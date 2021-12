Stocks Tank, Gold Jumps : un aperçu du futur ?

par John Rubino, effondrement du dollar :

La sagesse conventionnelle veut que les actions et l’or soient inversement corrélés, c’est-à-dire qu’ils évoluent dans des directions opposées (ou du moins non liées) car ils servent à des fins différentes dans un portefeuille typique. Les actions sont pour les gains en capital dans les bons moments, l’or est pour la protection dans les mauvais moments.

Cela ne fonctionne pas toujours de cette façon, en grande partie à cause des distorsions créées par des gouvernements corrompus/incompétents et des banques centrales qui s’affairent dans des endroits qui ne les concernaient pas. Comme dit le proverbe : il n’y a plus de marchés, il n’y a que des manipulations.

Mais les manipulations ne fonctionnent que pendant un certain temps. Finalement, les fondamentaux et le bon sens l’emportent, même face à des presses à imprimer illimitées et à des déficits de plusieurs milliards de dollars. Et quand ce moment viendra, cela ressemblera beaucoup à aujourd’hui, avec des actions – en particulier Big Tech – plongeant…

… et les métaux précieux en hausse.

Alors, est-ce le début d’un retour à la santé financière ? Il n’y a aucun moyen de le savoir, car les banques centrales du monde ont encore de nombreux moyens de tromper les crédules. Mais même si l’action d’aujourd’hui est de courte durée, il est agréable de voir un portefeuille rationnel (c’est-à-dire, longs métaux précieux, short tech actions) se lever et se dégourdir les jambes.

