Stoke City cherche à signer l’attaquant d’Aston Villa Keinan Davis en prêt

Stoke City a eu des entretiens avec Aston Villa sur la signature potentielle de l’attaquant Keinan Davis pour un contrat de prêt d’une saison, selon le journaliste du Daily Telegraph John Percy. Les Potters tiennent à ajouter un attaquant avant la fin du mercato.

Stoke City cherche à signer l’attaquant Keinan Davis en prêt

Keinan Davis Haut de la liste de souhaits de Stoke

Stoke City espère signer l’attaquant de 23 ans d’Aston Villa, Keinan Davis, pour un prêt d’une saison. Les Potters sont à la recherche d’un nouvel attaquant ce mercato. Michael O’Neill est désireux d’ajouter à sa force de frappe cette saison après que plusieurs blessures à des joueurs clés ont vu son équipe se débattre devant le but au cours de la seconde moitié de la saison dernière.

Keinan Davis, quant à lui, aimera probablement relever un nouveau défi loin de Villa Park. L’attaquant est passé par l’académie des jeunes de Villa mais a eu du mal devant le but après avoir fait ses débuts en 2017. Davis a marqué six maigres buts en 85 apparitions pour les Villains depuis ses débuts. Son bilan en Premier League n’a pas non plus été le meilleur, marquant une seule fois en 33 apparitions.

Stoke devra peut-être attendre quelques semaines pour conclure l’accord, cependant, une décision n’ayant pas encore été prise.

Un été très chargé pour les potiers

L’équipe de Michael O’Neill a été très occupée cet été. Ils ont signé Ben Wilmot de Watford au début de la fenêtre de transfert, Jack Bonham et Mario Vrancic ont également été ajoutés à des transferts gratuits.

Il y a aussi eu beaucoup de sorties. Kevin Wimmer a rejoint le SK Rapid Wien fin mai après avoir mis fin à son contrat. John Obi Mikel et Ryan Woods sont également partis. Nathan Collins a rejoint Burnley en Premier League, tandis que Moritz Bauer et Bruno Martins Indi ont rejoint respectivement le FC Ufa et l’AZ Alkmaar. Le défenseur Liam Lindsay est également parti après que les Potters ont accepté une offre de Preston North End.

