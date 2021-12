Stocks insuffisants dans les centrales en avril-novembre en raison de l’augmentation de la demande d’électricité, de fortes pluies : ministre de l’Énergie RK Singh

En raison de la deuxième vague de la pandémie en avril-juin 2021, les dispositions de production et de logistique ont également été affectées car un grand nombre de main-d’œuvre a été infecté, a ajouté le ministre.

Les centrales électriques n’ont pas pu maintenir des stocks de charbon suffisants d’avril à novembre de cette année en raison de l’augmentation de la demande d’électricité, des fortes pluies de mousson qui se sont poursuivies jusqu’à la première semaine d’octobre et de la hausse du prix du combustible sec importé, a informé le Parlement jeudi.

« D’avril à novembre 2021, les centrales électriques n’ont pas été en mesure de maintenir un stock suffisant car la production d’électricité à base de charbon dans le pays a augmenté d’environ 16% par rapport à la période correspondante de l’année précédente en raison de la reprise des activités économiques », Le ministre de l’Énergie, RK Singh, a déclaré dans une réponse écrite au Lok Sabha.

En outre, le ministre a déclaré qu’il y avait eu des interruptions dans l’approvisionnement national en charbon en raison de fortes pluies, qui se sont poursuivies jusqu’à la première semaine d’octobre 2021, ainsi que de la hausse des prix du charbon importé sur les marchés internationaux, ce qui a entraîné une diminution des importations de charbon par les centrales thermiques (TPP) .

Dans une autre réponse à la Chambre, le ministre a déclaré que, conformément à la politique d’importation actuelle, le charbon est conservé sous licence générale ouverte (OGL) et les consommateurs sont libres d’importer du charbon de la source de leur choix selon leurs prix contractuels sur paiement des frais applicables. devoir.

« Le ministère de l’Énergie, le 7 décembre 2021, a autorisé l’importation de charbon à des fins de mélange pour la période 2022-2023 par NTPC et DVC jusqu’à 10 % du charbon nécessaire pour assurer 85 % de la capacité déclarée (DC) de sa capacité. les plantes. En ce qui concerne les sociétés d’État et les producteurs d’électricité indépendants (IPP), un mélange jusqu’à 4 % a été conseillé », a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré un sous-groupe interministériel comprenant des représentants des ministères de l’Énergie, du Charbon et des Chemins de fer ; Central Electricity Authority (CEA), Coal India Ltd et Singareni Collieries Company Ltd se réunissent régulièrement pour prendre diverses décisions opérationnelles visant à améliorer l’approvisionnement en charbon des centrales nucléaires ainsi que pour faire face à toute situation éventuelle liée au secteur de l’électricité, notamment pour alléger la position critique du stock de charbon dans centrales électriques.

Le ministère de l’Énergie (MoP) a constitué une équipe de gestion de base (CMT) avec des membres du MoP, des chemins de fer, du CEA, du CIL, du NTPC, du DVC et de la POSOCO pour assurer une surveillance étroite des stocks de charbon dans les TPP et des décisions opérationnelles sont prises au CMT pour augmenter fourniture d’une quantité suffisante de charbon aux TPP.

Pour aider les centrales électriques à augmenter leur stock de charbon, CIL avait offert en octobre 2021 environ 5,2 millions de tonnes de charbon de ses différentes filiales aux gencos de l’État/central pour le transport via le mode Rail Cum Road (RCR)/Route, a-t-il déclaré.

Des normes de stockage de charbon révisées basées sur un facteur de charge de la centrale de 85 % (PLF ou utilisation de la capacité) ont été publiées par le CEA, exigeant que le stock de charbon de 17 jours dans les stations de tête de mine et de 26 jours dans les stations de tête hors mine soit maintenu par les centrales électriques de février à juin chaque année, a-t-il déclaré.

Récemment, un comité interministériel composé d’un secrétaire (charbon), d’un secrétaire (électricité), d’un secrétaire (MoEF&CC ou ministère de l’environnement) et d’un président du Conseil des chemins de fer a été mis en place pour examiner la situation et assurer un approvisionnement adéquat en charbon pour les centrales électriques du pays. , a déclaré le ministre.

