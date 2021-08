Stoffel Vandoorne: le passage de McLaren était «le pire moment pour être là-bas»

in

Stoffel Vandoorne a affirmé que ses deux années de pilotage pour McLaren étaient le “pire moment pour être là”, compte tenu de leur manque de vitesse et de problèmes en dehors de la piste.

Le Belge est entré en Formule 1 après avoir remporté le titre GP2 et participé à la Super Formula japonaise, remplaçant Jenson Button après son départ de l’équipe.

Avec le rythme relatif de McLaren diminuant de saison en saison à cette époque, une paire de septièmes places ont été les meilleurs résultats de Vandoorne dans le plus haut niveau du sport automobile – et il a également eu du mal à égaler Fernando Alonso à égalité de machines.

Vandoorne reste le premier choix pour intervenir chez McLaren si Lando Norris ou Daniel Ricciardo manquent une course, grâce à un accord avec Mercedes. Cependant, malgré le soutien de l’équipe dès son plus jeune âge, le Belge pensait que son passage en F1 était peut-être arrivé au mauvais moment de sa carrière.

“Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’être impliqué dans la F1, ce n’est pas donné à beaucoup de pilotes d’avoir l’opportunité d’aller y courir”, a déclaré Vandoorne à Sportsmail.

“Juste en termes de timing, c’était probablement le pire moment pour être là avec McLaren. Ils étaient visiblement dans une période difficile.

“Beaucoup de problèmes au sein de l’équipe, la voiture n’était pas compétitive, il y avait de la politique du côté de la direction. Ce n’était tout simplement pas le moment idéal.

« J’ai eu tellement de soutien de McLaren de ma série junior, et ils ont vraiment construit ma carrière, disons. Et ils m’ont donné l’opportunité de courir en F1, mais j’ai obtenu le siège probablement au mauvais moment, et la performance n’était tout simplement pas là.

Nous avons besoin de plus de ce visage clignotant @svandoorne 😉#WeDriveTheCity #inspiredbyEQ pic.twitter.com/eVabnRkjXD – Équipe de Formule E Mercedes-EQ (@MercedesEQFE) 4 août 2021

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Maintenant en compétition en Formule E tout en occupant un poste de pilote d’essai et de réserve chez Mercedes, Vandoorne a pu regarder de près le combat pour le titre de cette saison.

Ses employeurs ont réussi à remanier Red Bull dans les championnats des pilotes et des constructeurs après leurs résultats au Grand Prix de Hongrie, mais le Belge a admis que les rivaux du titre de Mercedes ont probablement eu le dessus du point de vue des performances cette saison.

“Cela a été un combat très serré”, a déclaré Vandoorne.

“Récemment, Red Bull a été la meilleure équipe pour être honnête. Ils ont eu un peu plus de performances que Mercedes. Je pense que les changements de réglementation ont probablement blessé un peu plus Mercedes que Red Bull.

“Mais c’est toujours une équipe gagnante du championnat du monde, et vous ne pouvez jamais l’oublier. C’est un groupe de personnes très fort.

“Je sais qu’il y a beaucoup d’efforts à faire là-dessus, et je pense qu’il y aura des courses où ils seront toujours l’équipe à battre. Mais ce ne sera pas facile, ce sera un combat très, très serré entre les deux pour le reste de la saison. »