Stocks de cybersécurité: 7 stocks de cybersécurité pour le travail à domicile

Les actions de cybersécurité restent l’un des secteurs les plus en vogue pour les investisseurs à la recherche de croissance en 2021. La pandémie mondiale engendrée par le nouveau coronavirus est devenue le catalyseur d’un changement technologique massif pour soutenir le travail à distance. Autrefois considérée comme trop chère, trop compliquée (à remplir) à considérer, elle est soudainement devenue une nécessité. La cybersécurité est à la pointe de ce virage technologique.

Et c’est une tendance qui va probablement se poursuivre. La raison en est que le travail à distance, sous une forme ou une autre, est susceptible de se poursuivre. Selon une enquête Gartner HP, jusqu’à 41% des employés sont susceptibles de travailler à distance au moins une fois une fois la pandémie terminée. Et la cybercriminalité étant l’un des plus grands problèmes auxquels toutes les entreprises sont confrontées aujourd’hui, il n’est pas surprenant que les entreprises recherchent des entreprises capables de gérer leur cybersécurité.

En 2020, de nombreux titres de cybersécurité ont augmenté régulièrement. Ce récit s’est poursuivi jusqu’en 2021 jusqu’à récemment. Dans le cadre de la liquidation technologique, bon nombre de ces actions n’ont pas été laissées de côté. Cependant, cela crée une opportunité pour les investisseurs avertis de récupérer ces actions à un rabais qu’ils ne verront peut-être pas avant un certain temps.

Voici sept stocks de cybersécurité qui resteront vitaux alors que le monde continue de travailler à domicile:

Cisco Systems a résisté à la tendance générale avec les actions de cybersécurité. Les actions de CSCO ont chuté de façon spectaculaire à la fin de l’été de l’année dernière et n’ont commencé à se redresser qu’en novembre. Cependant, le stock n’a pas non plus vu la chute dramatique qui a saisi d’autres actions dans ce secteur.

L’une des raisons à cela, peut-être, est que Cisco est considéré de nos jours comme un stock de valeur. Les revenus de la société ont été un peu stables au goût de certains investisseurs. Cependant, Cisco offre un dividende convaincant. La société a augmenté son dividende au cours des 10 dernières années et a un ratio de distribution d’un peu plus de 50%, ce qui suggère que le dividende sera en sécurité pour les années à venir.

Cela signifie que la société dispose d’environ la moitié de son revenu net pour une variété d’investissements, de rachats d’actions et peut-être d’augmenter le montant des paiements futurs.

Les investisseurs en croissance devront faire preuve de patience, mais Cisco peut les récompenser par une forte croissance accompagnée d’un dividende.

Palo Alto Networks est un exemple d’entreprise qui voit son stock chuter sans une très bonne raison. Depuis que la société a publié des bénéfices en février, l’action PANW a baissé d’environ 20%. Une partie de cela peut simplement être une prise de profit. Cependant, avec le cours de l’action à des niveaux jamais vus depuis décembre dernier, les investisseurs devraient voir cette baisse comme une opportunité d’achat.

Contrairement à Cisco Systems, Palo Alto ne paie pas de dividende. Mais la société a relevé ses prévisions pour l’année complète. Pour l’année complète, Palo Alto prévoit une augmentation des revenus de 22% à 23%. Ceci est plus élevé que les prévisions précédentes de la société pour une croissance des revenus de 20% à 21%. Et la société s’attend également à ce que le bénéfice ajusté augmente entre 19% et 21%.

Cela est dû en partie à l’introduction par Palo Alto de deux nouvelles plates-formes générant des revenus récurrents annuels (ARR). Et l’entreprise réalise également une augmentation des revenus reportés. C’est aussi la musique aux oreilles des investisseurs, car Palo Alto est en train d’acquérir ces derniers temps.

CrowdStrike propose une large gamme de solutions axées sur la sécurité des terminaux en temps réel, la veille sur les menaces et la protection des charges de travail dans le cloud. Tout cela est fait pour empêcher les cyberattaques sur et hors du réseau d’une entreprise. Et pendant la pandémie, l’entreprise a mis sur pied un centre de ressources sur la cybersécurité qui, selon leurs propres termes, «guide[s] à travers les risques de sécurité, les défis liés à l’infrastructure, ainsi que le volume et la variété des cybermenaces. »

La société semble être un autre candidat exceptionnel à acheter sur le pouce. Malgré un double battement dans leur rapport sur les bénéfices, l’action a chuté d’environ 10% et a baissé de près de 20% au mois de mars. Cependant, la société est un petit nouveau sur le bloc. Il n’est coté en bourse que depuis 2019 et a augmenté de 184% pendant cette période.

Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a enregistré une augmentation de 74% de ses revenus d’une année à l’autre et, bien que la société ne soit pas encore rentable, elle a réduit son bénéfice par action négatif à 9 cents, ce qui était nettement supérieur à celui de la société. moins 14 cents l’année précédente. En outre, la société suscite un intérêt considérable de la part des investisseurs institutionnels qui détiennent environ 74% des actions.

Zscaler est un autre acteur de niche conçu pour prospérer alors que le travail à distance devient la nouvelle norme. L’entreprise aide les utilisateurs à naviguer en toute sécurité sur Internet et à accéder aux applications, quels que soient leur appareil, leur emplacement ou leur réseau.

Zscaler vient de recevoir une mise à niveau de l’analyste Truist Joel Fishbein, qui a donné à l’entreprise un objectif de prix de 225 $, ce qui représente un gain d’environ 28% par rapport à son niveau actuel. Fishbein a écrit: «Zscaler bénéficie d’un contexte de demande favorable suite au piratage de SolarWinds…» L’analyste a poursuivi en citant les vents laïques de la société en matière de transformation numérique, de sécurité dans le cloud et d’architecture Zero Trust.

Au cours des 12 derniers mois, l’action ZS a augmenté de 184%, et ce, bien que l’action de la société ait baissé de près de 12% jusqu’à présent en 2021. La société n’est cotée en bourse que depuis 2018. Cependant, la société a plus de 20% du Fortune 500 parmi sa clientèle d’environ 4 000 clients.

Cloudflare est un acteur de niche dans le secteur de la cybersécurité. L’entreprise est un chef de file dans le domaine de l’informatique de pointe. Il propose des services tels que l’atténuation du déni de service distribué (DDoS) et la sécurité Internet pour gérer le trafic que les consommateurs traversent en ligne.

Cloudflare vient de faire son introduction en bourse (IPO) sur le New York Stock Exchange en 2020. Mais il a déjà suscité l’intérêt des portefeuilles de hedge funds. Au cours de la dernière année, un total de 44 hedge funds incluent le stock. C’est au-dessus de son précédent sommet de 33.

Au cours de la dernière année, le stock NET a augmenté de 197%. Ceci en dépit du fait que l’action a baissé d’environ 7% le mois dernier, en grande partie en raison de la chute des ventes technologiques. Dans le dernier rapport sur les résultats de la société, la société a affiché un chiffre d’affaires d’environ 50% supérieur à celui du même trimestre de l’année précédente. Cela laisse certains analystes préoccupés par le fait que la société a peu de marge d’erreur.

Okta opère dans le secteur de l’authentification d’identité. Essentiellement, l’entreprise cherche à s’assurer que les entreprises peuvent facilement identifier, vérifier et imposer qui accède à un réseau à tout moment. Pour ce faire, l’entreprise utilise tout, des mots de passe traditionnels à la biométrie. L’entreprise se développe rapidement et compte désormais plus de 8 000 clients.

L’action OKTA a augmenté de 92% au cours des 12 derniers mois. Au cours de l’exercice 2021, la société a augmenté son chiffre d’affaires de 43% sur une base annuelle. Le stock est en baisse d’environ 15% au cours du dernier mois. Une partie de cela était due à des indications plus souples dans le rapport sur les résultats de la société, et une partie était également due à l’annonce de la société qu’elle allait acquérir Auth0 pour 6,5 milliards de dollars.

Les analystes restent optimistes sur l’action, même si plusieurs ont abaissé leur objectif de cours pour l’entreprise. Okta est un leader incontesté dans le secteur de niche qu’il occupe, ce qui en fait un candidat idéal pour acheter sur le pied parmi les actions de cybersécurité.

La fin de notre liste aujourd’hui est une entreprise qui ne serait pas nécessairement au premier plan en ce qui concerne les actions de cybersécurité. Cependant, DocuSign dispose d’un programme de sécurité d’entreprise mondial qui lui permet de protéger ses clients contre les cyberattaques telles que le phishing, qui reste une menace croissante. L’un des produits phares de la société qui aident à cette fin est Pescatore, qui est un système de classification d’URL unique.

Les services de cybersécurité de l’entreprise ne sont pas susceptibles de supplanter les revenus que DocuSign tire de son activité principale de signature électronique. Cependant, cela contribue à rendre l’entreprise plus collante, ce qui devrait aider l’entreprise à fidéliser ses clients et à générer plus de revenus récurrents. À cette fin, le PDG de DocuSign, Dan Springer, estime que la société a obtenu 10 points de pourcentage supplémentaires de croissance au cours de l’exercice 2021 en raison de l’évolution des besoins de travail en raison de la pandémie. Pour l’année prochaine, l’entreprise prévoit une croissance de 31%.

Le stock DOCU a augmenté de 124% au cours des 12 derniers mois. Mais comme beaucoup d’actions de cette liste, il a baissé de 7% depuis le début de l’année.

