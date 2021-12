Stoffel Vandoorne soutient Lewis Hamilton plus fort pour revenir en Formule 1 en 2022

L’ancien pilote de F1 Stoffel Vandoorne pense que Lewis Hamilton sera sur la grille de départ 2022 en tant que pilote plus fort pour son expérience à Abu Dhabi.

Hamilton est entré dans la dernière course de la saison au niveau des points avec Max Verstappen, préparant le terrain pour une bataille gagnant-gagnant pour être couronné champion du monde.

Une grande partie de la course a été contrôlée par Hamilton, mais une voiture de sécurité tardive a déclenché la série d’événements qui ont vu ses espoirs de titre s’effondrer.

Mercedes n’a pas « pit » son pilote alors que Red Bull l’a fait, donnant à Verstappen des pneus neufs qu’il a utilisés pour dépasser Hamilton dans le dernier tour, s’assurant ainsi le titre.

Mais Mercedes était furieuse de la prise de décision dans ces phases finales, le directeur de course Michael Masi ayant initialement décidé que les voitures doublées ne dépasseraient pas la voiture de sécurité avant tout redémarrage, seulement pour changer d’avis – partiellement.

En fin de compte, seules les voitures entre Verstappen et Hamilton sur la route se sont décrochées avant que la voiture de sécurité ne soit retirée, créant une éventuelle infraction au règlement sportif.

Mercedes a échoué avec deux protestations après la course, tandis que Hamilton est resté silencieux sur les événements d’Abou Dhabi depuis, manquant même le gala de remise des prix de la FIA où il devait récupérer le trophée P2.

Vandoorne, qui sert de pilote de réserve pour Mercedes et forme la moitié de leur alignement en Formule E, pense que sur la base de ce scénario à Abu Dhabi, Hamilton a été volé.

Mais avec des doutes sur le retour de Hamilton en 2022, Vandoorne s’attend à ce que le Britannique continue – plus fort qu’avant.

« La façon dont la couronne a été décidée n’est pas juste », a déclaré Vandoorne dans une interview avec RTBF.BE.

« Il y a des règles claires pour la procédure de Safety Car et elles n’ont pas été suivies.

« Lewis a fait une excellente course, tout comme l’équipe grâce à sa stratégie. Tout était parfait et puis il y a cette décision, ça change le résultat de la course et donc du championnat. C’est très dur à prendre.

« Et puis dans le dernier tour, il était clair que rien n’était en faveur de Hamilton – il avait de vieux pneus contre Verstappen avec des pneus neufs. Lewis n’avait aucune chance et à mon avis ce n’était pas vraiment une course à la fin.

« Lewis n’a rien publié sur les réseaux sociaux après la course et je pense qu’il a dû se sentir très mal d’avoir perdu de cette façon dans le dernier tour, alors qu’il avait tout sous contrôle et qu’il ne s’était pas trompé pendant la course.

« Il aura certainement du mal à accepter ce qui s’est passé à Abu Dhabi, mais il est toujours si désireux de se dépasser et de faire mieux que je suis sûr qu’il utilisera tous ces événements comme motivation pour revenir encore plus fort. »

Vandoorne a cependant précisé qu’il ne suggérait pas le résultat de la course, et donc le résultat du titre, a été manipulé.

De plus, analysant la saison dans son ensemble, Vandoorne ne pense pas que le titre lui-même ait été volé à Hamilton.

« Je ne pense pas que le résultat ait été manipulé », a déclaré le Belge.

« Je pense juste que Race Control ne voulait pas que le Grand Prix se termine sous la Safety Car pour la décision finale d’un championnat comme celui-ci, mais il y a des règles à suivre après une Safety Car.

« Ils ont laissé passer les voitures doublées, mais ils auraient dû faire un tour supplémentaire et ils ne l’ont pas fait.

« Donc, oui, en termes de scénario, je pense que Lewis a été volé, mais le titre n’a pas été perdu dans le dernier tour de la dernière course.

« Rappelons qu’en début de saison, Mercedes était sous-performante et manquait de rythme face à Red Bull, qui en a profité pour creuser l’écart.