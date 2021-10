Stocks de pétrole : pourquoi FANG, KMI, HES et APA bouillonnent plus haut aujourd’hui

Malgré les rapports d’une crise énergétique imminente, il est clair que nous sommes au milieu d’un boom pétrolier. Et de nombreuses entreprises en profitent jusqu’à présent, tout comme leurs investisseurs. Plus tôt dans la journée, le Wall Street Journal a rapporté que l’énergie et les matériaux étaient les « secteurs les plus performants de la S&P 500», citant la hausse des prix des matières premières que le secteur a connue ces dernières semaines comme la principale raison des gains enregistrés récemment par les stocks de pétrole.

Stocks de pétrole : que se passe-t-il

Les prix du pétrole approchent de leur plus haut niveau en trois ans à 83,86 $ le baril, en hausse récemment de 1,8 %. Avec ces types de hausses, il n’est guère surprenant que les stocks de pétrole démarrent aujourd’hui sur une bonne note. En fait, quatre principaux foreurs pétroliers américains dans le vert.

Énergie Diamondback (NASDAQ :CROC) est en hausse de plus de 2% pour la journée jusqu’à présent, tandis que Kinder Morgan (NYSE :KMI) est en hausse de 1,92%, et Société APA (NASDAQ :APA) est en hausse de 0,51 %. Tous les trois sont basés au Texas. Ajoutant au mélange est le basé à New York Société Hess (NYSE :IL EST), dont les actions ont augmenté de 1,1% au moment d’écrire ces lignes. Les gains de Hess pourraient également être dus en partie au fait qu’il a récemment été rehaussé à une note AAA ESG (environnement, social et gouvernance) par MSCI (Morgan Stanley Capital Incorporated) après une décennie à ne recevoir que des notes AA. Ces gains dans l’ensemble du secteur, cependant, sont principalement dus aux augmentations des prix du pétrole stimulées par les pics de la demande.

Ce que cela veut dire

À quoi ressemble l’avenir immédiat des stocks de pétrole alors que le boom continue de s’étendre ?

Il y a toujours des niveaux d’incertitude variables, mais pour l’instant, cela semble prometteur. Nous observons l’expansion des secteurs de l’énergie et des matériaux pour répondre à la demande croissante depuis le début du boom. À l’heure actuelle, ils profitent d’un rallye stimulé par l’inflation des prix induite par les matières premières. En outre, les investisseurs sont avides d’actions susceptibles de bénéficier de la vaste reprise économique que le gouvernement américain privilégie actuellement, en particulier celles qui entrent dans la catégorie clinique. Ces deux catégories s’appliquent certainement aux stocks de pétrole.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter au milieu de ces flambées des prix des matières premières. Aucun secteur n’est à l’abri des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre. Les industries du monde entier sont actuellement aux prises avec les deux. Cela dit, les compagnies pétrolières ne semblent pas avoir trop de difficulté à répondre à la demande accrue qui a généré ce type de gains pour leurs actions.



Pourquoi est-ce important

Les pressions inflationnistes que ressentent actuellement les entreprises peuvent être temporaires, mais elles pourraient durer plus longtemps que de nombreux analystes ne l’avaient initialement prévu. Les choses devront se régler davantage avant que nous ne sachions avec certitude. De plus, à l’approche de la saison des vacances, de nombreuses industries se préparent à des perturbations, car les pénuries de la chaîne d’approvisionnement menacent les achats au détail et la pénurie de main-d’œuvre menace les voyages aériens. À tout cela s’ajoute le risque toujours présent d’épidémies de Covid-19, même si les cas sont actuellement en baisse.

Avec tout cela à l’esprit, la demande de pétrole ne va pas disparaître de sitôt au cours des prochains mois, même si les entreprises d’énergie verte se déplacent pour profiter de la crise imminente. L’avenir reste incertain pour les stocks de pétrole, mais à court terme, ils ne montrent aucun signe immédiat de ralentissement. Les investisseurs devraient continuer à surveiller attentivement.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.