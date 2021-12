Stocks de vaccins : pourquoi les stocks d’ARNm, de BNTX, de NVAX et de PFE trébuchent-ils aujourd’hui ?

Une bonne nouvelle pour la santé publique peut parfois signifier une mauvaise nouvelle pour les stocks de vaccins. Aujourd’hui nous a rappelé exactement pourquoi. Après plus d’une semaine de rapports inquiétants sur le virus omicron et de spéculations croissantes sur sa gravité, hier a apporté des nouvelles bienvenues. Le Dr Anthony Fauci, médecin-chef de la Maison Blanche et expert de confiance sur le virus, a déclaré hier que des données préliminaires claires commençaient enfin à émerger sur la gravité de la nouvelle variante et que jusqu’à présent, les résultats semblaient « encourageants ».

Source : Shutterstock

Que se passe-t-il avec les stocks de vaccins

Depuis que la nouvelle de la nouvelle variante a commencé à dominer les ondes des médias, les producteurs de vaccins se sont efforcés d’être les premiers à s’attaquer à la nouvelle souche Covid-19 qui menaçait d’annuler le travail qui avait fait augmenter leurs stocks plus tôt cette année. Aujourd’hui, tous les noms importants parmi les stocks de vaccins ont plongé dans tous les domaines. Bien que cela ne soit pas strictement dû aux commentaires du Dr Fauci, il est possible que la demande de nouvelles innovations et traitements en matière de vaccins ne soit pas aussi importante que nous le craignions il y a seulement quelques jours.

BioNTech (NASDAQ :BNTX) a subi les pires baisses de la journée parmi les stocks de vaccins, avec des actions en baisse de près de 19% au moment d’écrire ces lignes. Le prochain en ligne est Moderne (NASDAQ :ARNm), qui a baissé de plus de 13 %. Puis, de Novavax (NASDAQ :NVAX) les baisses s’élèvent à un peu moins de 12 %. Pour compléter le pack est Pfizer (NYSE :PFE), qui est dans le rouge d’un peu plus de 5 % alors que les alizés tirent à leur fin aujourd’hui.

Pourquoi est-ce important

L’indication la plus claire que nous devrions tirer des événements d’aujourd’hui est que la mentalité du marché est en train de changer. Ceci est démontré par les performances que nous avons vues non seulement des stocks de vaccins, mais aussi d’autres secteurs qui ont été différemment affectés par la propagation des nouvelles variantes. Comme le rapporte Shrey Dua d’InvestorPlace, les actions de navires de croisière telles que Royal Caraïbes (NYSE :RCL) et Carnaval (NYSE :CCL) sont de retour dans le vert aujourd’hui après une semaine troublante de problèmes de variantes. Il en va de même pour les actions des compagnies aériennes, car des noms tels que Delta (NYSE :DAL) et Sud-ouest (NYSE :VUL) ont pris de l’altitude aujourd’hui.

Bien sûr, il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera l’avenir. Les résultats préliminaires sur lesquels le Dr Fauci a commenté sont exactement cela – préliminaires. Les scientifiques et les chercheurs en médecine ont encore beaucoup de recherches à faire avant de pouvoir brosser un tableau d’ensemble. Le Dr Fauci a pris soin d’ajouter que même s’il ne semble pas y avoir un «grand degré de gravité» de la variante de propagation, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Omicron est toujours une variante préoccupante.

Ce que cela veut dire

Même si la variante ne finit pas par constituer une menace aussi sérieuse pour les pays hautement vaccinés que cela a été spéculé, le besoin de vaccins ne va pas disparaître. La peur de la variante a fait grimper la demande de vaccination aux États-Unis, et de nombreux pays ont encore du mal à faire vacciner une plus grande partie de leur population, partiellement ou totalement. Le paysage de l’industrie n’est peut-être pas aussi sombre près de chez nous que certains d’entre nous l’ont craint. Cependant, cela ne signifie pas que la demande de vaccins n’augmentera pas au cours des mois à venir.

Cette nouvelle ne signifie certainement pas qu’un jeu baissier sur les stocks de vaccins est recommandé. Loin de ça, en fait. Novavax dispose d’un catalyseur important qui approche rapidement alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) envisage de lui accorder une autorisation d’utilisation d’urgence. Plus que probablement, les stocks de vaccins rebondiront rapidement.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.