Stoke Space et Sequoia Scientific remportent un financement technologique de la NASA

L’injecteur de moteur de deuxième étage de Stoke Space Technologies subit un test de mise à feu dans le centre de test des composants de la société. (Photo de Stoke)

Deux entreprises de l’État de Washington ont remporté des subventions allant jusqu’à 750 000 dollars chacune de la NASA pour faire passer les technologies spatiales sur lesquelles elles travaillent déjà à la prochaine étape de leur développement.

Les prix décernés à Stoke Space Technologies, basé à Renton, et Sequoia Scientific, basé à Bellevue, font partie du dernier lot de subventions de la phase II de la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises de la NASA. Dans tout le pays, 105 millions de dollars en bourses ont été alloués à 140 projets proposés par 127 petites entreprises réparties dans 34 États et à Washington, DC

L’objectif du programme est d’encourager le développement d’innovations qui pourraient contribuer aux efforts de la NASA dans l’exploration humaine, la technologie spatiale, la science et l’aéronautique – et pourraient également trouver des applications commerciales non-NASA. Tous les boursiers de la phase II ont déjà reçu des prix de la NASA SBIR Phase I d’une valeur maximale de 125 000 $ chacun.

«Ces petites entreprises ont reçu des récompenses de Phase I pour le déclenchement de la pandémie mondiale et ont persévéré à travers celle-ci pour faire évoluer des solutions technologiques prometteuses et prometteuses», a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA, dans un communiqué de presse publié jeudi . «Alors que le gouvernement aide à remettre les petites entreprises sur la bonne voie, nous apprécions leur engagement et leur dévouement à soutenir les missions et les objectifs de la NASA.»

Le projet soutenu par la NASA de Sequoia Scientific vise à construire un nouveau dispositif d’imagerie submersible pour analyser la couleur des océans et la biogéochimie. Le spectrophotomètre d’absorption hyperspectrale pourrait fournir une précision et une résolution nettement supérieures à celles des capteurs dans l’eau existants, et pourrait fournir une validation pour les futures missions de la NASA sur les couleurs de l’océan telles que PACE, GEO-CAPE et GLIMR.

Le prix de Stoke Space financera le développement et les tests de matériel pour un nouveau type de moteur de fusée conçu pour être utilisé dans les atterrisseurs planétaires, les deuxièmes étages réutilisables et d’autres types d’engins spatiaux qui effectuent des manœuvres d’entrée, de descente et d’atterrissage. La buse du moteur servirait de bouclier thermique métallique refroidi activement lorsque le vaisseau spatial descend dans l’atmosphère et de bouclier contre les débris projetés lors de la descente terminale.

Les projets de la phase II couvrent généralement jusqu’à 24 mois de travail de développement. Si les projets sont prometteurs, le programme SBIR de la NASA offre des opportunités de financement supplémentaires pour aider les petites entreprises à trouver des investisseurs et des clients en dehors de l’agence spatiale.

«La période du contrat de phase II est une période passionnante, car les petites entreprises mettent leurs idées en pratique et développent des prototypes attrayants pour la NASA et les investisseurs privés», a déclaré Jason Kessler, directeur du programme SBIR de la NASA. «Les technologies sélectionnées ont montré de grands impacts potentiels pour leurs secteurs respectifs, et nous sommes fiers d’investir continuellement dans l’économie aérospatiale en plein essor d’aujourd’hui grâce à ces petites entreprises.

Stoke Space a déjà attiré des investisseurs privés: en février, la startup a levé 9,1 millions de dollars de financement de démarrage pour soutenir le développement de deuxièmes étages réutilisables.