Stocks de recharge de véhicules électriques : qu’est-ce que BLNK, CHPT et VLTA ont chargé aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les actions de recharge de véhicules électriques sont à nouveau au centre des préoccupations des investisseurs. En effet, ce secteur a fluctué cette année. Cependant, à l’heure actuelle, les jeux de recharge de véhicules électriques semblent reprendre du poil de la bête.

Source : Virrage Images / Shutterstock.com

Les mouvements à la hausse impressionnants des stocks de recharge de véhicules électriques sont la poursuite d’une tendance à la hausse dans le secteur plus large au cours du mois dernier. À l’heure actuelle, les actions de Charge clignotante (NASDAQ :BLNK), Point de charge (NYSE :CHPT) et Volta (NYSE :ALV) sont tous en hausse entre 4% et 15% au moment de la rédaction de cet article. Cependant, la plupart de ces actions restent encore loin de leurs sommets de 52 semaines.

Cela implique peut-être qu’il y a plus de potentiel à l’horizon. C’est-à-dire, si les actions de croissance continuent de se concentrer comme elles le sont actuellement.

Cela dit, les investisseurs ont beaucoup à digérer, compte tenu des données macroéconomiques que nous avons vues ces derniers temps. Reste à savoir si les vents contraires ou les vents arrière prendront finalement le dessus pour ce secteur. Cependant, la tendance va certainement dans la bonne direction.

Plongeons-nous dans le principal moteur de la hausse actuelle de ces stocks de recharge de véhicules électriques.

Les stocks de recharge de véhicules électriques sont en hausse sur les implications de la facture d’infrastructure

Il semble qu’une grande partie de l’augmentation actuelle des stocks de recharge de véhicules électriques – et du mois dernier, d’ailleurs – soit liée à l’adoption de la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars du président Joe Biden.

Ce projet de loi prévoit un financement important via des subventions fédérales pour la construction d’un vaste réseau de bornes de recharge. Les États-Unis visent 500 000 stations à construire dans les plus brefs délais. Mais un tel investissement nécessite également l’aide du secteur privé pour atteindre efficacement cet objectif.

Le projet de loi sur les infrastructures a été adopté la semaine dernière, ouvrant la voie à l’afflux de dollars vers le secteur. Et étant donné que le gouvernement fédéral réglemente la croissance dans cet espace, les investisseurs ont de quoi être optimistes en ce moment.

En conséquence, il semble que tous les stocks de recharge de véhicules électriques continuent d’augmenter aux nouvelles, car les investisseurs ne semblent pas pouvoir décider quelle entreprise finira par arriver en tête dans la course à la construction d’une infrastructure de recharge. Pour l’instant, les investisseurs dans l’un de ces noms semblent être bien positionnés. Cela dit, l’apparence des valorisations dans les mois à venir pourrait relancer les discussions, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces choix se sont déroulés.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.