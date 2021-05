Stocks de piles à combustible: pourquoi les actions FCEL, BE et PLUG gagnent aujourd’hui

Aujourd’hui, les stocks de piles à combustible font tous l’objet d’une offre. En effet, tout l’espace des piles à hydrogène en est un qui a connu récemment une dynamique négative assez sérieuse. Des acteurs clés tels que Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT), FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL), et Énergie Bloom (NYSE:ÊTRE) ont connu des baisses significatives par rapport à leurs sommets plus tôt cette année.

Dans le cas de chacun de ces trois acteurs, les investisseurs enregistrent des gains compris entre 7% et 10% au moment de la rédaction. Pas mal, en effet.

Voyons quels sont les facteurs qui jouent dans la montée actuelle de ces acteurs clés de l’hydrogène.

Les stocks de piles à combustible augmentent grâce aux nouvelles spécifiques à l’entreprise

Aujourd’hui, Plug Power fait la une des journaux. La nouvelle concerne les états financiers retraités de Plug Power. Ces états financiers retraités ont été présentés tôt, et les investisseurs semblent applaudir la nouvelle, envoyant les actions de PLUG plus de 10% plus élevées au moment de la rédaction.

Cette nouvelle spécifique à l’entreprise semble conduire ce groupe de pairs à la hausse, parallèlement aux achats haussiers dans les secteurs à forte croissance aujourd’hui.

Le retraitement annoncé de Plug a montré peu de baisses de revenus rétrospectives, comme le prévoyaient de nombreux investisseurs. Alors que le chiffre d’affaires de 67 millions de dollars prévu par la société pour 2021 ne correspond pas à ce que les analystes s’attendent (79 millions de dollars), les projections prospectives jusqu’en 2024 semblent solides. En effet, Plug a annoncé un chiffre d’affaires net prévu pour le deuxième trimestre de 102 millions de dollars. Cela représenterait une augmentation de 50% d’une année à l’autre. Cependant, cela serait également en deçà du consensus de Wall Street de 106 millions de dollars pour le prochain trimestre.

À l’heure actuelle, il semble que les actions de croissance soient à nouveau en faveur des investisseurs, car les actions continuent d’être réévaluées quotidiennement. Les rendements obligataires ont légèrement baissé aujourd’hui, offrant un répit face aux inquiétudes liées à l’inflation qui ont poussé les rendements à la hausse ces dernières semaines.

Une rotation de croissance à valeur peut donc prendre une pause. Pour ceux qui ont beaucoup investi dans les stocks d’hydrogène, c’est une bonne chose. Le temps nous dira finalement où vont ces jeux de croissance à partir d’ici. Cependant, la décision d’aujourd’hui semble être optimiste pour ce secteur dans son ensemble.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.