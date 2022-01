Stocks de métaux offrant un rapport risque/rendement favorable ; acheter ces deux actions pour 16-18% de hausse en trois mois

L’indice Nifty Metal entre en 2022 après avoir connu une forte hausse de 61 % l’année précédente, portant l’indice à 5 521 niveaux.

L’indice Nifty Metal entre en 2022 après avoir connu une forte hausse de 61 % l’année précédente, portant l’indice à 5 521 niveaux. Cependant, la majorité des gains enregistrés par l’indice des métaux ont eu lieu au premier semestre 2021 et la seconde moitié a vu l’indice évoluer latéralement. Les analystes d’ICICI Direct pensent que l’indice pourrait rebondir maintenant, offrant de nouvelles opportunités d’entrée. « L’indice Nifty Metal rebondit après avoir pris un support autour de 5200, ce qui correspond à la valeur de la moyenne mobile à long terme en hausse sur 200 jours et au retracement à 80% du rallye de juin-octobre 2021 », a noté un rapport d’ICICI Direct.

« L’indice rebondit après cinq mois de retracement peu profond de seulement 38,2% de sa forte reprise des cinq mois précédents (3072-6312), offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée dans les actions métalliques avec une configuration risque-rendement favorable », ont-ils ajouté. ICICI Direct a souligné que la Chine a réduit son ratio de réserves obligatoires de 50 points de base pour stimuler sa croissance économique. « Cette réduction du ratio des réserves obligatoires pour les grandes banques commerciales est effective à partir du 15 décembre 2021. Cette mesure de réduction du ratio des réserves obligatoires est de bon augure pour la demande de métaux en général », ont-ils déclaré.

National Aluminium

Objectif : Rs 116 | Stop loss: Rs 91

Le cours de l’action de National Aluminium Company Limited a augmenté de 14% au cours du dernier mois pour se négocier désormais à Rs 101 par action. Les analystes ont déclaré que l’action avait généré une cassure au-dessus de sa fourchette de quatre ans en octobre de l’année dernière, signalant un revirement structurel. « L’ensemble du mouvement haussier depuis octobre 2020 est bien canalisé, signalant une demande soutenue et des opportunités d’achat supplémentaires dans la bande inférieure du canal haussier. L’action a récemment rebondi, prenant appui sur la bande inférieure du canal haussier, offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée », ont-ils ajouté.

Sur les graphiques, l’action a un support aux niveaux de Rs 92 car il s’agit de la confluence de l’EMA en hausse de 100 jours et de la bande inférieure du canal haussier en place depuis octobre 2021. Pour que l’action atteigne le prix cible, elle devra se rallier 16% des niveaux actuels.

Acier spécial Vardhman

Objectif : Rs 302 | Stop loss : Rs 233

Le cours de l’action Vardhman Special Steel a augmenté de 120 % en 2021, aidant les investisseurs à multiplier leurs investissements dans l’action. Au cours du dernier mois, l’action a bondi de plus de 8%. « Dans le domaine du métal, Vardhman Special Steel a relativement surperformé ses pairs. Actuellement, l’action a formé un haut-bas plus élevé après sept semaines consécutives de baisse en raison de la hausse des volumes, indiquant la reprise de la tendance haussière principale », a déclaré ICICI Direct. Le support de Vardhman Special Steel est vu à Rs 233 car il s’agit du retracement de 61,8% du mouvement haussier actuel. Le prix cible indique un potentiel de hausse de 18%.

