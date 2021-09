Stoke Space revendique la ruée vers les fusées réutilisables

in

Stoke Space soumet son « pack de trois » de chambres de poussée à un test à feu chaud. (Photo de l’espace Stoke)

En seulement six mois, Stoke Space Technologies, basée à Kent, dans l’État de Washington, a transformé une étendue de terrain vierge à Moses Lake, dans l’État de Washington, en une tête de pont pour la construction d’une fusée entièrement réutilisable optimisée pour les lancements de satellites.

“C’était un désert aride en avril”, a déclaré le co-fondateur et PDG Andy Lapsa à ., “et nous avons pu mettre toutes les installations en service afin de fonctionner de longue durée, à hydrogène liquide, oxygène liquide des essais de moteurs de fusée là-bas.

L’installation d’essai de 2,3 acres à l’aéroport de Moses Lake a déjà vu le jour : le mois dernier, Stoke Space a terminé une démonstration de fabrication d’un deuxième étage à grande échelle pour sa fusée dont le nom n’a pas encore été nommé. La start-up de deux ans a également effectué des tests de mise à feu à pleine puissance des composants de son moteur-fusée de deuxième étage, un triplet de chambres de poussée que Lapsa appelle le “trois pack”.

“Nous les avons réalisés dans les délais et dans les limites du budget, ce dont je suis très fier”, a déclaré Lapsa, un vétéran de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos. « On n’entend pas trop ça dans notre industrie.

Comme Bezos et son rival milliardaire chez SpaceX, Elon Musk, Lapsa et ses coéquipiers chez Stoke Space poursuivent le rêve d’une réutilisation complète des fusées. Leur objectif est de faire baisser le coût d’accès à l’orbite et d’ouvrir une nouvelle vague d’applications spatiales.

Les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX ont montré la voie avec la réutilisation du premier étage, mais même ces systèmes de lancement jettent le deuxième étage après une utilisation. Réduire ce coût est l’objectif du programme de développement Starship de SpaceX. Blue Origin poursuit également la réutilisation du deuxième étage alors qu’il travaille sur sa fusée New Glenn de classe orbitale, avec un programme portant le nom de code Project Jarvis.

Lapsa salue l’engagement pris par ces plus grandes sociétés de lancement pour une réutilisation totale, mais affirme que son entreprise adopte une approche différente.

“Le premier point de départ est la deuxième étape”, a-t-il déclaré. “Le système complet est conçu pour être 100 % réutilisable à une cadence élevée, et je pense que l’industrie est toujours à la recherche de cette solution.”

Lorsque Lapsa parle de cadence élevée, il signifie pouvoir lancer la même fusée à bas prix tous les jours sans avoir à subir des inspections détaillées ou des remplacements de composants – il suffit de faire le plein et de décoller, en suivant le modèle défini pour l’aviation commerciale.

C’est encore le début : Lapsa a déclaré que jusqu’à présent, les tirs de la chambre de poussée à pleine puissance n’avaient pas duré plus de 10 secondes, et il hésite à fournir des détails sur les niveaux de poussée.

“Nous commençons par ces chambres de poussée”, a-t-il déclaré. «Nous avons des machines turbo qui vont être testées très bientôt. Nous allons passer aux tests complets du moteur, ce qui sera incroyable. Nous devons encore construire des installations pour pouvoir le faire. Et en parallèle, nous travaillerons sur toute la scène.

Lapsa a déclaré que l’effectif de Stoke Space est passé à 18 employés, avec d’autres embauches à venir. L’équipe, qui comprend des personnes ayant de l’expérience chez Blue Origin, SpaceX et Spaceflight Inc., devra se dépêcher pour respecter la chronologie.

“Nous allons faire voler cette chose d’ici la fin de l’année prochaine”, a déclaré Lapsa.

Lapsa n’est pas prêt à dire où les tests en vol auront lieu, mais il a laissé quelques indices sur le profil de vol. Comme Starship, ce seront des essais de décollage vertical et d’atterrissage vertical. Contrairement à Starship, les descentes ne nécessiteront pas de ventre ou d’autres manœuvres exotiques. “Notre profil entier aura le vecteur d’accélération le long de l’axe de la ligne centrale”, a déclaré Lapsa.

L’une des technologies clés concerne le bouclier thermique de deuxième étape : plutôt que d’utiliser des carreaux de céramique, Stoke Space prévoit de construire un bouclier thermique métallique ductile à partir de matériaux de tous les jours.

Stoke Space a construit un démonstrateur de fabrication pour son booster de deuxième étage. (Photo de l’espace Stoke)

À terme, Stoke Space vise à mettre en service une fusée entièrement réutilisable avec un délai d’exécution rapide bien adapté aux lancements de satellites.

“Le véhicule de classe Starship est bon pour certaines choses, comme coloniser Mars”, a déclaré Lapsa. « Mais je pense que lorsque vous regardez exclusivement le marché des satellites, il y a très peu de clients qui veulent voler autant de choses à la fois. Et il y a très peu de clients qui veulent partager un trajet avec ça. Nous voyons déjà cela comme un assez gros vent contraire dans l’industrie. »

Stoke Space aura-t-il les moyens d’atteindre son objectif de réutilisabilité à 100 % des fusées ? SpaceX dépenserait des milliards de dollars pour Starship, tandis que Jeff Bezos a déclaré qu’il encaisse un milliard de dollars d’actions Amazon chaque année pour financer Blue Origin. En revanche, Stoke Space a jusqu’à présent apporté 9,1 millions de dollars en financement de démarrage, ainsi que des subventions de développement de la NASA, de la National Science Foundation et de l’US Space Force.

Lapsa a déclaré que Stoke Space envisageait différentes manières d’apporter des capitaux supplémentaires, mais pour l’instant, passer à la prochaine étape du développement de la deuxième étape est la première priorité.

“Notre approche des subventions est que s’il existe des opportunités d’aider à attaquer des choses que nous faisons déjà, nous allons les chercher”, a-t-il déclaré. “Mais sinon, nous sommes tête baissée – et essayons d’aller aussi vite que possible.”