Stocks d’énergie: le vote d’Exxon Mobil montre un changement radical dans l’industrie

Exxon Mobil (NYSE:XOM) se négocie à son plus haut niveau depuis plus d’un an, avec un dividende de près de 6%. Mais les investisseurs institutionnels n’ont plus de patience pour l’entreprise. Un fonds militant appelé Moteur n ° 1 a obtenu suffisamment de soutien pour évincer au moins deux administrateurs lors de l’assemblée annuelle du 26 mai. Le vote reflète non seulement un changement d’attitude chez Exxon, mais aussi une tendance dans les valeurs énergétiques.

Le bouleversement n’aurait pas pu se produire sans un soutien majeur des investisseurs institutionnels, qui contrôlent 53% du titre XOM. Comme l’a tweeté Conor Sen de Bloomberg, «Le moteur n ° 1 a convaincu Roche noire et al pour faire un changement chez Exxon, l’une des nombreuses entreprises qu’ils contrôlent collectivement. »

Ce que veut BlackRock

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, dont la société a contribué plusieurs cadres à l’administration du président Joe Biden, a appelé à un «changement tectonique» dans sa lettre de 2021. «Aucun problème ne se classe plus haut que le changement climatique sur les listes de priorités de nos clients», a-t-il écrit.

Si les institutions agissent sur cette base, cela aura un impact sur tous les stocks énergétiques. Houston est aussi étroitement liée au pétrole que Detroit l’était aux voitures il y a 40 ans. Mais au cours de la dernière décennie, la technologie a produit des substituts moins chers aux combustibles fossiles. L’électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires est désormais la source d’énergie bon marché.

Dans le cas d’Exxon Mobil, le moteur n ° 1 souhaite davantage d’investissements dans l’énergie propre et une plus grande discipline dans l’allocation des capitaux, notamment une baisse des prix du gaz et du pétrole. Il veut également que les hauts dirigeants comme le PDG Darren Woods soient pénalisés pour leurs performances passées. Dans le cas de Woods, il a gagné 75 millions de dollars tandis que la capitalisation boursière de l’entreprise a chuté de 200 milliards de dollars. La preuve est que l’action XOM a surperformé son rival Chevron (NYSE:CVX) depuis que le moteur n ° 1 a lancé sa campagne.

Ce que fait Exxon Mobil

Cependant, dire à Exxon Mobil de prendre le changement climatique au sérieux, c’est un peu comme dire au Chicago Tribune de prendre Internet au sérieux en 1995, ou Altria (NYSE:MO), puis Phillip Morris, pour prendre le cancer du poumon au sérieux en 1970.

Exxon Mobil est spécialisé dans le pétrole et le gaz. Sous Woods, la société a découvert de vastes nouveaux gisements au large de la Guyane et doublé la fracturation hydraulique dans le bassin permien au Texas. Son dernier rapport trimestriel, annoncé le 5 mai, faisait état de bénéfices de 2,7 milliards de dollars, soit 65 cents par action entièrement diluée, sur une production de 3,8 millions de barils de pétrole par jour.

Le problème est que les opérations en aval – raffinage et vente de produits pétroliers – souffrent toujours de faibles marges. La demande d’essence diminue avec chaque voiture électrique vendue. La demande future de gaz naturel diminue avec chaque nouveau parc éolien ou solaire qui entre en production. Mais le budget d’investissement d’Exxon pour 2021 reste compris entre 16 et 19 milliards de dollars.

Quelque chose changera-t-il pour les actions énergétiques?

Le changement radical a déjà commencé. Le marché traite les actions pétrolières comme Exxon et Chevron, qui affichent un rendement de 5,16%, comme il traitait les stocks de cigarettes il y a une génération. Les réserves et les budgets d’immobilisations diminuent. L’argent est versé aux actionnaires au lieu de retourner dans l’entreprise.

Autres huiles intégrées, comme BP (NYSE:BP), Le total (NYSE:TOT) et Royal Dutch Shell (NYSE:RDS-A), semblent all-in sur une approche soucieuse de l’environnement, du moins sur le plan rhétorique. Total a contrôlé SunPower (NASDAQ:SPWR), un producteur de panneaux solaires, depuis des années. BP affirme que son objectif est de «zéro émission nette» d’ici 2050. Et un tribunal a récemment demandé à Shell de réduire ses émissions de 45% d’ici 2030.

La conscience climatique est là pour rester avec les stocks d’énergie

La presse pétrolière qualifie le vote d’Exxon de «jour de jugement». Pour les investisseurs, ils devraient considérer que les niveaux d’endettement et les dividendes importent désormais plus que la production pétrolière.

Par exemple, le joueur permien Ressources EOG (NYSE:EOG), après avoir gagné 1,62 $ par action, a annoncé un dividende spécial de 1 $ par action «pour démontrer notre engagement à retourner des liquidités aux actionnaires».

Oubliez d’investir dans les actions énergétiques dans l’espoir d’un retour. Achetez des actions pétrolières et gazières pour un revenu de dividendes. C’est ce qui va être durable.

A la date de publication, Dana Blankenhorn ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.