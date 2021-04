Stocks d’uranium: pourquoi les stocks UEC, DNN, URG, UUUU, NXE et CCJ augmentent aujourd’hui

Les stocks d’uranium sont à la hausse jeudi alors que les investisseurs espèrent une poussée dans le secteur à la suite des plans d’énergie propre du président Joe Biden annoncés hier.

Source: Shutterstock

Une fiche d’information de la Maison Blanche passe en revue les détails du plan du président Biden. Le segment ci-dessous est probablement ce qui fait grimper les stocks d’uranium aujourd’hui.

«Le plan du président Biden comprend un investissement initial immédiat de 16 milliards de dollars qui permettra à des centaines de milliers de personnes de travailler dans des emplois syndicaux en bouchant des puits de pétrole et de gaz et en restaurant et en récupérant des mines de charbon, de roche dure et d’uranium abandonnées. En plus de créer de bons emplois dans les communautés durement touchées, cet investissement réduira le méthane et la saumure qui s’échappent de ces puits, tout comme nous investissons dans la réduction des fuites provenant d’autres sources comme les tuyaux et les systèmes de distribution vieillissants.

En gardant à l’esprit le plan du président Biden, voici comment les stocks d’uranium évoluent jeudi.

Énergie uranifère (NYSE:UEC) – L’actualité de l’énergie propre a fait grimper le stock d’UEC de 11,5% avec environ 6,9 millions d’actions changeant de mains. Cela correspond à peu près à son volume de trading moyen quotidien.

Mines Denison (NYSE:DNN) – L’action DNN est en hausse de 7,8% alors que plus de 24,3 millions d’actions se sont négociées. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est d’environ 30,1 millions d’actions.

Ur-Énergie (NYSE:URG) – Les actions d’URG ont grimpé de 8,2% alors qu’environ 1,7 million d’actions changent de mains. Le volume de négociation quotidien moyen de l’action est de 5,4 millions d’actions.

Carburants énergétiques (NYSE:UUUU) – Dans le cas des actions UUUU, les actions sont en hausse de 5,4% à près de 3,7 millions de transactions. Pour donner une certaine perspective, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 5,4 millions d’actions.

NexGen Energy (NYSE:NXE) – NXE vient ensuite avec des actions en hausse de 4,8% et d’environ 1,1. millions de mains changeantes. C’est en dessous de son volume de trading moyen quotidien d’environ 2 millions d’actions.

Cameco Corporation (NYSE:CCJ) – La liste des stocks d’uranium se termine avec CCJ en hausse de 4,6% et plus de 4,5 millions d’actions échangées. Le volume de négociation quotidien moyen de ces actions est d’environ 6,7 millions d’actions.

Le plan du président Biden a eu un effet important sur plusieurs actions au cours des deux derniers jours.

Cela inclut ceux de divers secteurs, tels que les marchés des véhicules électriques (VE), des semi-conducteurs et de l’énergie propre. Les stocks qui ont été en mouvement comprennent Titres ChargePoint (NYSE:CHPT), Matériaux appliqués (NASDAQ:AMAT), Gevo (NASDAQ:GEVO), et plus. Les investisseurs peuvent consulter ces nouvelles ci-dessous.

Plus d’actions suivent le plan de Biden

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

