Stocks spatiaux : pourquoi 3 milliardaires voudraient-ils quitter la Terre ?

C’est ironique quand on y pense.

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

Certains des créateurs d’entreprises les plus innovants et des personnes les plus riches de la planète tentent agressivement de quitter la planète.

Comme dans… voler dans l’espace.

L’un d’eux a maintenant une date réelle sur le calendrier.

Il y a toujours eu un attrait pour les mondes au-delà du nôtre. Il y a plus de 25 siècles (oui, des siècles !), Socrate disait :

L’homme doit s’élever au-dessus de la Terre – au sommet de l’atmosphère et au-delà – car ce n’est qu’ainsi qu’il comprendra pleinement le monde dans lequel il vit.

Une partie de cette fascination fait de la grande fiction. Et certaines d’entre elles sont très réelles.

Avec trois des milliardaires les plus connus au monde, c’est bien réel. Et il en va de même pour les investisseurs intelligents…

Les noms sont un who’s who de PDG réussis et innovants.

Richard Branson, fondateur de la Groupe vierge et une valeur de 5,2 milliards de dollars. Son groupe comprend désormais Vierge Galactique (NYSE :SPCE), qui vient de terminer avec succès un test d’un vaisseau spatial avec trois membres d’équipage à bord. L’objectif de Virgin Galactic ? Pour « être la ligne spatiale de la Terre ».

Elon Musk, fondateur de Tesla (NASDAQ :TSLA) et EspaceX, et une valeur de plus de 150 milliards de dollars. SpaceX veut réduire les coûts de transport spatial. Et Musk ne fait rien de petit, donc son objectif ultime est d’envoyer des humains sur Mars.

Ensuite, il y a Jeff Bezos, fondateur de Amazon (NASDAQ :AMZN) et Origine bleue, et une valeur de plus de 190 milliards de dollars. Blue Origin cherche également à réduire les coûts de transport spatial grâce à des fusées réutilisables.

Comme vous l’avez peut-être entendu, Bezos prévoit de quitter ses fonctions de PDG d’Amazon le 5 juillet. Il restera dans l’entreprise en tant que président exécutif du conseil d’administration, mais il souhaite consacrer plus de temps à ses autres entreprises comme Blue Origin.

Il ne plaisante pas. Deux semaines seulement après son départ d’Amazon, il prévoit de s’envoler dans l’espace à bord de l’une des fusées de Blue Origin lors du premier vol spatial habité de la société.

Il sera rejoint par son frère, Mark Bezos, et quatre autres passagers lors d’un court voyage aux confins de l’espace. L’un de ces sièges ira au plus offrant lors d’une vente aux enchères en ligne en direct qui aura lieu ce samedi. L’inscription pour enchérir s’est clôturée à 17 heures aujourd’hui… avec l’enchère la plus élevée à ce jour à 4 millions de dollars.

Des rapports circulent selon lesquels Richard Branson pourrait essayer de voler à bord du VSS Unity avant que Bezos ne lance des fusées dans l’espace. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, mais cela vous montre à quel point ces brillants milliardaires sont extrêmement compétitifs alors qu’ils tentent de conquérir les voyages spatiaux.

Pourquoi voudraient-ils faire ça ?

Pourquoi ces trois personnes parmi les plus riches et les plus prospères de cette planète consacreraient-elles du temps, de l’énergie et de l’argent à l’espace ?

Quelques raisons…

Une passion pour l’entrepreneuriat et l’innovation.

La volonté de réussir.

Prestige (et ego).

Oh… et de l’argent.

Nous sommes maintenant dans une nouvelle course à l’espace, et l’économie spatiale qui en résultera va être importante. D’ici la fin des années 2020 rugissantes, Bank of America prédit que l’industrie spatiale fera plus que tripler, passant de sa valeur actuelle à 1 400 milliards de dollars.

Pour mettre ce chiffre en perspective, l’économie mondiale du tourisme valait 1 500 milliards de dollars avant la pandémie.

Je pense qu’il est temps que les investisseurs avisés se mettent en position de saisir leur part de cette richesse. C’est pourquoi j’ai éduqué mes lecteurs d’Opportunités d’investissement sur cette économie spatiale en plein essor et j’ai lancé notre portefeuille Espace : la frontière finale.

La clé qui ouvre cette opportunité est un changement récent dans l’exploration spatiale – des fusées réutilisables.

Jusqu’à présent, les fusées étaient une proposition unique. À des milliards de dollars par unité, vous pouvez voir pourquoi les missions étaient rares.

Les fusées réutilisables ont déjà réduit le coût de lancement d’un satellite en orbite de 70 %, de 200 millions de dollars à environ 60 millions de dollars. Les coûts devraient continuer à baisser et pourraient atteindre 500 000 $ à l’avenir.

Beaucoup de gens, y compris certaines des personnes les plus intelligentes et les plus riches du monde, pensent que l’espace offre la meilleure opportunité d’investissement des prochaines décennies.

Comptez-moi. Je m’attends vraiment à ce que ce prochain boom spatial nous voie construire de nouveaux mondes dans le ciel… et créer des milliards de dollars en cours de route.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

