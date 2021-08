Stocks de livraison de nourriture: Pourquoi GRUB et DASH semblent peu appétissants aujourd’hui

Les stocks de livraison de nourriture ne font pas si chaud vendredi après que la ville de New York a adopté une nouvelle mesure affectant leurs tarifs pour les restaurants.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

NYC a fait en sorte que les entreprises de livraison de nourriture ne soient autorisées à facturer que jusqu’à 23% pour leur service, ce qui frappe certains stocks aujourd’hui. Cela se décompose en 15% pour le service de livraison, 5% pour les autres modules complémentaires, tels que le marketing, ainsi que 3% pour les frais de transaction.

Il convient de noter que des restrictions de charge étaient déjà en place en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais n’étaient pas permanentes jusqu’à présent.

Voyons comment les stocks de livraison de nourriture réagissent aux nouvelles ci-dessous.

Stocks de livraison de nourriture en mouvement

Il suffit de manger à emporter.com (NASDAQ :VER) l’action est la plus durement touchée aujourd’hui, car les actions de la société mère Grubhub ont chuté de 7,5% vendredi après-midi.

PorteDash (NYSE :TIRET) ne se comporte pas non plus bien aujourd’hui, car les actions de ses actions chutent d’environ 1,3% sur les nouvelles de la charge de New York.

Uber Technologies (NYSE :UBER) ferme les stocks de livraison de nourriture en hausse de près de 1%, car son service de covoiturage plus important le protège du plus gros de l’actualité.

Bien sûr, les entreprises de livraison de nourriture ne prévoient pas de prendre ce changement assis. GrubHub a déclaré ce qui suit dans une citation obtenue par le Financial Times.

«Ce contrôle permanent des prix est manifestement inconstitutionnel et nuira aux restaurants locaux, aux livreurs et aux convives à travers New York. Nous lutterons vigoureusement contre cette action illégale.

Il ne fait aucun doute que ce changement de charge finira par affecter les bénéfices des entreprises de livraison de nourriture, mais nous devrons attendre la publication des futurs rapports sur les bénéfices pour voir à quel point.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.