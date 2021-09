Stoffel Vandoorne ne pense pas “seulement” à la F1/Williams

in

Stoffel Vandoorne a déclaré qu’il envisagerait de revenir en F1, mais il ne “passe pas toute la journée” à penser à revenir.

L’ancien pilote McLaren a connu des moments difficiles avec l’équipe car ils ont connu les années les moins réussies de leur histoire en 2017 et 2018, après avoir été diplômé des catégories junior en tant que champion GP2.

Vandoorne, ainsi que son coéquipier en Formule E Nyck de Vries, qui est également en lice pour un siège potentiel en Formule 1 la saison prochaine, sont tous deux actuellement des pilotes de réserve Mercedes, qu’ils combinent avec leurs fonctions FE.

Le Belge participe également aux courses du Championnat du monde d’endurance, et il a été dit qu’il figurerait sur la longue liste de candidats potentiels de Williams pour remplacer George Russell dans l’équipe la saison prochaine – bien qu’Alex Albon serait le principal candidat pour cette course en ce moment.

Si Vandoorne, 29 ans, recevait l’appel, cependant, il a dit qu’il l’envisagerait – mais qu’il met finalement sa carrière actuelle en premier.

Bonjour @svandoorne #f1 #BelgianGP pic.twitter.com/NXh8WZ0pVE — Spa-Francorchamps (@circuitspa) 28 août 2021

“Pour le moment, je me concentre sur la Formule E”, a déclaré le Belge à l’édition néerlandaise de Motorsport.com. «Je veux jouer aussi bien que possible là-bas. Récemment, nous avons eu beaucoup de succès et nous avons gagné quelques courses. L’objectif est d’y remporter des titres.

« La Formule 1 est la Formule 1, l’un des plus grands championnats au monde avec les voitures les plus rapides. Si une opportunité se présente, j’y penserai certainement.

“Bien sûr, je n’étais pas là dans les meilleures circonstances, ce furent les deux pires années de l’histoire de McLaren. Si l’occasion se présente, j’y penserai certainement mais ce n’est pas comme si je passais toute la journée à penser à la F1.

« La meilleure stratégie est de se concentrer uniquement sur soi. Vous obtenez la meilleure position en mettant les meilleurs résultats sur la piste. C’est là que se concentre toute l’attention.

« Le marché des pilotes est toujours un sujet brûlant dans chaque championnat. Ce n’est pas différent en Formule E et en Formule 1. Vous savez ce qui se passe sur le marché, mais pour vous mettre dans la meilleure position, vous devez obtenir des résultats sur la bonne voie.

Pour le reste de l’année, il n’est de retour en WEC qu’en octobre et est actuellement en Formule E hors saison, mais cela ne veut pas dire qu’il s’est complètement arrêté.

“C’est une période plus détendue mais je suis toujours occupé avec Mercedes”, a-t-il déclaré. « Je vais passer du temps dans le simulateur pour le programme F1.

« Tous les développements pour la prochaine saison de Formule E commenceront également bientôt. De plus, je serai présent pour quelques courses en tant que pilote de réserve donc ça restera occupé, pas avec le pilotage mais avec tout ce qui l’entoure.