moins sévère, avec une cote de « poids égal » et un objectif de prix de 14 $, c’est à peu près aussi positif que le rapport l’a été. Jain a fait valoir qu’il est peu probable que les actions canadiennes de cannabis continuent d’atteindre une croissance durable grâce aux politiques américaines lorsque leurs entreprises sont incapables de gagner une part de marché dans le pays.

Le message sous-jacent du rapport est qu’une grande partie de la croissance dont ont bénéficié les actions canadiennes de cannabis est davantage attribuable au potentiel qu’aux développements réels de l’entreprise ou de l’industrie. Cela rappelle également les complications potentielles pour les producteurs de cannabis canadiens qui ont conclu des transactions avec des opérateurs multi-états américains. L’analyste estime que ces accords profiteront davantage aux entreprises américaines qu’à celles basées au Canada.

Ce que cela veut dire

Le rapport a soulevé quelques bons points, évoquant certains facteurs qui ont tendance à ne pas recevoir beaucoup d’attention. Le fait que les stocks de cannabis dans tous les domaines aient chuté aussi rapidement et aussi fortement qu’ils l’ont fait devrait être un bon indicateur que l’équipe de Barclays a au moins partiellement raison dans ses prévisions.

Il n’y a pas que les entreprises canadiennes dont les actions sont en baisse aujourd’hui non plus. basé aux États-Unis Industries du pouce vert (OTCMKTS :GTBIF) a vu ses actions chuter de 6% aujourd’hui alors que GrowGeneration (NASDAQ :GRWG) est en baisse de 7%, bien que cela puisse indiquer des schémas de sympathie. Néanmoins, il est encore temps pour les producteurs de cannabis canadiens de poursuivre leurs efforts d’expansion aux États-Unis

Jusqu’à ce que davantage d’entreprises américaines surgissent pour s’emparer de parts de marché, les entreprises canadiennes peuvent encore manœuvrer pour faire de même.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.