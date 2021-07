Stocks de véhicules électriques : pourquoi RIDE, WKHS, NKLA, GOEV et NIO gagnent aujourd’hui

Les actions d’une poignée d’actions de véhicules électriques (VE) bougent jeudi matin après des nouvelles positives en provenance d’autres parties du monde.

Ce groupe comprend Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS), Nicolas (NASDAQ :NKLA), Canou (NASDAQ :GOEV) et Nio (NYSE :NIO). Les cinq entreprises font de bons mouvements jeudi après-midi.

Les actions des véhicules électriques augmentent sur les nouvelles haussières de la Chine et de l’UE

En effet, le premier catalyseur à la hausse de ces stocks de véhicules électriques est constitué de solides données de vente concernant les ventes de véhicules électriques en Chine. Après un début d’année solide, les analystes s’attendent à ce que la balle continue pour ces entreprises de véhicules électriques. En fait, les analystes de la Deutsche Bank ont ​​souligné les ventes de quatre des principaux fabricants chinois de véhicules électriques en juin dans une note aux clients lundi. Et plus important encore, la firme s’attend à ce que les ventes de véhicules électriques en Chine doublent cette année. Selon l’entreprise, « éviter les pénuries de puces et de pièces et faire preuve de créativité en matière de charge » des constructeurs automobiles en fait un exploit réalisable.

Le deuxième facteur qui a donné un coup de pouce aux actions de véhicules électriques jeudi est l’actualité de l’Union européenne. Le groupe a annoncé mercredi son intention de “mettre fin à la vente de véhicules polluants d’ici 2035”. Ce programme signifierait également que les constructeurs automobiles devraient réduire les émissions moyennes des voitures neuves de 55 % d’ici 2030. Au cours des cinq prochaines années, ce nombre passerait à 100 %. Cela signifie que chaque nouvelle voiture immatriculée à partir de 2035 serait un véhicule à zéro émission.

Les actions de quatre de ces actions EV sont plus élevées jeudi après-midi, l’action GOEV en baisse de moins de 1%.

