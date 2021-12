Stocks des compagnies aériennes : Pourquoi DAL, LUV, AAL, JBLU et UAL obtiennent un peu d’amélioration aujourd’hui

Après un mois relativement tumultueux, les actions des compagnies aériennes dans tous les domaines ont bénéficié d’un courant ascendant constant avant la clôture du marché aujourd’hui. Delta (NYSE :DAL), Sud-ouest (NYSE :VUL), Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL), JetBlue (NASDAQ :JBLU) et United Airlines (NASDAQ :UAL) sont chacun en hausse de plus de 6% sur la journée.

Alors, que se passe-t-il avec ces grands voyageurs aujourd’hui ?

Malgré le bavardage de la variante omicron, qui nuit généralement aux actions des compagnies aériennes, il semble que l’esprit de vacances refoulé ait pris le dessus sur l’industrie aujourd’hui. Ce Thanksgiving a vu plus de 2,5 millions de personnes voyager pour les vacances, le trafic aérien le plus important depuis février 2020. Depuis lors, de nombreuses grandes compagnies aériennes américaines ont enregistré des gains vertigineux.

Le grand gagnant, American Airlines, a connu le plus d’action ces dernières vacances, envoyant apparemment 1 500 vols de plus que tout autre transporteur. Cela intervient alors qu’American a annoncé un accord de compensation avec une société de gaz naturel Aemetis (NASDAQ :AMTX) pour 280 millions de gallons de carburant d’aviation durable au cours des sept prochaines années. L’américain a terminé la journée en hausse de 7%.

Sur le marché, cependant, Delta s’est avéré être le roi du ciel. DAL a bondi de plus de 9% aujourd’hui.

À quoi s’attendre pour les actions des compagnies aériennes à l’approche de la saison des vacances

Malgré les gains généreux d’aujourd’hui pour l’industrie, les perspectives d’avenir semblent mitigées. Considérant que le premier cas du virus omicron est apparu aux États-Unis hier, les compagnies aériennes risquent d’en subir les répercussions, tôt ou tard.

United a déjà signalé un effet immédiat sur les réservations et les prévisions de passagers attendues pour l’année prochaine ont déjà été revues à la baisse.

Selon Deirdre Fulton, associée chez MIDAS Aviation, « C’est un peu comme si nous étions revenus là où nous étions il y a un an et ce n’est pas une bonne perspective pour l’industrie et au-delà. »

Malgré les fissures du jour qui se sont succédé, l’économie pandémique demeure. Certains pays restreignent même les voyages internationaux ou exigent une preuve d’un test Covid négatif avant le voyage.

L’impact variera d’un pays à l’autre, mais son impact sur les compagnies aériennes sera négatif, probablement dans tous les domaines. En tant que tel, le bond des stocks des compagnies aériennes aujourd’hui est à prendre avec précaution : le Covid n’est pas parti.

