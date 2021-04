Stoichkov, une perte très sensible pour Sabadell

22/04/2021 à 18:20 CEST

Cristina Moreno

Lundi prochain, Sabadell reçoit le deuxième classé, Majorque, dans la Nova Creu Alta. Un duel pour lequel il ne pourra pas compter sur la perte habituelle de Stoichkov pour cette clause de peur qui l’empêche de jouer contre l’équipe dont il est prêté.

Image de balise Juan Diego Molina, par tous les joueurs de football connus connus sous le nom de Stoichkov Il est arrivé à Sabadell le 6 octobre en provenance de Majorque et a rapidement fait un trou dans l’équipe. A tel point qu’il a même eu l’honneur de signer le seul but de la première victoire des Arlequins à son retour au second rang, à peine quelques jours après son débarquement, à Nova Creu Alta contre Leganés.

L’attaquant avait disputé les quatre premiers matches de championnat avec les Baléares au cours desquels il n’avait obtenu qu’une seule passe, mais la situation a changé à son arrivée à Vallés. Desde entonces, suma ya nueve de los 32 goles conseguidos por el Sabadell en lo que va de liga, y ha jugado todos los partidos hasta el momento con un total de 2.420 minutos sobre el césped, 28 de ellos como titular -el 81% de les fois-.

Le match de lundi, contre Majorque, sera le premier dans lequel il sera exclu de l’appel. Curieusement, lors du match aller à Son Moix, Stoichkov était déjà partant, bien qu’à cette occasion, il portait le maillot Vermilion (1-0).

Ses buts ont également été déterminants pour totaliser sept points, celui de la victoire contre Leganés, et ceux des nuls contre Saragosse (1-1), le Sporting (1-1), Gérone (2-2) et Carthagène (1) -1).