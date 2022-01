Stoffel Vandoorne a été témoin d’une « blessure » interne chez Mercedes après la perte du titre

Le pilote de réserve de Mercedes, Stoffel Vandoorne, a parlé de l’action « intense » dans les coulisses de Mercedes vers la fin de l’année.

Le pilote d’essai de l’équipe concourt actuellement pour Mercedes-EQ en Formule E parallèlement à ses fonctions en F1, et il est souvent aperçu dans le paddock au cas où il aurait besoin de remplacer l’un des pilotes de course un week-end donné.

Avec cela, l’ancien pilote McLaren a un aperçu unique du fonctionnement de l’équipe – et a vu de ses propres yeux comment Mercedes s’est battue pour les deux titres en 2021.

Après la controverse à Abu Dhabi qui a vu Lewis Hamilton se voir refuser un huitième titre de pilote, Vandoorne a déclaré que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, ne pouvait pas cacher sa déception – même avec un autre championnat des constructeurs remporté.

« Malgré une huitième couronne Constructeurs d’affilée, vous pouvez ressentir la déception de ne pas avoir remporté les deux titres », a déclaré Vandoorne à la RTBF.

« Mais c’est normal, Toto est un compétiteur incroyable, passionné par le sport, il donne sa vie pour l’équipe, et dans les moments où la victoire lui échappe comme à Abu Dhabi, ça fait très mal. »

Mercedes a souvent été battue par Red Bull au cours de la saison, ayant toujours eu le dessus la plupart du temps tout au long de l’ère turbo hybride, ce qui a donné à l’équipe de nouveaux défis à relever en 2021.

Même si l’équipe a pu être contrariée par la compétition autour d’elle, Vandoorne a déclaré que cette tâche ne faisait que les motiver davantage alors qu’ils poursuivaient les deux titres.

« C’était très intense et surtout très intéressant de voir en interne comment l’équipe a géré cette situation et cette compétition totalement nouvelles contre Red Bull », a-t-il déclaré.

« Croyez-moi, ils étaient hyper motivés et peut-être même plus que lorsqu’ils dominaient la F1. Ils savaient que chaque week-end, tout devait être parfait et qu’il n’y avait pas de place pour l’erreur.

Il y a eu plusieurs points chauds entre Hamilton et Max Verstappen tout au long d’une saison classique de Formule 1, les deux protagonistes du titre se réunissant à plusieurs reprises dans leur bataille pour le championnat du monde.

Avec l’approche plus agressive de Verstappen en matière de course, le Belge a déclaré que le septuple champion devait ajuster sa conduite pour éviter les ennuis – et il reviendra plus fort en 2022.

« Je pense que Lewis a changé son approche sur la piste à partir du milieu de la saison lorsque les bosses et les contacts devenaient de plus en plus fréquents », a déclaré Vandoorne. « Il savait exactement contre qui il était et il s’est adapté.