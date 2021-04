Stocks de croisière: pourquoi les stocks NCLH, RCL et CCL diminuent aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions des stocks de croisière voient un sérieux rouge.

Des leaders de l’industrie tels que Carnaval (NYSE:CCL), Norwegian Cruise Lines (NYSE:NCLH) et Royal Caribbean (NYSE:RCL) sont tous en baisse entre 4% et 6% au moment de la rédaction.

Le mouvement d’aujourd’hui marque un renversement brutal d’une dynamique à la hausse assez forte que ces actions des compagnies de croisière ont eue depuis le début de l’année. Il semble que les investisseurs évaluent maintenant un niveau de risque plus élevé lié au calendrier de la réouverture de l’industrie des croisières aujourd’hui.

Voici quelques éléments que les investisseurs surveillent aujourd’hui.

Les stocks de croisière coulent en raison des préoccupations de réouverture

Les investisseurs dans les exploitants de navires de croisière tels que Carnival ont apparemment été dissuadés par les nouvelles d’aujourd’hui selon lesquelles l’ordonnance de navigation conditionnelle suspendant les croisières est susceptible de rester en place. Cette nouvelle est le résultat de l’extension de l’urgence de santé publique américaine existante.

Aujourd’hui, l’ordonnance de navigation conditionnelle du CDC, qui interdit les croisières jusqu’au 1er novembre, semble être plus ferme qu’on ne le pensait auparavant. Cette ordonnance de navigation conditionnelle n’est en vigueur que tant qu’une urgence de santé publique est en vigueur. Aujourd’hui, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a de nouveau prolongé cette commande. L’ordonnance d’urgence en matière de santé publique a été prolongée tous les trois mois, et il s’agit de la cinquième prolongation de ce type.

En conséquence, les investisseurs optimistes quant au déploiement accéléré des vaccins entraînant la suppression ou l’arrêt de cette urgence de santé publique ont été contrecarrés. Cette annonce semble suggérer que le CSO du 1er novembre restera probablement en place.

Les nouvelles d’aujourd’hui s’ajoutent à l’annonce de la semaine dernière que la représentante Doris Matsui et le sénateur Richard Blumenthal ont écrit une lettre au CDC américain pour exhorter l’application stricte du CSO en place. Lorsque les croisières reprennent, la lettre demande que les croisières soient immédiatement interrompues en cas d’épidémie.

Les investisseurs qui espèrent un redémarrage plus précoce commencent à repenser cette thèse. En effet, il y a place à l’optimisme sur ce front. Les récentes pressions politiques et les efforts de lobbying visant à faire redémarrer l’industrie des croisières plus tôt que le 1er novembre ont apporté un tel optimisme.

Désormais, des points d’interrogation demeurent pour les investisseurs en actions CCL et autres opérateurs de croisière.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.