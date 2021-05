‘Stockton’ Westbrook élimine les Bulls et cible les Celtics

Les Wizards ont réalisé leur petit miracle après avoir diffusé (120-105) des Cavaliers qui avaient perdu le fil de la saison il y a longtemps (22-49). Ils ont déjà montré un premier aperçu de un avenir (Sexton / Garland / Okoro / Allen) auquel, maintenant il est temps de croiser les doigts, ils ajouteront plus de bois dans le très prometteur draft 2021. Les Ohioans avaient une fiche de 9-10 dans un début de saison brillant, juste après avoir remporté (quelles choses) deux matchs de suite contre les Brooklyn Nets. D’ici là, (19 matchs), les sorciers étaient de 5 à 14. Ils ont atteint un 17-32 tragique. Et ils ont maintenant 33-38 ans, avec le jeu assuré en l’absence de jeu et d’options pour atteindre la huitième place. Sa seconde moitié de saison a été énorme.

Cela ressemblait à un gaspillage d’équipement jusqu’à ce que le couple Russell Westbrook-Bradley Beal commence à travailler. Et avec eux Hachimura et un lot de secondaires (Robin Lopez, Gafford, Smith, Hutchison, Bertans…) qui danse au rythme des principaux et qui solidifie une rotation enfin utile. Les Wizards ont joué vite, bien et avec un immense cœur compétitif. Et ils ont ramé jusqu’à ce qu’ils sauvent la saison, ce qu’ils feront sans aucun doute s’ils terminent en séries éliminatoires (et nous verrons s’ils sauvent également la position de Scott Brooks). Bien sûr, il est difficile de ne pas les considérer plus favoris que les Pacers et les Hornets et au moins autant que les Celtics dans cette pièce de l’Est dans laquelle il est seulement certain que ces derniers arriveront en septième et auront une vie et une maison supplémentaires. facteur judiciaire. Mais les Wizards peuvent atteindre la huitième place avec des scores pas très difficiles: la défaite des Hornets contre les Knicks, les Pacers battent les Lakers et la victoire dans leur heads-up final avec les Hornets. Si cela se produit, il y aura des Celtics-Wizards dans le premier jeu. Ce serait un plat très fort.

La victoire contre les Cavs, scellée au troisième quart (33-20) et sans Bradley Beal toujours blessé, il a éliminé les Bulls pour de bon, absolument décevant depuis qu’ils ont pris Nikola Vucevic. Et il a réappris les turbines de Russell Westbrook à pleine puissance: 21 points, 12 rebonds, 17 passes décisives. Son premier triple-double depuis sa victoire sur Oscar Robertson, 37e de la saison et 183e de sa carrière. Ils sont, en plus, sept matchs d’affilée avec au moins 15 passes décisives. Seul John Stockton, en 1989, a réalisé quelque chose de similaire. Un autre scandale pour un joueur qui avait en moyenne 25,4 points, 13,4 rebonds et 16,2 passes décisives en mai. Oui, 16.2. En neuf matchs réglés avec sept triples-doubles.

Hachimura a ajouté 14 points, plus ou moins sa moyenne de uUne saison au cours de laquelle il a développé une chimie formidable avec Westbrook pour servir de finisseur de ses charges. Robin Lopez a terminé avec 14 points et 5 rebonds (un autre dont la fin de saison est excellente), Bertans avec 17 points… et les Wizards ont atteint 120 points, sans effort et sans Beal. Et ils ont atterri, déjà officiellement dans la pièce. La façon dont les choses étaient (17-32 le 6 avril) c’est un grand succès. Maintenant, les choses ne peuvent que s’améliorer …