Stoker affrontera Ben Sulayem lors de l’élection présidentielle de la FIA · .

Le vice-président du sport de la FIA, Graham Stoker, est candidat à la présidence de l’instance dirigeante du sport automobile lorsque Jean Todt démissionne à la fin de l’année.

Stoker, qui a servi sous Todt depuis son élection à la fin de 2009, est la deuxième personne à annoncer officiellement sa candidature. Mohammed Ben Sulayem a annoncé sa candidature en mars sous le slogan «FIA for Members».

Son adversaire nouvellement annoncé, Stoker, a confirmé sa candidature aujourd’hui sous la bannière de la campagne «FIA pour tous». Stoker, spécialiste du droit du sport qui a étudié à la London School of Economics et au London Institute of Advanced Legal Studies, est le représentant du Royaume-Uni au World Motor Sports Council.

Ben Sulayem, qui s’est retiré d’une précédente campagne électorale en 2013, est vice-président de la FIA pour la mobilité et le sport depuis 2008.

Les deux hommes ont confirmé les détails de leurs candidats à l’équipe de direction. Ben Sulayem a nommé Carmelo Sanz de Barros à la tête du Sénat de la FIA, Tim Shearman comme vice-président pour la mobilité et Robert Reid comme vice-président pour le sport automobile.

Parmi l’équipe de Stoker se trouve l’actuel président du Sénat de la FIA, Brian Gibbons, qui se présente pour la réélection au poste. Stoker a également proposé Tom Kristensen comme candidat à la vice-présidence pour le sport et Thierry Willemarck comme vice-président pour la mobilité.

Todt approche de la fin de son troisième mandat en tant que président de la FIA et ne cherche pas un quatrième. Il a été élu au poste fin 2009, battant son adversaire Ari Vatanen.

