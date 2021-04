Stocks de prisons privées: pourquoi GEO Stock et CXW Stocks s’effondrent aujourd’hui

Groupe GEO (NYSE:GÉO) et CoreCivic (NYSE:CXW) sont tous deux en baisse dans les échanges aujourd’hui après l’annonce de chaque nouvelle mesure de réduction des dettes en souffrance. Le stock CXW est en baisse de plus de 17% tandis que le stock GEO est en baisse de plus de 20%.

Source: Shutterstock

Ce matin, GEO a annoncé qu’elle suspendrait son dividende trimestriel et envisageait de changer la structure de la société de celle d’une fiducie de placement immobilier (FPI). Ce changement vise à maximiser les liquidités disponibles pour réduire la dette de l’entreprise.

Aujourd’hui également, CXW a annoncé qu’elle procéderait à une offre de 400 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2026. CXW prévoit d’utiliser le produit de cette vente pour racheter tous les billets de premier rang en circulation à échéance 2022 et la plupart des billets de premier rang échéant en 2023, ainsi que d’autres dettes -des fins générales et réductrices.

Les mesures de désendettement interviennent alors que le secteur dans son ensemble est sous pression en raison d’un décret du président Joe Biden de janvier mettant fin au renouvellement des contrats fédéraux avec les prisons privées. Cela a eu un fort effet sur le sentiment envers les actions des prisons privées, qui ont particulièrement profité de la politique de l’ancien président Donald Trump.

Cela dit, ce décret doit être mis en perspective. Alors qu’il y a environ 14 000 personnes incarcérées dans les prisons privées fédérales, il y a encore 120 000 personnes incarcérées dans des prisons privées sous contrat avec des États individuels. L’ordonnance ne met pas fin aux contrats, empêche simplement le ministère de la Justice de les renouveler; certains de ces contrats n’expireront pas avant des années. Et l’ordre ne dit rien sur les centres de détention pour migrants gérés par des entrepreneurs privés, notamment CoreCivic et GEO.

The Bottom Line sur GEO Stock aujourd’hui

Alors que l’année dernière a été marquée par un débat politique controversé autour de la justice pénale, les investisseurs ne devraient pas s’attendre à ce que CoreCivic et GEO Group disparaissent tranquillement à l’expiration de leurs contrats. Les entreprises ont depuis commencé à se diversifier dans le traitement de la récidive et l’immobilier, ainsi que dans la surveillance électronique.

Les actions GEO et CXW ont toutes deux connu un volume de négociation considérablement plus élevé aujourd’hui. CoreCivic a un volume de transactions quotidien moyen de 2,58 millions et a enregistré 12,29 millions de transactions aujourd’hui, soit une augmentation de 476%. GEO Group a enregistré 22,89 millions de transactions contre un volume quotidien moyen de 4,79 millions, soit une augmentation de 477%.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.