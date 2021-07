Stoffel Vandoorne “premier choix” en cas d’interdiction de Lando Norris

in

Andreas Seidl craint qu’il y ait un “risque” que Lando Norris soit frappé d’une interdiction d’une course, Stoffel Vandoorne “de premier choix” pour remplacer le pilote McLaren si cela se produit.

Norris était l’un des nombreux pilotes pénalisés lors de la deuxième course du Red Bull Ring, le GP d’Autriche, le pilote McLaren réputé avoir fait sortir Sergio Perez de la piste au virage 4 alors qu’ils se battaient pour la deuxième place au début du grand prix.

Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes avant d’être également frappé de deux points de pénalité.

Cela a porté son total à 10, bien qu’il en perdra deux lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, car les points de pénalité sont comptés sur une période de 12 mois glissants.

Mais même jusqu’à huit en quelques jours, le patron de l’équipe McLaren, Seidl, craint que son pilote ne patine sur une glace mince.

«Ce n’est pas rassurant. Il y a un risque fondamental”, a-t-il déclaré dans une interview à RTL.

Norris a été le pilote vedette de McLaren cette saison, remportant trois podiums pour se hisser à la quatrième place du championnat des pilotes.

Avec 101 points au tableau, le Britannique a une avance impressionnante de neuf points sur Valtteri Bottas de Mercedes.

En tant que tel, Seidl a exhorté son chauffeur à continuer à donner “des performances maximales” mais sans rien faire de “trop ​​fou”.

Seidl a ajouté : “Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que dans un incident comme celui de Checo, il n’est pas dans l’intérêt de la Formule 1 et du sport qu’un pilote soit suspendu pour une course à cause d’un tel incident.”

Ajoutant que le système de points de pénalité est là pour une raison, il a poursuivi « mais pas pour des incidents comme dimanche.

“Nous en discuterons lors des prochaines réunions avec les équipes et la Formule 1, et les pilotes en parleront également en toute sécurité.”

Quant à savoir qui interviendrait si Norris était banni, Seidl a déclaré que McLaren “avait un accord avec Mercedes concernant leurs pilotes de réserve”, son “premier choix” étant l’ancien pilote McLaren Stoffel Vandoorne.

Vandoorne a couru pour McLaren en 2016 et 2017, avec sept résultats parmi les 10 premiers et 25 points. Il court maintenant avec Mercedes en Formule E.

