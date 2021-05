Stocks de préservatifs: les grandes nouvelles qui ont les actions CHD, RBGLY, WBA et CVS sous surveillance

Qui aurait pensé que les stocks de préservatifs pouvaient être considérés comme un jeu de réouverture majeur?

Eh bien, il semble aujourd’hui qu’ils le sont.

La pandémie a entraîné une baisse de la consommation de certains biens. Nous en sommes tous conscients. Cependant, un certain nombre de rapports récents sur une baisse du sexe résultant de la pandémie ont créé des problèmes pour les fabricants de préservatifs.

Un rapport récent de CNN l’a mieux dit: «Lorsque la pandémie a frappé, les couples se sont inquiétés de tomber malades, de perdre leurs revenus, d’enseigner à leurs enfants à la maison tout en travaillant à plein temps (ou de s’inquiéter à plein temps de les envoyer à l’école). Cela ne fait guère une recette parfaite pour le sexe.

Des entreprises comme Église et Dwight (NYSE:CHD), Reckitt Benckiser (OTCMKTS:RBGLY), Walgreens (NASDAQ:WBA) et CVS (NYSE:CVS) ont tous ressenti la douleur. Qu’il s’agisse de fabricants de préservatifs traditionnels ou de chaînes de vente au détail tirant des revenus de la vente de protection, les investisseurs pourraient certainement profiter du vertige des gens.

En fait, cela semble être le cas.

Plus de sexe signifie plus de ventes et de bénéfices pour les stocks de préservatifs

Un certain nombre de rapports indiquent que la réduction des restrictions en cas de pandémie entraîne une augmentation des ventes de préservatifs.

Reckitt Benckiser a rapporté mercredi que des augmentations à deux chiffres des ventes de ses préservatifs, lubrifiants et jouets sexuels se sont accrues. Cette hausse d’une année à l’autre survient alors que les restrictions de verrouillage sont assouplies aux États-Unis

Le président Joe Biden et son administration ayant récemment annoncé des restrictions plus souples, on espère que les choses reviendront bientôt à la normale. L’espoir est aussi que les jeunes fêtards pourront à nouveau faire leur truc et que l’activité sexuelle reprendra.

À l’échelle mondiale, la force a également été observée sur des marchés de croissance clés tels que la Chine et l’Europe. Les fabricants de préservatifs semblent augmenter leur production dans un contexte de flambées de la demande attendues. En effet, on s’attend à ce que nous progressions vers la fin de cette terrible pandémie.

Si les ventes de préservatifs sont une indication, nous pourrions être plus proches que de nombreux investisseurs ne le pensent de la fin de la pandémie. Et c’est une excellente chose pour tous les investisseurs.

