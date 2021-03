Stocks en bref: Easy Trip Planners, RIL, Future Retail, Adani Green Energy, Airtel, Vodafone, Bajaj-Auto

Selon un analyste technique, l’indice Nifty 50 maintient toujours des séries basses plus basses et plus basses qui suggèrent une faiblesse à moyen terme. Image: .

Les contrats à terme astucieux se négociaient à plus de 100 points ou 0,72% de moins à 14 491 à la Bourse de Singapour, indiquant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a clôturé juste au-dessus de 49 200 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a terminé en baisse de 1,11% à 14 557. Selon un analyste technique, l’indice Nifty 50 maintient toujours des séries plus basses et plus basses, ce qui suggère une faiblesse à moyen terme. «Cependant, sur les graphiques intrajournaliers, l’indice est dans la zone de survente et devrait s’échanger près de 50 jours de SMA pour les prochaines séances de négociation à des niveaux de 14750/49963 qui seraient un niveau sacro-saint. La négociation en dessous de la même vague de correction devrait se poursuivre jusqu’à 14450-14460 / 48890-48700 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Stocks en bref aujourd’hui:

Planificateurs de voyage faciles: L’agence de voyages en ligne fera ses débuts en bourse vendredi. L’émission publique de Rs 510 crores a été souscrite massivement 160 fois et a été vendue dans la fourchette de prix de Rs 186-187 par action.

RIL, Future Retail: Kishore Biyani et sa société Future Retail ont subi un revers jeudi avec le juge unique de la Haute Cour de Delhi, le juge JR Midha, les jugeant coupables d’avoir violé l’ordonnance du 2 février, qui avait ordonné que le statu quo soit maintenu sur les Rs 24,713 du Groupe. accord de crore avec Reliance Retail de Reliance Industries Ltd.

Adani Green Energy: Adani Green Energy a levé 1,35 milliard de dollars de prêts étrangers auprès de 12 banques internationales pour financer des projets renouvelables hybrides (éolien + solaire) de 1,69 GW en construction au Rajasthan. L’installation, qui est prétendument le premier prêt de projet hybride en Inde, aidera l’entreprise à se rapprocher de sa vision d’une capacité de 25 GW d’ici 2025.

Bharti Airtel, Vodafone Idea, RIL: Reliance Jio, Bharti Airtel et Vodafone Idea ont effectué des paiements initiaux au département des télécommunications pour le spectre qu’ils ont acquis lors des enchères récemment organisées, ont déclaré jeudi des sources de l’industrie citées par PTI. Le département des télécommunications avait émis des notes à vue aux trois opérateurs le 8 mars, et la date limite pour effectuer le paiement initial était jeudi.

Bajaj Auto: Bajaj Auto a modifié sa politique de distribution de dividendes et a déclaré qu’elle arriverait à son ratio de distribution de dividendes sur la base des fonds excédentaires disponibles auprès de la société et qu’elle paierait un pourcentage des bénéfices après impôt sur les finances autonomes de la société.